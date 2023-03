Perussuomalaiset ei kannatakaan kiky-maksujen siirtoa työntekijöiltä takaisin työnantajien maksettaviksi. SAK:lle aiemmin annettu vastakkainen vastaus johtui Purran mukaan puoluetoimiston virheestä.

Työntekijäjärjestö SAK ja pääministeripuolue Sdp ovat suivaantuneet perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran lausunnoista. Purra sanoi MTV:n vaalitentissä keskiviikkona, ettei perussuomalaiset kannata niin sanottujen kiky-maksujen palauttamista työntekijöiltä työnantajien harteille.

Perussuomalaiset on aiemmin ilmoittanut SAK:lle kannattavansa maksunsiirtoa.

Kilpailukyky- eli kiky-sopimuksessa työnantajien maksamia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi noin kahden prosenttiyksikön edestä. SAK:n ja vasemmistopuolueiden vaatima maksujen palautus kohentaisi työntekijöiden ostovoimaa ja vastaavasti kasvattaisi yritysten kustannuksia.

Esitys lisäisi palkansaajien käteen jääviä tuloja hieman enemmän kuin esimerkiksi kokoomuksen esittämät laajat tuloveronkevennykset.

Purran mukaan ongelma olisi kuitenkin nimenomaan yritysten kustannusten kasvaminen.

”Tässä on hyvin perinteinen sosiaalidemokraattinen ajatelma siitä, että yrittäjä ja työntekijä ovat toistensa vihollisia. Me taas näemme asioita sillä tavalla, että he ovat samassa veneessä. Emme kannata kiky-maksujen siirtoa”, Purra perusteli MTV:n tentissä.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman syyttää Purraa ja perussuomalaisia ”palkansaajapetoksesta”.

”Vain reilu kuukausi sitten perussuomalaiset antoi lupauksen suomalaiselle duunarille, että se on valmis parantamaan palkansaajien ostovoimaa poistamalla niin sanotut kiky-maksut palkansaajilta”, Lindtman sanoo tiedotteessa.

Johtaja Jyrki Konola SAK:sta vahvistaa, että perussuomalaiset vastasi työntekijäjärjestön kyselyssä ”kyllä” kysymykseen siitä, kannattaako se kiky-maksujen palautusta työnantajille.

”Perustelukohdassa luki vain, että ’asiasta pitää ja neuvotella sopia kolmikannassa’. Vastaus tuli perussuomalaisten puoluetoimistolta”, Konola kertoo.

Hän kutsuu Purran lausuntoa ”takinkäännöksi”. Hän kertoo SAK:n selvittäneen suomalaisia palkansaajia kiinnostavia poliittisia kysymyksiä ja puolueiden kantoja niihin.

”Meillä on petetty olo. Jotta me saisimme ihmiset vaaliuurnille, käytimme tietoa puolueiden näkemyksistä mediassa ja työpaikkatasolla. Nyt meille ilmoitetaan, että meille annettu kanta ei olekaan totta.”

Riikka Purra toisti torstaina Uudelle Suomelle, että perussuomalaiset vastustaa kiky-maksujen palauttamista työnantajille. Hänen mukaansa puolueen SAK:lle antama vastaus oli virheellinen.

”SAK:n kysely, johon on vastattu eri tavalla, niin tämä ei valitettavasti ole käynyt ollenkaan minun tai poliittisen johdon pöydällä. Eli siinä on tapahtunut selkeä virhe puoluetoimistolla, kun työntekijä on siihen kyselyyn vastannut”, Purra sanoi Uuden Suomen mukaan.

Hän viestitti myöhemmin HS:lle, että ”mikään ei ole muuttunut” ja ristiriita johtuu mainitusta puoluetoimiston virheestä.

Purra kirjoitti Twitterissä myös, että Sdp olisi voinut halutessaan edistää kiky-maksujen palautusta jo kuluneella hallituskaudella. Sdp tarttui ammattiyhdistysliikkeen lähes vuosi sitten tekemään ehdotukseen vasta tämän vuoden puolella, kun hallitus oli jo budjettinsa tehnyt.

Perussuomalaisten talouspoliittinen linja on herättänyt kysymyksiä aiemminkin.

Puolueen talouspoliittisia linjauksia esitellyt eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne sanoi, että puolueen 2–4 prosentin vuotuinen säästötavoite kohdistuu hallinnonalojen kaikkiin menoihin. Se tarkoittaisi peräti noin 5–10 miljardin euron leikkauksia ensi vaalikaudella.

Purra tarkensi tiistaina HS:lle, että todellisuudessa puolueen säästötavoite koskee vain hallinnon menoja. Täten tavoite tarkoittaa noin 400–800 miljoonan euron säästöjä.

