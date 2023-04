Tunnelma Hakaniemessä demareiden puoluetoimistolla oli maanantaina iltapäivällä ristiriitainen. Sdp onnistui nostamaan kannatustaan, mikä on pääministeripuolueelle harvinaista, mutta pääministeripaikka meni.

Sen, että Sdp ei uusinut eduskuntavaaleissa asemaansa suurimpana puolueena, huomaa Hakaniemen ympyrätalon kuudennessa kerroksessa välittömästi. Puoluetoimistolla on hiljaista, tunnelma on väsynyt.

Nyt odotellaan tulevan hallitustunnustelijan, kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kysymyksiä potentiaalisille hallituskumppaneille. Ne tulevat joskus pääsiäisen jälkeen, kenties ensi viikon loppupuolella.

Puoluetoimistolla ei näy maanantaina iltapäivällä yhtäkään poliitikkoa. Paikalle saapuu tasaiseen tahtiin puolueen koneistoa ja poliittisia aivoja, palkollisia ja taustavaikuttajia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti maanantaina, että keskusta kuuluu vaalitappionsa jälkeen oppositioon.

Moni Sdp:ssä ei ottanut ilmoitusta vastaan liian tosissaan. Kaikki muistavat, että keskusta ilmoitti täsmälleen samoin vuoden 2019 vaalien jälkeen, mutta niin vain tie vei hallitukseen. Yleinen ajatus tuntuu olevan, että jos keskusta hallitukseen päätyy, se menee nytkin samaa reittiä: prosessin pitää näyttää vaikealta ja kivuliaalta, kunnes lopulta kerrotaan että on päätetty kantaa vastuuta – ja peritään siitä kova hinta.

Demareissa tuntuu kuitenkin olevan uskoa siihen, että edessä on todennäköisesti oikeistohallitus. Se voisi koostua kokoomuksen ja perussuomalaisten lisäksi Rkp:stä ja kristillisdemokraateista, mikä riittäisi 108:aan paikkaan.

HS on puhunut parin päivän aikana useiden demareiden taustavaikuttajien kanssa tulevasta hallituspohjasta. Eräs sanoo pitävänsä hyvin todennäköisenä, että oikeistohallitus syntyy Rkp:n ja kristillisten pohjalle. Myös toinen politrukki kertoo uskovansa tähän. Viesti kolmannelle puolueen taustavaikuttajalle kirvoittaa saman vastauksen.

He eivät halua puhua nimillään, koska spekulaatiot tulevasta hallituspohjasta ovat jossain määrin arkaluonteinen asia. Virallisesti Sdp on ilmoittanut pyrkivänsä hallitukseen, varapuheenjohtaja Matias Mäkysen suulla. Moni taustavaikuttaja pitää sinipunaa edelleen ihan mahdollisena ja sanoo, että Sdp tietysti haluaa hallitusvaltaan. Oikeistohallitus nähdään kuitenkin todennäköisempänä.

”Uskon, että syntyy porvarihallitus. Rkp on kyllä houkuteltavissa mukaan. Hallitusohjelmaan kirjataan jotain sellaista, että ruotsin kielen asemaa ei heikennetä”, sanoo yksi haastateltava.

Kuin vahvistaakseen tätä viestiä Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi maanantaina, että puolue on valmis neuvottelemaan hallitukseen menosta.

Demarivaikuttajien tuntumaa tulevasta porvarihallituksesta vahvistaa se, että heidän mukaansa kokoomus ei ole ollut demareihin yhteydessä ennen vaaleja. Puolueiden taustahahmot ovat kyllä nähneet toisiaan kolmansien osapuolien tilaisuuksissa, mutta mitään pidemmälle meneviä tunnusteluja ei ole ollut.

”Ei se tunnu siltä, mitä se oli esimerkiksi neljä vuotta sitten, kun oli vaikka mitä Lapin seminaaria kepulaisten kanssa jo ennen eduskuntavaaleja”, sanoo yksi haastateltava.

”Sellainen käsitys on syntynyt, että perussuomalaiset ja kokoomus taas ovat olleet yhteydessä.”

Puoluetoimistolla on maanantaina iltapäivällä alkamassa kokous, jossa analysoidaan vaalitulosta. Ei mikään virallinen istunto, vaan epämuodollisempi sessio.

Sanna Marinin poliittinen erityisavustaja Tuulia Pitkänen (keskellä) pitää ylimielisenä ajatusta siitä, että demareita äänestettiin jotenkin väärin perustein. Vasemmalla Marinin toinen erityisavustaja Iida Vallin.

Paikalle saapuvat puoluesihteeri Antton Rönnholm, järjestöpäällikkö Pekka Tuuri, sekä erityisavustajat Tuulia Pitkänen ja Iida Vallin. Pitkänen on Sdp:n hallitusryhmän sihteeri, niin sanottu ykkösavustaja. Vallin taas vastaa pääministerin viestinnästä.

Näin siis vielä toimitusministeristönä jatkavan nykyhallituksen ajan, kunnes uusi hallitus on muodostettu.

Pitkänen on aamulla puhunut vaalituloksesta puhelimessa kolme tuntia puoluetovereiden kanssa.

”Tämä on meille puolueena, pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, ihan helvetin hyvä tulos. Tämä on palaute siitä, että linja on oikea. Nostimme kolmella paikalla kannatusta. Pääministeripuolue on kyennyt nostamaan kannatustaan vain kahdesti aiemmin.”

Nekin hallitukset olivat demarijohtoisia. Paavo Lipponen yli kaksikymmentä vuotta sitten, Kalevi Sorsa noin neljäkymmentä vuotta sitten.

Pitkänen jatkaa: ”Sitten tavallaan syntyy optinen harha, ristiriita, siitä, että emme ole ykkösiä. Ja se on totta, emme olekaan, kokoomus voitti. Mutta kysymys on, mikä johtopäätös tästä tulisi vetää? Ei tässä ole oikein villoja ajatella, että Sdp:n pitäisi muuttaa linjaansa. Miksi me niin tekisimme? Siinä ei olisi järkeä.”

Tuulia Pitkänen ja Pekka Tuuri pohtivat vaalitulosta.

Vallin nyökyttelee vieressä. Hän kertoo katsovansa vaalitulosta osana jatkumoa, työtä, joka alkoi vuonna 2017.

Tuolloin Rönnholm aloitti puoluesihteerinä ja Sdp käynnisti laajan ohjelmatyön. Puolueen tilanne oli tukala: samana vuonna vihreät otti jättivoiton kuntavaaleissa, ohitti Sdp:n gallupeissa ja herätti puheita siitä, että ”vihreät on seuraavan sukupolven demarit”.

”On pakko olla tyytyväinen siitä työstä, jota olemme nyt kaksi kautta tehneet. Totta kai tavoittelimme ykköspaikkaa. Mutta olisihan se ollut aika kova saavutus ponnistaa ykköspaikka uudelleen pääministeripuolueena”, Vallin sanoo.

”Olen silti jotenkin iloinen, huojentunut ja tyytyväinen. Olihan tämä hieno tulos.”

Se tuli kovalla hinnalla vihreille ja vasemmistolle. Kolme suurta, kokoomus, Sdp ja perussuomalaiset saivat kaikki yli 600 000 ääntä.

Vihreät ja vasemmistoliitto menettivät yhteensä 12 paikkaa. Vihervasemmistossa demareita on syytetty äänten varastamisesta: äänestäjien kannustamisesta taktiseen äänestämiseen, kun vaaleista kehystettiin valinta Sdp:n voiton tai oikeistohallituksen välillä.

Sdp:ssä tällaiset väitteet ärsyttävät.

”Eräs media soitti aamulla. Minusta kysymykset koskivat vähän tätä, että olemmeko niin ikävä puolue, kun olemme vieneet jonkun toisen äänestäjiä”, sanoo puoluesihteeri Rönnholm.

Rönnholm jatkaa: ”Kerroin, että olen tietysti pahoillani, että hallituskumppanimme eivät tehneet niin hyvää tulosta kuin odottivat. Mutta tässä näkee, että kaikilla ei ole ehkä ole samaa kokemusta siitä, että vaalit voi myös hävitä. Aina ei mene nappiin. Ja unohtuu myös se perusdynamiikka, että hallitusta usein rokotetaan ja oppositio voittaa.”

Sdp oli tällä kertaa poikkeus. Puoluetoimistolla tähän löytyy monia syitä: kyky puhua uskottavasti tärkeistä vaaliteemoista, onnistunut hallituskausi, Sanna Marinin henkilökohtainen suosio, kova jalkatyö vaalipiireissä.

Pääministeri Sanna Marinin henkilökohtainen suosio oli yksi iso syy siihen, että Sdp pystyi pääministeripuolueenakin nostamaan kannatustaan.

Syytökset äänten varastamisesta toivat demareiden vaalivalvojaisissa sunnuntaina monelle mieleen episodin, joka on myöhemmin antanut aihetta itsekritiikkiin. Kun Sauli Niinistö haastoi vuonna 2006 Tarja Halosta tasavallan presidentin paikasta iskulauseella työväen presidentti, demarit raivostuivat: tuo on meidän juttu!

Mutta ei äänestäjiä voi omistaa, Sdp:ssä sanotaan nyt.

”Niin monet vaalit on tässäkin puolueessa hävitty, ja aina, jos on yritetty löytää syy ainoastaan muista, se ei ole ollut tie mihinkään hedelmälliseen. Se on liian helppo vastaus. Vilpittömästi toivon, että joka puolueessa tehdään näitä analyyseja omasta toiminnasta. Me tavoittelimme ykköspaikkaa, joten me ainakin teemme. Enkä usko, että kukaan täällä toivoo samoja tavoitteita jakaville vasemmistoliitolle ja vihreille huonoa tulosta”, Rönnholm sanoo.

Rönnholmin mielestä keskustelussa taktisesta äänestämisestä yhdistyy luonnollisesti joidenkin tarve selittää pois omaa huonoa menestystä, sekä oikeiston tarve selittää, että Sdp ”ei oikeasti voittanut”.

Pitkänen jatkaa ajatusta: ”Tämä on se tarina, jota he haluavat kertoa. Että demarit eivät oikeasti voittaneet, eivät oikeasti kasvattaneet kannatustaan, vaan nämä olivat tietämättömien ihmisten ääniä, jotka menivät vääristä syistä demareille. Että heitä huijattiin. On hirveän ylimielinen analyysi, että ihmiset äänestivät väärin.”

Puoluetoimistolla kokoustaneet demarit eivät pitäneet Rkp:n ja kristillisdemokraattien varaan rakentuvaa oikeistohallitusta mahdottomana.

On kysyttävä myös tältä demarivaikuttajien ryhmältä, uskovatko he sinipunaan vai oikeistohallitukseen.

Vastaukset annetaan kieli keskellä suuta, mutta kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisten pohjaa pidetään kyllä mahdollisena.

Jos Suomeen muodostetaan oikeistohallitus – oli se millä tahansa pohjalla – se saattaa näkyä neljän vuoden päästä demareiden isona vaalivoittona.

Järjestöpäällikkö Tuuri, jonka vastuulla on numeroiden pyörittely, selailee läppärillään vaalituloksia.

”Tässä tulee Newtonin lait tavallaan mieleen, että kun on voima, sillä on aina vastavoima”, Tuuri sanoo.

”On tavallaan aika hassua, että neljän vuoden välein kansa keikahtaa ihan toiseen suuntaan. Mieti vaikka Juha Sipilän vaalitulosta. Sen kauden jälkeen kansa oli, että ei saatana tätä, ja tuli punavihreämpi hallitus. Nyt nähtiin taas reaktio toiseen suuntaan.”

Pitkänen uskoo, että oikeistohallituksen jälkeen Sdp:n kannatus tulisi olemaan entistäkin korkeammalla.

Rönnholm ei halua lähteä spekuloimaan. Mutta sen hän toteaa, että mikäli oikeistohallitus syntyy, vasemmiston vastavoimaa on syytä odottaa.

”Ajan virta on todennäköisesti hyvin eri näköinen taas neljän vuoden päästä.”