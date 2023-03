Main ContentPlaceholder

Politiikka | HS-gallup

Vain harva haluaisi pääministerin johtavan Nato-politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ajattelee, että presidentillä on nykyisin sopivasti valtaa. Paljon on silti myös niitä, joiden mielestä valtaa on liian vähän, kertoo tuore HS-gallup.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitivät 24. helmikuuta 2022 yhdessä tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat Suomen kannan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.