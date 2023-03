Supon selityksiä tietojen pimittämisen syistä on vaikea niellä sen vuoksi, että Supolla on poikkeuksellisen paljon rahaa ja henkilökuntaa käytettävissään.

Suomen siviilitiedustelu- ja vastatiedusteluelin suojelupoliisi (Supo) avasi torstaina toimintaansa enemmän kuin pitkään aikaan aikaisemmin. Supo kertoi puolittaneensa Venäjän ammattivakoojien määrän Suomessa vuoden 2022 aikana.

Vastavakoilumaailmaan kuuluvaa tulostietoa (- 50 %) ei löydy painetusta vuosikertomuksesta. Tieto Venäjän ”tiedusteluaseman” koon puolittamisesta todetaan vuosikertomuksen yhteydessä julkaistussa tiedotteessa.

Torstain tiedotustilaisuudessa syntyi vaikutelma, että Supo on joutunut nopeasti reagoimaan kasvaneisiin paineisiin. Supoa on epäilty tietojen pimittämisestä toimittajilta ja jopa Supoa valvovalta sisäministeriöltä.

Kysymykset Supon avoimuudesta ja itsekritiikistä kytkeytyvät Supon entisen työntekijän Matti Saarelaisen ympärille. Ulkomaalaisvirastoa välillä johtanut Saarelainen järjesti pikavauhtia Suomen kansalaisuuden oligarkki Gennadi Timtšenkolle ohittaen suojelupoliisin vastavakoilun.

Tapahtumiin liittyvää likapyykkiä ei ole kyetty pesemään Supon sisällä, joten sisäministeriö vaatii tapahtumista nyt julkista selontekoa.

Kun suojelupoliisi tarjoili torstain tiedotustilaisuuden aluksi kunnon uutisen, toimittajat eivät keskittyneet tenttaaman päällikkö Antti Pelttaria hyvästä hallinnosta ja avoimuudesta. Supo tuntee vieraiden valtioiden informaatio-operaatiot, mutta osaa myös itse käyttää niitä.

Supo on selittänyt piiloon jääneitä papereita eri tavoin: Toimittajan pyytämä paperi ei Supon mukaan ollut viranomaisen laatima asiakirja. Ministeriö taas on jäänyt vaille pyytämäänsä dokumenttia inhimillisen virheen vuoksi, Supo selitti.

Selityksiä on vaikea niellä sen vuoksi, että Supolla poikkeuksellisen paljon rahaa ja henkilökuntaa käytettävissään. Supon saama rahoitus on yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa, henkilöstön määrä on samassa ajassa kaksinkertaistunut.

Supolla on nyt rahaa ja henkilökuntaa hyvän hallinnon järjestämiseen. Supolta voi odottaa myös halua julkisuuslain noudattamiseen ja harkitsevaan avoimuuteen, vaikka julkista painetta Matti Saarelaisineen ei olisi.