”Te olette tehneet tämän puolueen parhaan vaalituloksen koskaan”, Purra kiitti kannattajia.

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, ettei ole nähnyt viimeisimpiä tuloksia. Kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin illalla, että kokoomus lähtee vetämään hallitusneuvotteluja.

”Onnittelen kokoomusta ja Petteri Orpoa.”

Purralta kysytään, onko perussuomalaisilla tulevia hallitusneuvotteluja varten tarpeeksi hallitusneuvottelijoita ja erikoisavustajia.

”Kaikki materiaali löytyy aivan varmasti”, Purra sanoo.

Jättääkö kakkossija jotain jossiteltavaa?

”Leijun tässä tyytyväisyydessä ja kiitollisuudessa, että puolue on saavuttanut historiansa suurimman vaalivoiton.”

Purra kiitteli laajasti puolueen kannattajia myöhään sunnuntai-iltana.

”Rakkaat perussuomalaiset tiedättekö te mitä te olette tehneet? Te olette tehneet tämän puolueen parhaan vaalituloksen koskaan”, Purra sanoi.

Kun äänistä oli laskettu 95,8 prosenttia, perussuomalaiset oli kiinni Suomen toiseksi suurimman puolueen asemasta. Puolueen kannatus oli tuolloin 20,1 prosenttia.

”Viimeiset kuukaudet ja viikot ovat olleet sanoinkuvaamattomia. Palaute on ollut koko ajan kiihtyvää. Me puhumme asiaa, me kosketamme ihmisiä”, Purra sanoi kannattajilleen.

”Perussuomalaiset ovat tiivistyneet kuin pingviinilauma myrskyssä.”

Purra kiitteli puolueväkeä myös siitä, että se ajoi omaa poliittista linjaansa.

”Perussuomalaisten ei tarvitse tehdä temppuja, meillä on linja ja se kantaa. Me emme sitä häpeile. Kiitos luottamuksestanne, teemme kaikkemme ollaksemme sen arvoisia.”