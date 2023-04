Oppositio sai odotetun vaalivoiton. Vaikka Sdp:n suosio nousi, koki ”vasemmistoblokki” kokonaisuudessaan vaalitappion. HS kokosi neljä muutosta, joihin vaalit tiivistyvät.

Kolmen suuren voitto

Kaikki kolme suurinta puoluetta onnistuivat eduskuntavaaleissa kasvattamaan paikkamääräänsä eduskunnassa. Suurimman nousun tekivät kokoomus ja perussuomalaiset.

Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi ja sai 10 lisäpaikkaa eduskuntaan. Perussuomalaiset tuli toiseksi seitsemän paikan lisäyksellä ja Sdp kolmanneksi kolmen paikan lisäyksellä.

Kokoomus ja perussuomalaiset olivat edellisen vaalikauden oppositiossa. On tyypillistä, että juuri isot oppositiopuolueet saavat vaaleissa voiton.

Näissä vaaleissa myös kolmas suuri eli pääministeripuolue Sdp onnistui nostamaan kannatustaan. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa pääministeripuolue keskusta koki rökäletappion.

Sdp:n kannatuksen nousun taustalla voi nähdä ainakin kaksi asiaa.

Ensinnäkin pääministeri Sanna Marinin henkilökohtainen suosio on erittäin suuri, ja sen on katsottu vaikuttavan koko puolueen suosioon. Marin sai yli 35 000 ääntä, mikä oli toiseksi eniten koko maassa.

Toiseksi näissä eduskuntavaaleissa on puhuttu uudella tavalla niin sanotusta taktisesta äänestämisestä ja siitä, että puolueet jakautuvat aiempaa selvemmin oikeisto- ja vasemmistoblokkeihin. Pääministeri Marin itse on puhunut Sdp:n äänestämisestä vaihtoehtona kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostamalle ”oikeistoblokille”.

Esimerkiksi Ylen vaalikommentaattori, Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuspäällikkö Sami Borg arvioi tulosillan aikana, että vaalituloksessa näkyy taktinen äänestäminen – eli se, että osa vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista siirtyi ”vasemmistoblokin” sisällä äänestämään Sdp:tä.

Vihreät romahti

Suurimman vaalitappion teki vihreät, kun kannatusta mitataan äänimäärissä.

Vihreät sai 7 prosenttia äänistä ja menetti 7 paikkaa eduskunnassa. Viime vaaleissa vihreät sai 11,5 prosenttia äänistä ja 20 paikkaa eduskunnassa.

Vaalitulos oli suuri pettymys, myönsi vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Vihreät menetti paikkoja monissa vaalipiireissä, mutta pahimpana romahdusta voi pitää Helsingissä. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa puolue oli Helsingin vaalipiirin suurin, mutta näissä vaaleissa vihreät tippui kolmanneksi ja menetti kaksi paikkaa.

Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo myönsi vaali-illan aikana, että vihreiden tulos on suuri pettymys.

Ohisalo oli itse säilytti kansanedustajan paikkansa. Eduskunnasta putosivat esimerkiksi vihreiden istuvat kansanedustajat Iiris Suomela, Mari Holopainen ja Noora Koponen.

”Vasemmistoblokki” hävisi

Vihreiden lisäksi myös vasemmistoliitto koki merkittävän vaalitappion paikkamäärissä mitattuna. Tämä on yllätys, sillä gallupit eivät ennustaneet puolueelle vaalitappiota.

Vasemmistoliitto menetti peräti viisi paikkaa aiemmasta 16 paikastaan. Ääniosuuksissa puolue menetti kuitenkin vain 1,1 prosenttiyksikköä vuoden 2019 tuloksesta.

Blokkiajattelu on voinut vaikuttaa myös vasemmistoliiton kohdalla, mutta ero äänimäärän laskussa ja paikkamäärän laskussa kertoo luultavasti myös siitä, että puolue menetti kamppailun usean vaalipiirin viimeisistä paikoista. Puolue menetti yhden paikan Uudellamaalla, Satakunnassa, Keski-Suomessa, Oulussa ja Lapissa.

Jos Sdp:tä, vihreitä ja vasemmistoliittoa ajattelee ”vasemmistoblokkina”, kuten vaalien yhteydessä usein puhuttiin, oli tämä blokki tulosillan päätteeksi menettämässä yhteensä yhdeksän paikkaa eduskunnasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli vaali-iltana erittäin pettynyt tulokseen. Hän sanoi HS:lle uskovansa itse, että taktista äänestämistä tapahtui, eli että osa vasemmistoliiton kannattajista oli todennäköisesti näissä vaaleissa äänestänyt Sdp:tä estääkseen perussuomalaisten ja kokoomuksen vaalivoiton.

”Nyt nähdään juuri se, mistä varoitimme koko ajan. Taktinen äänestys ei toimi, jos ei ole kristallipalloa. Sdp ei ole saamassa ollenkaan niin paljon lisäpaikkoja kuin vasemmistoliitto ja vihreät ovat menettämässä”, Andersson sanoi.

Keskustan kutistuminen jatkui

Paikkamäärissä mitattuna suurimman tappion koki odotetusti keskusta.

Keskustan äänimäärä laski 2,5 prosenttiyksikköä. Paikkoja puolue menetti kahdeksan.

Keskustan vaalitappio ei ole yllätys, ja se on jatkumoa edellisille eduskuntavaaleille, joissa puolue koki todellisen rökäletappion ja menetti 18 paikkaa eduskunnassa.

Edellisvaalien rajusta vaalitappiosta huolimatta keskusta piti tuolloin ykköspaikan monissa vaalipiireissä. Näissä vaaleissa keskusta menetti kaikki viimeiset vaalipiirien ykköspaikkansa. Tulosillan päätteeksi keskustan rinnalle samoihin paikkamääriin oli Savo-Karjalassa, Oulussa ja Lapissa kiilannut perussuomalaiset. Keski-Suomessa Sdp nousi keskustan ohi suurimmaksi.

Keskusta on istunut viimeiset kaksi vaalikautta hallituksessa. Puolueen kannatuksen laskun on kuitenkin katsottu liittyvän hallitusvastuun lisäksi myös siihen, että se on menettänyt pysyvämmin ydinkannattajakuntaansa, eli maaseudulla asuvia ihmisiä.

Vaikka keskustan tappio oli odotettu, sanoi puheenjohtaja Annika Saarikko olevansa varsin pettynyt vaalitulokseen.