Eduskuntaan on nousemassa uusia julkisuudesta tuttuja nimiä, kuten sotilaita ja televisiokasvoja.

Eduskuntavaaleissa oli perinteiseen tapaan ehdolla paljon julkisuudesta tunnettuja, valtakunnan politiikan ulkopuolelta ponnistavia ehdokkaita.

Kun äänistä oli laskettu 70,6 prosenttia, eduskuntaan oli nousemassa lukuisia julkisuudesta tuttuja nimiä. Tiedot päivittyvät vaali-illan edetessä.

Menossa läpi

Pauli Aalto-Setälä

Kokoomus, Varsinais-Suomi

Naantalilainen Aalto-Setälä, 56, tunnetaan media-alan ammattilaisena. Hän on työskennellyt esimerkiksi Iltalehden päätoimittajana ja Aller Media Oy:n toimitusjohtajana. Viime aikoina hän on esimerkiksi juontanut Pyöreä pöytä -keskusteluohjelmaa Yle Radio Suomessa. Lisäksi Aalto-Setälä on toiminut lisäksi muutosjohtamisen työelämäprofessorina Turun Kauppakorkeakoulussa.

Aalto-Setälä nimeää HS:n vaalikoneessa vaaliteemoikseen suomalaisten turvallisuuden, kestävän kasvun ja Saaristomeren tilanteen.

Jarno Limnéll

Kokoomus, Uusimaa

Espoolainen Limnéll, 49, on tullut mediassa tunnetuksi kyberturvallisuutta kommentoivana asiantuntijana. Sotatieteiden tohtori toimii kyberturvallisuuden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa.

Limnéllin poliittinen ura lähti käyntiin raketin lailla kuntavaaleissa vuonna 2021, kun hän sai yli 3 100 ääntä. Viime vuoden aluevaaleissa hän sai ääniharavana Länsi-Uudeltamaalta yli 4 000 ääntä. Hän toimii aluevaltuuston puheenjohtajana.

Kampanjassaan Limnéll on pitänyt esillä juuri turvallisuusteemaa.

”Kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen, sivistystason nostaminen, teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen”, hän tiivistää vaaliteemansa HS:n vaalikoneessa.

Pekka Toveri

Kokoomus, Uusimaa

Toveri, 61, on kenraalimajuri evp ja Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Tuusulasta. Toveri on viime aikoina tullut Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan myötä tunnetuksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan kommentoijana julkisuudessa.

”Esillä olevat uhat ovat laaja-alaisia, Venäjän pitkäaikaisesta uhasta sisäisen turvallisuuden haasteisiin. Uhkiin vastaamiseksi puolustus on oltava kunnossa. Samalla pitää huolehtia yksilön turvallisuudesta takaamalla muun muassa poliisin ja oikeuslaitoksen resurssit”, Toveri sanoi tiedottaessaan ehdokkuudestaan.

Jarmo Lindberg

Kokoomus, Helsinki

Lindberg, 63, on entinen hävittäjälentäjä, joka toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 2014–2019. Helsinkiläinen Lindberg on julkisuudessa kommentoinut aktiivisesti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Lindbergin toimintaa Puolustusvoimien komentajuuden jälkeen on myös arvosteltu. Hän perusti oman konsulttiyhtiönsä vielä karenssiaikana vuonna 2020.

Vaaliteemoikseen Lindberg nimesi ulkoisen, sisäisen ja taloudellisen turvallisuuden.

Noora Fagerström

Kokoomus, Uusimaa

Espoolainen Fagerström, 37, on smoothiebaariketju Jungle Juice Barin perustaja. Tradenomin koulutuksen hankkinut kuntosaliohjaaja on myös esiintynyt Diili-tv-ohjelmassa neuvonantajan roolissa. Hänet valittiin aluevaaleissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutetuksi. Vaalikoneessa Fagerström sanoo Suomen ”tarvitsevan enemmän tekoja pärjätäkseen kilpailussa parhaasta työvoimasta, parhaista veronmaksajista”.

Jorma Piisinen

Perussuomalaiset, Uusimaa

Piisinen, 63, tunnetaan julkisuudessa ”Remontti-Reiskana”. Häntä kutsuttiin tällä nimellä juontamassaan televisiosarjassa, joka keskittyi rakentamiseen ja remontointiin. Nykyään Piisinen toimii rakennusalan yrittäjänä.

Viime vuosina Piisinen on ollut aktiivinen politiikassa. Hänet valittiin vuonna 2021 Järvenpään kaupunginvaltuustoon ja valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

”Talous ylijäämäiseksi kahden vaalikauden aikana. Suomi turvalliseksi asua ja elää. Hoidon ja hoivan saaminen ajoissa – myös ikäihmisille”, linjaa Piisinen HS:n vaalikonevastauksessaan.

Susanne Päivärinta

Kokoomus, Uusimaa

Päivärinta, 58, on tullut suomalaisille tutuksi Yleisradion televisiotoimittajana ja sittemmin Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmastaan. Ylellä hän juonsi ja toimitti muun muassa ajankohtaisohjelmia A-Talkia ja A-studiota vuoteen 2017 saakka.

Politiikassa Päivärinta ei ole toiminut ennen ehdokkuuttaan.

”Lupaan tehdä kaikkeni edistääkseni suomalaisten taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä huolehtia Suomen turvallisuudesta ja luonnosta”, tiivistää Päivärinta HS:n vaalikoneessa.

Mika Poutala

Kristillisdemokraatit, Uusimaa

Poutala, 39, siirtyi politiikkaan urheilu-uransa jälkeen. Hän lopetti kilpailemisen pikaluistelussa vuoden 2018 olympiakisojen jälkeen, joissa hän sijoittui 500 metrillä neljänneksi.

Poutala kuuluu Espoon kaupunginvaltuustoon ja toimii yrittäjänä. Hän listasi HS:n vaalikoneessa tavoitteikseen saada työn vastaanottamisesta kannattavaa, pienten yritysten tukemisen ja terapiatakuun.

Timo Furuholm

Vasemmistoliitto, Varsinais-Suomi

Furuholm, 35, on entinen maajoukkuejalkapalloilija Turusta. Politiikkaan Furuholm lähti kuntavaaleissa vuonna 2021 ja tuli valituksi Turun kaupunginvaltuustoon. Hän on myös Varsinais-Suomen aluevaltuutettu.

”Lupaan puolustaa pienituloisia, huolehtia luonnon hyvinvoinnista sekä parantaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja onnistua”, Furuholm toteaa HS:n vaalikonevastauksessaan.

Teemu Keskisarja

Perussuomalaiset, Uusimaa

Keskisarja, 52, on historioitsija ja filosofian tohtori. Hän on tullut tunnetuksi luennoitsijana sekä aktiivisena ja suorasukaisena julkisena keskustelijana.

Yle Areenassa julkaistiin aiemmin keväällä Keskisarjasta kertova neliosainen dokumenttisarja Teemu Keskisarja ja kuolleet ihmiset. Sarjan televisioesittämistä siirrettiin, kun Keskisarja kertoi ehdokkuudestaan.

Ville Merinen

Sdp, Pirkanmaa

Merinen, 38, on psykoterapeutti ja sairaanhoitaja, joka tunnetaan mielenterveyspuheestaan varsinkin sosiaalisessa mediassa nimimerkillä terapeuttiville. Merinen on erityisen suosittu Tiktokissa ja Instagramissa.

Vaaliteemoikseen Merilä listaa mielenterveyden ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisen.

Kun ääniä oli laskettu 70,6 prosenttia, ympäristöfilosofi Elisa Aaltola oli varasijalla.

Varsinais-Suomen vaalipiirissä ehdolla oleva Aaltola, 47, on ympäristöfilosofi, joka on julkisuudessa kommentoinut varsinkin eläinten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Aaltola työskentelee filosofian tohtorina Turun yliopistossa, ja on kirjoittanut myös eläin- ja ympäristöfilosofiaa käsitteleviä kirjoja. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on Aaltolan veli.

Aaltola listaa vaaliteemoikseen eläinten oikeudet, ilmastoasiat ja arvokkaan vanhuuden ja koulutuksen.

Moni tunnettu nimi oli ääntenlaskun edetessä jäämässä rannalle. Kun ääniä oli laskettu 70,6 prosenttia, ilman kansanedustajan paikkaa olivat jäämässä muun muassa muusikko Kirsi-Marja ”Kikka” Laitinen (vihr), laulaja Ilkka ”Frederik” Sysimetsä (sit) ja näyttelijä Riku Nieminen (vas).

Eduskunnan ovien ulkopuolelle olivat jäämässä myös Liike Nytin ehdokkaat Amanda Harkimo ja Joel Harkimo.

