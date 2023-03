Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti Marko Juntunen sanoo STT:lle, että video muistuttaa sisällöltään vuosia jatkunutta disinformaatiokampanjaa.

Kansanedustaja ja vaaleissa ehdolla oleva Hussein al-Taee (sd) julkaisi viikonloppuna arabiankielisen videon, jossa hän antaa ymmärtää, että maahanmuuttajilta viedään lapsia mielivaltaisesti.

Helsingin yliopiston Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti Marko Juntunen sanoo STT:lle, että video muistuttaa sisällöltään vuosia jatkunutta disinformaatiokampanjaa.

Videossa al-Taee vaati Suomeen lastensuojelulakia, joka ”ei vie meiltä lapsiamme mielivaltaisesti” vaan vain lasten ollessa vaaralle altistuneita. Tällä hetkellä näin ei al-Taeen videolla lausuman mukaan ole.

Marko Juntunen

Lisäksi hän sanoo haluavansa lastensuojelu­lainsäädännössä perehdyttävän huolellisesti ”täkäläisten maahanmuuttaja­diasporien kulttuurisiin näkökohtiin”.

STT käännätti al-Taeen puheen videolta.

Juntusen mukaan al-Taeen lausunnot eivät ole yllätyksellisiä, sillä samankaltaista ja rajumpaakin disinformaatiota suomalaisesta huostaanottojärjestelmästä on levitetty sosiaalisessa mediassa jo vuosien ajan.

Hän sanoo somessa levitettyjen väitteiden muistuttavan Venäjällä samasta aiheesta tuotettua materiaalia.

Dosentti muistuttaa, että al-Taee ei ole näissä vaaleissa ainut poliitikko, jolta on jäänyt faktantarkistus tekemättä.

”On todella hyvä, että suomalainen media kohdentaa myös pienemmille kieliryhmille vaaleja koskevaa informaatiota. Faktojen tarkistuksen ja kriittisen keskustelun täytyy yltää myös sinne samalla, kun sen täytyy koskettaa myös kaikkia muita.”

Al-Taeen kommentti on herättänyt ihmetystä Suomen arabidiasporassa. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa syntynyt, vuonna 2021 Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Sara Al Husaini näkee puheessa vahvan me vastaan he -asetelman.

”Kun puhutaan meistä, meidän lapsista, meidän perheistä tai meidän naisista, mitä al-Taee tekee useammassa videossa, luomme myös samalla kuvan ”heistä””, hän sanoo STT:lle.

”Kun hän puhuu paljon meidän lapsistamme, mitä tämä oikein tarkoittaa? Ja kun siihen liitetään kulttuuriaspekti, se vasta kysymyksiä herättääkin. Samaa retoriikkaa muslimiperheiden rikkoutumisesta on käytetty huivin poistamisen kontekstissa.”

Sara Al Husaini

Al Husaini sanoo al-Taeen luovan kuvaa, että erityisesti arabitaustaisia lapsia viedään perheistä syyttä. Hänen mielestään al-Taeen ei tarvitse sanoa asiaa suoraan, sillä arabitaustaisten keskuudessa tunnetulta kansanedustajalta pelkkä vihjaaminenkin riittää.

Väitteet lasten aiheettomista huostaanotoista liittyvät Al Husainin mielestä Ruotsissa nähtyyn dis- ja misinformaatioon.

Ruotsissa islamistit ja muut propagandistit ovat levittäneet salaliittoteorioita, joiden mukaan viranomaiset kidnappaisivat muslimilapsia. Väitteiden vuoksi maassa on järjestetty viime vuosina mielenosoituksia.

Tammikuussa Faktabaari-julkaisu kertoi, että myös Suomessa arabiankielisen väestön keskuudessa leviää propagandaa, jonka mukaan lastensuojeluviranomaiset kaappaisivat maahanmuuttajien lapsia.

”Olin Ruotsissa joidenkin protestien aikaan ja ajattelin, että selvästi on ollut jotain häikkää kommunikaatiossa, kun asia leviää protestiksi asti. En halua nähdä Suomessa samaa, kun lastensuojelulla ei ole muutenkaan tarpeeksi resursseja”, Al Husaini sanoo.

Hän muistuttaa myös, että pelot viranomaisia kohtaan eivät ole uusia. Al Husaini kertoo vanhempiensa kokeneen 1990-luvulla samaa epäluottamusta viranomaisiin, koska näiden pelättiin olevan tuhoamassa muslimiyhteisöt. Nyt näyttää, että pelkoa siirretään uusille sukupolville.

”Sitä ei välttämättä tehdä edes tarkoituksella, vaan pelätään niin paljon, että pelot siirtyvät automaattisesti jälkipolville. Se taas voi johtaa siihen, että arabitaustaiset ihmiset eivät uskalla mennä viranomaisten, opettajien tai terveydenhoitajien luo lainkaan”, vaikka olisi syytä.

STT tavoitteli tiistaina al-Taeeta haastatteluun, mutta hän ei ollut iltaan mennessä palannut asiaan.

Ylelle al-Taee oli kommentoinut asiaa sähköpostilla sanoen arvostavansa suomalaisia viranomaisia, jotka tekevät työtään suurella sydämellä tiukan paineen alla.

Ylen jutussa hän sanoo haluavansa rakentaa ymmärrystä ja luottamusta lastensuojelua ja suomalaisia viranomaisia kohtaan. Toisinaan viranomaisten päätöksiä voi kuitenkin al-Taeen mukaan olla vaikea ymmärtää kielimuurin tai kulttuurierojen vuoksi.

Ylen jutun kommenteissa al-Taee ei perustele, miksi hän videolla arvostelee viranomaispäätöksiä mielivaltaisuudesta, jos kyse on hänen näkemyksensä mukaan kielimuurin aiheuttamista väärinkäsityksistä.

Al-Taee on ollut kohujen keskiössä aiemminkin. Häntä esimerkiksi epäiltiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuosina 2011–2016 Facebookissa kirjoittamiensa solvausten vuoksi. Lopulta valtakunnansyyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta, koska al-Taee oli itse poistanut kirjoitukset ennen lähtöään politiikkaan.