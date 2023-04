Vaikka puolueissa valta vaihtui, eduskunnassa vaihtuvuus oli suhteellisen pientä. Ehkä epävarmat ajat saavat äänestämään turvallisuushakuisesti, kirjoittaa toimittaja Piia Elonen.

Eduskuntaan nousee 61 uutta kansanedustajaa. Voi äkkiseltään kuulostaa isolta määrältä, mutta koska 30 edustajaa luopui paikastaan oma-aloitteisesti, varsinaisia putoajia oli 31. Sitä voi pitää pienenä määränä.

Näin vähäistä ei vaihtuvuus ole ollut kertaakaan seitsemissä edellisissä eduskuntavaaleissa.

Esimerkiksi neljä vuotta sitten eduskuntaan nousi 83 uutta kansanedustajaa ja kahdeksan vuotta sitten 73 uutta edustajaa.

Vuoden 2011 muutosvaaleissa uusia kansanedustajia oli ennätykselliset 84 (tosin myös 1995 uusia kansanedustajia nousi eduskuntaan sama määrä). Vuonna 2011 perussuomalaiset saivat ison vaalivoiton, ja 84 uudesta kansanedustajasta peräti 35 oli perussuomalaisia.

Vuoden 2003 vaaleissa eduskuntaan nousi maltilliset 62 uutta edustajaa, eli lähes yhtä vähän kuin nyt.

Näissä luvuissa uudeksi edustajaksi on laskettu jokainen, joka ei ole tullut valituksi kansanedustajan paikalta – toisin sanoen mukana voi olla sellaisia, jotka ovat aiemmin olleet kansanedustajina, mutta ovat välissä joko pudonneet tai pitäneet välikauden omasta tahdostaan.

Epävarmat ajat – sota Ukrainassa, myllerrykset sähkönhinnassa ja lainankoroissa – voi saada ihmiset suosimaan tuttua ja turvallista: esimerkiksi äänestämään istuvaa kansanedustajaa uuden yrittäjän sijaan.

Ehkä tämä turvallisuushakuisuus ja epävarmat ajat näkyvät myös kansanedustajien vähäisessä vaihtuvuudessa.

Eduskuntaan nousevat uudet edustajat eivät hekään ole profiloituneet irrottelijoina, ravistelijoina tai protestiäänien kerääjinä. Velttovirtaset loistavat poissaolollaan.

Päinvastoin, joukossa on useita turvallisuudella kampanjoineita, kuten kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell (kok) ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok). Selvästi myös kokemus hallinnosta ja politiikasta on eduksi. Uusista edustajista Nasima Razmyar (sd) on apulaispormestari Helsingistä, Anna-Kaisa Ikonen (kok) pormestari Tampereelta. Sara Seppänen (ps) Rovaniemeltä on paikallispoliitikko kunta- ja maakuntatasolla.

Myös Joakim Vigelius (ps) on paikallispoliitikko. Miko Bergbom (ps) on rakennusmaalari, Antti Kangas on lypsytilallinen ja koneurakoitsija, Laura Meriluoto (vas) sosiaalialalta. Nämä eivät tuntuneet olevan nyrkkeilijöiden tai viihdetaiteilijoiden vaalit.

Toisaalta putoajien joukossa oli kaksi ministeriä, yksi entinen Sdp:n puheenjohtaja ja vihreiden varapuheenjohtaja.

