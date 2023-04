Perussuomalaiset on saamassa Ylen ennusteen mukaan tukevan vaalivoiton.

Perussuomalaisten ääniharavan huudahdus valvojaisissa: "Vihervasemmisto alas!”

”Vihervasemmisto alas!” karjui perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Vaasan vaalipiirin ehdokas Mauri Peltokangas, kun perussuomalaiset nousi ääntenlaskennassa Sdp:n edelle.

Haastattelussa Peltokangas arvioi tilanteen olevan kuitenkin vielä tasainen.

”Tämä vihervasemmistolainen sosialistihallitus, näyttää siltä, että… No, toki täytyy sanoa, että tämä on täysin tasaista ja hienoa niin, koska demokratiaan kuuluu se, että kansa puhuu. Tällaista jännitysnäytelmää ei ole varmasti nähty pitkään aikaan, saattaa mennä kymmeniä vuosia taaksepäin”, Peltokangas sanoo.

Peltokangas sanoo olevansa ”hyvin nöyrä ja kiitollinen” pohjalaisille saamistaan ennakkoäänistä, sillä sen lukeman hän tarkisti viimeksi.

”Olen iloinen siitä, että puolue pärjää näissä vaaleissa. Riikka Purra on tehnyt aivan huikean työn.”

Perussuomalaisten vaalivalvojaiset ravintola Apollossa.

Vaasan vaalipiirin ehdokas Mauri Peltokangas (ps).

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo, että puolue on valmis keskustelemaan hallitusyhteistyöstä oikeastaan kaikkien puolueiden kanssa.

"Me leikimme kaikkien kanssa, jos ohjelma vain on oikea", Luukkanen sanoi Ylellä.

Perussuomalaiset on saamassa Ylen ennusteen mukaan tukevan vaalivoiton. Puolue on nousemassa 46 kansanedustajan paikkaan. Se oikeuttaa Suomen toiseksi suurimman puolueen asemaan kokoomuksen jälkeen.

Tunnelma oli katossa ravintola Apollossa.

Kokoomus on Ylen ennusteen mukaan valtakunnallinen vaalivoittaja, mutta Lapissa suurin puolue on perussuomalaiset, kun äänistä on laskettu noin 88 prosenttia. Puolueen kannatus on 26,7 prosenttia, missä nousua on lähes kymmenen prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset on ottamassa Lapin vaalipiirissä yhden lisäpaikan. Lapin ääniharava on perussuomalaisten Sara Seppänen, joka on ollut vahva nimi paikallispolitiikassa Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa.

Myös Vaasassa perussuomalaiset näyttää olevan täpärästi suurin. Puolue on ottamassa yli kolme prosenttiyksikköä lisää osuutta äänistä sekä sillä yhden lisäpaikan. Vaalipiirin ääniharava on Mauri Peltokangas (ps), nykyinen kansanedustaja.

Perussuomalaisten Matti Putkonen sanoo, että puolueelle on tulossa historian paras tulos ennakkoäänten pohjalta.

"Jos vanhat trendit pitävät paikkansa, niin aina on ollut tilanne se, että perussuomalaiset nousee varsinaisena vaalipäivänä, eli kakkospaikka on mitä todennäköisempi."

Halla-aho ei ollut kello yhdeksän jälkeen tarkistanut vielä omaa henkilökohtaista tilannettaan lainkaan. Eikö oma äänimäärä jännitä?

”Ei minua oma äänimääräni ole jännittänyt, eikä oikeastaan puolueenkaan tilanne, koska ei se jännittämällä muutu miksikään. Enkä ole sellainen turhista asioista jännittäjä luonteeltani.”

Halla-ahon mukaan on puolueen kannalta sitä parempi, mitä useampia vahvoja ehdokkaita menee läpi.

”Jos tähän suuntaan mennään, olen pelkästään tyytyväinen.”