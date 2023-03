Naton pääsihteerin mukaan Suomen liittyminen tekee ”Nato-perheestä” vahvemman ja turvallisemman.

Presidentti Sauli Niinistö on kiittänyt Twitterissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistussa lausunnossaan kaikkia 30 Naton jäsenmaata siitä, että nämä ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden liittokunnassa. Niinistö julkaisi kiitoksensa sen jälkeen, kun Turkin parlamentti hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden.

”Haluan kiittää [Nato-maista] jokaista niiden osoittamasta luottamuksesta ja tuesta. Suomesta tulee vahva ja kyvykäs liittolainen, joka on sitoutunut liittokunnan turvallisuuteen”, Niinistö sanoi.

Presidentti ei unohtanut naapurivaltiota, jonka jäsenyyttä Turkki ei ole vielä hyväksynyt.

”Suomi on nyt valmis liittymään Natoon. Odotamme, että saamme Ruotsin rinnallemme jäseneksi niin pian kuin mahdollista”, hän jatkoi.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) kiitti maita tuesta kolmella kielellä.

”Kiitos kaikille maille tuesta prosessin aikana. Liittolaisina saamme ja annamme turvaa. Puolustamme toisiamme”, hän sanoi.

Pääministeri muistutti niin ikään Suomen tuesta Ruotsille.

”Suomi seisoo nyt ja tulevaisuudessa Ruotsin rinnalla ja maan jäsenhakemuksen tukena.”

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen yhtyi kiittelijöiden joukkoon.

”Kiitos kaikille. 30/30. Viimeiset askeleet jäsenyyspolulla otamme aivan pian. Hieno hetki”, hän kirjoitti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) muisteli taivalta, joka ratifiointia on edeltänyt.

”Tänään takana pitkä, yli 10 kuukauden urakka. Nato-jäsenyyttä haettiin 17.5.2022. Ensimmäiset ratifioinnit saatiin Kanadalta ja Tanskalta”, Haavisto kirjoitti Twitterissä.

”Nyt Turkin parlamentti teki päätöksensä. Eletään historiallisia päiviä”, hän jatkoi.

Vihreiden puheenjohtajan, ympäristöministerin Maria Ohisalon mukaan Suomen tulee olla myös jatkossa rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien puolella.

”Me voimme sisältä päin vaikuttaa siihenkin, mihin suuntaan Nato jatkossa kehittyy”, hän twiittasi.

”Pitkin matkaa on näkynyt, kuinka paljon hyötyä Suomelle on ollut hyvästä maineestaan maailmalla. Kiitos kaikille Nato-maille siitä, kuinka ripeästi jäsenyysprosessi on viety läpi tilanteessa, jossa Euroopassa on käynnissä sota.”

”Se oli siinä!” juhlistaa taasen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. ”Suomen paikka lännessä saa sinettinsä!”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra onnittelee Suomea ja sanoo uutisen olleen odotettu.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi puolestaan Turkin parlamentin äänestystuloksen olleen tervetullut.

”Tämä tulee tekemään koko Nato-perheen vahvemmaksi ja turvallisemmaksi.”

Viron pääministeri Kaja Kallas iloitsi Suomen puolesta.

”Rakas Suomi, tervetuloa Natoon! Meidän alueen turvallisuus vaatii meidän yhteistoimintaa ja yhteistyötä. Jatketaan eteenpäin turvallisen tulevaisuuden puolesta”, Kallas kirjoitti suomeksi.

Hän jatkoi englanniksi toteamalla tämän olevan historiallinen hetki Itämeren alueelle ja koko liittoutumalle. Kallas esitti myös toiveen, että Unkari ja Turkki ratifioisivat nyt Ruotsin liittymisen pikaisesti.

Viimeiseksi jääneen jäsenmaa Turkin parlamentti hyväksyi yksimielisesti Suomen jäsenyyden torstaina hieman ennen vuorokauden vaihtumista. Parlamentin päätös etenee vielä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin hyväksyttäväksi.