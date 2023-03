Marin ei puolestaan pyytänyt anteeksi Riikka Purralta, joka sanoi myös perussuomalaisten loukkaantuneen puheista ja arvosteli pääministerin historian osaamista.

Oppositiojohtajat Petteri Orpo (kok) ja Riikka Purra (ps) sanoivat MTV:n tentissä pääministeri Sanna Marinin (sd) loukanneen kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajia puhumalla ”sinimustasta hallituksesta”.

Asian nosti esiin tentin lopussa Orpo.

”En pidä yhtään siitä, että käytät mahdollisesta porvarihallituksesta nimitystä ’sinimusta hallitus’. Se viittaa fasismiin, ja minusta se loukkaa meidän ihmisiämme. Me olemme 105 vuotta olleet rakentamassa demokratiaa Suomeen, taisteltu sen puolesta. Minusta tämä on väärin, ja sitä pitäisi pyytää anteeksi”, Orpo sanoi Marinille.

Marin vastasi, ettei hän ”viittaa sinimustaan liikkeeseen tai historiaan” vaan siihen, että kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus olisi sinimusta eikä esimerkiksi edistäisi ihmisoikeuksia.

Toimittaja kysyi vielä pääministeriltä, eikö tämä myönnä ”värivalintaansa hieman epäonnistuneeksi”, minkä jälkeen Marin pyysi Orpolta anteeksi.

”Jos Petteri koet tämän loukkaavana, niin voin pyytää sinulta tässä henkilökohtaisesti anteeksi.”

Orpo kiitti.

Riikka Purra sanoi Marinin puheiden loukkaavan myös perussuomalaisia.

"Sanna on kuvannut edustamaani puoluetta avoimen rasistiseksi, niin tämä fasistiseksi kuvaaminen on ainoastaan sille jatkoa. Tämä loukkaa hyvin monia ihmisiä, meillä on lähes 600 000 kannattajaa tässä maassa. Tällaiset nimittelyt ylipäätään, eivät ne kuulu tänne, jossa puhutaan parlamentaarisista demokraattisista puolueista.”

Marin sanoi, ettei hän ole kuvannut perussuomalaisia fasistiseksi puolueeksi.

”Minä en pyydä anteeksi sitä, että Riikka tässä maalaa tässä olkiukkoja seinille. Olen sanonut, että teidän edustajanne ovat pitäneet salissa avoimen rasistisia puheenvuoroja. Tämä on tosiasia, sitä te ette pääse pakoon.”

Purra jatkoi Marinin haastamista.

”Olen ymmärtänyt, että sinun historiallinen osaamisesi on aika heikkoa, mutta sinimusta viittaa nimenomaan fasistiseen toimintaan”, hän näpäytti pääministeriä.

Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka tähtää eduskuntaan.

Nimi viittaa Suomessa 1930-luvulla toimineen Lapuan liikkeen käyttämiin väreihin. Sinimustat oli myös Lapuan liikettä myötäilleen oikeistoradikaalin nuorisojärjestön nimi.