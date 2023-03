Suomi on lamassa, työtunnit vähenevät – näissä väitteissä puolue­johtajat liioittelivat

HS kävi läpi puoluejohtajien väitteitä Ylen viimeisestä vaalitentistä. Jotkut puheenvuoroista menivät liioittelun puolelle.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtasivat torstai-iltana viimeistä kertaa Ylen vaalitentissä. Etenkin vauhdikkaassa talouskeskustelussa puheenjohtajat sortuivat hetkittäin liioitteluun kuvatessaan esimerkiksi Suomen talouden ahdinkoa.

HS käy läpi joitain väitteistä.

Harry Harkimo väitti Suomen olevan lamassa

Liike Nytin Harry Harkimo sanoi useasti Suomen olevan lamassa. Vaikka lamalle ei ole yksiselitteistä määritelmää, on selvää, ettei Suomi ole lamassa.

Lamalla tarkoitetaan poikkeuksellisen vakavaa tai pitkäkestoista talouden taantumaa, jonka aikana työttömyys kasvaa voimakkaasti. Suomessa oli viimeksi lama 1990-luvun alussa.

Nyt Suomi on hienoisessa taantumassa. Esimerkiksi valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 0,2 prosenttia. Useiden ennusteiden perusteella taantumasta on tulossa lievä ja lyhyt.

Riikka Purra väitti tehtyjen työtuntien vähentyneen

Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan työllisyysasteen noususta ei pidä iloita liikaa, sillä tehtyjen työtuntien määrä on Suomessa vähentynyt.

”Työtunnit eivät ole lisääntyneet. Päinvastoin, ne ovat laskussa. Pätkätyöt ovat lisääntyneet, osa-aikatyöt ovat lisääntyneet”, Purra sanoi.

Todellisuudessa tehtyjen työtuntien määrä on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut kahtena edellisenä vuotena ja palautunut vaalikautta edeltävälle tasolle. Viime vuonna tehtyjä työtunteja kertyi 4,1 miljardia, hieman enemmän kuin vuonna 2018.

Purra saattoi viitata vanhentuneisiin tilastoihin. Vielä viime kesänä ennen tilastojen tarkentumista näytti, että tehtyjen työtuntien määrä olisi hieman vähentynyt hallituskauden aikana.

Sanna Marin väitti, että julkishallinnosta on säästetty todella paljon

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin kyseenalaisti julkishallinnon säästökohteena, koska hänen mukaansa siitä on jo säästetty niin paljon.

”Julkishallintoa on kyllä supistettu vuosikymmenet jo niin paljon, että siellä ei ole ihan hirveästi jäljellä”, Marin sanoi. Purra huusi väliin, että julkishallinto on kasvanut.

Yleisen julkishallinnon menot suhteessa bruttokansantuotteeseen eivät todellisuudessa ole muuttuneet 2000-luvun aikana merkittävästi suuntaan tai toiseen.

Orpo: Suomen veroaste on nyt noussut

Kokoomuksen Petteri Orpo kuvasi Suomen nousseen Tanskan ohi Pohjoismaiden ahkerimpana verottajana.

”Viimeiset ennakkotiedot ihan lähipäiviltä kertovat, että me olemme ohittaneet Tanskan veroasteessa ja me olemme nyt Pohjoismaiden kärjessä. Meidän veroasteemme on nyt noussut. Nämä uusimmat tilastot kuvaavat hallituksen politiikan linjan, tämän tuplaveen: velkaa ja veroja.”

Paikallisten ennakkotietojen mukaan Tanskan veroaste eli kerättyjen verojen ja maksujen suhde bruttokansantuotteeseen todella rojahti viime vuonna Suomea pienemmäksi. Toisin kuin Orpon puheista saattoi ymmärtää, Suomessa veroaste ei kuitenkaan Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna noussut vaan pysyi ennallaan.

Sen sijaan hallituskauden alkuun verrattuna veroaste on noussut vajaan prosenttiyksikön. Hallitus on omilla päätöksillään kiristänyt kokonaisverotusta hieman, mutta verosuhteeseen vaikuttaa myös talouden kehitys eli esimerkiksi hintojen nousu ja bruttokansantuotteen muutokset.

Valtiovarainministeriö ennustaa veroasteen laskevan tänä vuonna ja tulevina vuosina.

Li Andersson puhui kokoomuksen hurjista veronkevennyksistä

Li Andersson (vas) arvosteli kokoomuksen esittämiä tuloveronkevennyksiä siitä, etteivät ne hyödyttäisi kaikkein pienituloisimpia palkansaajia mutta ”hyvätuloisimmat voisivat parhaimmillaan tienata jopa tuhansia euroja lisää kuussa”. Väite on sinällään totta, mutta se koskee äärimmäisen pientä joukkoa.

Kokoomuksen veronkevennykset tarkoittaisivat hyvätuloisimmille ansiotuloverotuksen kevenemistä runsaalla puolella prosenttiyksiköllä. Jotta verotus kevenisi esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa, pitää verotettavia tuloja olla noin 500 000 euroa kuukaudessa eli 6 000 000 euroa vuodessa. Näin suuret verotettavat ansiotulot oli Suomessa vuonna 2021 vain seitsemällä henkilöllä.

Jos tarkastellaan vaikkapa 12 000 euroa kuukaudessa tienaavaa varsin hyvätuloista henkilöä, niin hänen verotuksensa kevenisi kokoomuksen esityksessä runsaat 70 euroa kuukaudessa.