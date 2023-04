Perussuomalaiset valtasi keskustalta vaalipiirejä etenkin Suomen pohjoisemmissa vaalipiireissä. Rkp ja vihreät menettivät ainoat vaalipiirinsä.

Kokoomus on voittamassa vaalit valtakunnallisella kannatuksella mitattuna, vaikka puolue voitti itselleen vain kaksi uutta vaalipiiriä. Samaan aikaan perussuomalaiset voitti itselleen kuusi vaalipiiriä, mutta valtakunnallisesti puolue näyttää jäävän toiseksi, kun äänistä on laskettu 97 prosenttia.

Vaikka puhutaan eduskuntavaaleista, Manner-Suomessa käydään oikeastaan 12:t eri vaalit. Jokaisessa vaalipiirissä on tietty määrä täytettäviä kansanedustajapaikkoja, omat äänestäjänsä ja erilaiset vaalikynnyksensä.

Kokoomus onnistui voittamaan suurimman puolueen aseman Varsinais-Suomessa perussuomalaisilta sekä Helsingissä vihreiltä. Ennestään kokoomus oli suurin vain Uudellamaalla, ja siellä se on nyt entistäkin vahvempi.

Vaikka kokoomus on suurin vain kolmessa vaalipiirissä, se saa eduskuntaan eniten paikkoja, sillä kokoomuksen voittamat vaalipiirit ovat Suomen suurimpia.

Kaikkiaan kokoomus on saamassa 48 paikkaa eduskunnan 200 paikasta, kun äänistä on laskettu 97 prosenttia. Tämä on kymmenen paikkaa enemmän kuin neljä vuotta sitten.

Perussuomalaiset onnistui näissä vaaleissa valloittamaan enemmän Manner-Suomen vaalipiirejä kuin mikään muu puolue. Perussuomalaiset on nyt suurin kaikkiaan kuudessa vaalipiirissä, kun neljä vuotta sitten puolue oli suurin vain Varsinais-Suomessa. Sen perussuomalaiset menetti nyt kokoomukselle.

Sen sijaan perussuomalaiset voitti itselleen Lapin, Oulun ja Savo-Karjalan keskustalta, Hämeen ja Satakunnan Sdp:ltä sekä Vaasan vaalipiirin Rkp:ltä.

Perussuomalaiset on saamassa eduskuntaan 46 paikkaa, mikä on 7 paikkaa enemmän kuin neljä vuotta sitten.

Merkittävää on sekin, mitä koko Suomen vaalikartalla ei enää näy. Keskusta ei ole enää suurin puolue yhdessäkään vaalipiirissä, vaikka vielä neljä vuotta sitten puolue oli suurin neljässä vaalipiirissä (Lapissa, Oulussa, Savo-Karjalassa ja Keski-Suomessa).

Myöskään vihreät ei ole suurin yhdessäkään vaalipiirissä, kun neljä vuotta sitten puolue oli suurin Helsingin vaalipiirissä.

Sdp on saamassa valtakunnallisesti kolmanneksi suurimman kannatuksen sekä kolme lisäpaikkaa neljän vuoden takaiseen verrattuna.

Sdp voitti uusina vaalipiireinä itselleen Keski-Suomen keskustalta. Sdp oli suurin myös Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla kuten myös neljä vuotta sitten.

Kartalla eivät näy vaalipiirit, vaan siinä puolueiden vahvimpia alueita voi tarkastella kunnittain:

Esimerkiksi Lapin vaalipiirissä perussuomalaiset kasvatti kannatustaan lähes 10 prosenttiyksikköä. Se nostaa kansanedustajapaikat yhdestä kahteen.

Lapin ääniharava on perussuomalaisten Sara Seppänen, joka on ollut vahva nimi paikallispolitiikassa Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa.

Keskusta menettää kolmesta paikastaan yhden. Kolmesta Lapin-kansanedustajasta Katri Kulmuni ja Markus Lohi säilyttävät paikkansa.

Kolmas edustaja eli Mikko Kärnä ei tällä kertaa ollut ehdolla Lapista vaan Helsingistä. Käytännössä yhden paikan menetys siis tarkoittaa, että keskustalta jää saamatta uusi kansanedustaja Lapista eduskuntaan.

Helsingistä Mikko Kärnä ei onnistunut pääsemään läpi, vaan putoaa eduskunnasta.