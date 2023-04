Suomen vaalijärjestelmässä taktinen äänestäminen voi kurittaa pieniä puolueita pahasti. Pelkästä vaalituloksesta ei kuitenkaan voi päätellä, kuinka moni todella äänesti taktisesti.

Vaali-illan päätteeksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson siteerasi suomen kielen lempisanontaansa.

”Vituttaa kuin pientä eläintä.”

Tulos oli omiaan tuota tunnetta tuottamaan. Kannatus putosi 1,1 prosenttiyksikköä, mutta paikkoja puolue menetti jopa viisi.

Vasemmistoliiton koko maan kannatus oli 7,1 prosenttia ja paikkoja puolueelle jäi 11.

Tuloksen erikoisuutta korostaa vertailu vihreisiin. Vihreät sai huonommalla kannatuksella kaksi paikkaa enemmän: 7 prosentin kannatuksella irtosi 13 paikkaa.

Tulos selittyy Suomen vaalijärjestelmällä. Katse pitää kohdistaa 13 vaalipiiriin.

Oikeastaan Suomessa käytiin sunnuntaina 13 pientä vaalia. Jokaisessa vaalipiirissä käydään omat kamppailunsa vaalipiirille osoitetuista kansanedustajapaikoista.

Vasemmistoliiton edustajat olivat monissa vaalipiireissä niitä, jotka jäivät niukasti ulos eduskunnasta.

On lisäksi mahdollista, että vasemmistoliiton tulos on osoitus siitä, että taktinen äänestäminen on vaikeaa Suomen vaalijärjestelmässä.

Itse asiassa vasemmistoliiton äänestäjän taktinen ääni Sdp:lle auttoi osassa vaalipiireistä enemmän oikeiston viimeistä läpimenijää kuin Sdp:tä.

Tähän ongelmaan puheenjohtaja Andersson viittasi vaali-illan puheissaan.

”Nyt nähdään juuri se, mistä varoitimme koko ajan. Taktinen äänestys ei toimi, jos ei ole kristallipalloa. Sdp ei ole saamassa ollenkaan niin paljon lisäpaikkoja kuin vasemmistoliitto ja vihreät ovat menettämässä. Osa meidän paikoista on mennyt siis esimerkiksi perussuomalaisille”, hän sanoi.

Taktisiin äänestäjiin perustuvan tulosanalyysin esittämisessä pitää kuitenkin olla varovainen, sillä lopullinen tulos ei kerro äänestäjien motiiveista eli siis siitä, millä perusteella kukin lopulta on valinnut äänestämänsä puolueen ja ehdokkaan. Ja demokratiassa kukin saa toki äänestää juuri valitsemallaan perusteella.

Havainnollisimmat esimerkit vasemmistoliiton harmituksesta ovat Uusimaa ja Satakunta.

Molemmissa viimeinen ulos jäänyt ehdokas oli vasemmistoliittolainen. Uudeltamaalta meni läpi yksi vasemmistoliittolainen viime vaalien kahden sijaan, ja Satakunnasta puolue menetti ainoan edustajansa.

Kansanedustajaa ei valita eduskuntaan absoluuttisen äänimäärän perusteella vaan vertailuluvun perusteella. Jos vaalipiiristä valitaan esimerkiksi kaksi kansanedustajaa, kaksi suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta menee läpi.

Vertailuluku lasketaan niin, että ensin lasketaan kaikki puolueen vaalipiirissä saamat äänet yhteen. Puolueen eniten ääniä saanut ehdokas saa vertailuluvukseen oman puolueensa koko äänipotin. Seuraava saa siitä puolet. Kolmas kolmasosan, neljäs neljäsosan, ja niin edelleen.

Uudeltamaalta viimeisenä eduskuntaan pääsi keskustan Eerikki Viljanen, jonka vertailuluku oli 13 450.

Viimeisenä ulos jäi vasemmistoliiton Gashaw Kaisa Bibani, joka sai vertailuluvun 12 865,5.

Bibani oli puolueen toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas, joten hänen vertailulukunsa oli puolet puolueen potista.

Viljasen ja Bibanin vertailulukujen erotus oli 585,5. Bibani olisi siis ohittanut Viljasen, jos vasemmistoliitto olisi saanut Uudellamaalla lisä-ääniä runsaat kaksi kertaa tuon erotuksen eli 1172. Vaikka kaikki nuo äänet olisivat tulleet Sdp:tä nyt äänestäneiltä, Sdp:n Uudenmaan paikkamäärä ei olisi muuttunut lainkaan.

Sdp:n viimeinen läpimenijä Joona Räsänen oli Uudellamaalla puolueensa kahdeksanneksi menestynein ehdokas. Jos Sdp olisi menettänyt 1172 ääntä, Räsäsen vertailuluku olisi pienentynyt vain kahdeksasosalla tuosta luvusta eli 146,5:llä.

Uudenmaan läpimenorajan kamppailuissa yksi ääni vasemmistoliitolle merkitsi siis puolikasta vertailulukua ja yksi ääni Sdp:lle vertailuluvun kahdeksasosaa.

Satakunnassa viimeinen putoaja oli vasemmistoliiton Raisa Ranta. Hänen vertailulukunsa 9900 oli 287,5 pienempi kuin ensimmäisellä läpimenijällä eli kokoomuksen Mari Kaunistolalla.

Koska Ranta oli vasemmistoliiton eniten ääniä saanut ehdokas, hän olisi mennyt läpi Kaunistolan pudottaen, jos puolue olisi saanut Satakunnassa 288 ääntä lisää. Tässäkin tilanne on sama kuin Uudellamaalla: vaikka nuo lisä-äänet olisivat tulleet Sdp:tä äänestäneiltä, Sdp:n paikkamäärä ei olisi muuttunut.

Sdp:ltä meni Satakunnassa läpi kaksi edustajaa. Satakunnan läpimenorajan kamppailuissa yksi ääni Sdp:lle merkitsi puolikasta vertailulukua, ja yksi ääni vasemmistoliitolle kokonaista vertailulukua.

Näiden kamppailujen dynamiikkaa on lähes mahdoton etukäteen ennustaa. Siksi tehokas taktinen äänestäminen on vaikeaa.

Esimerkiksi Keski-Suomessa viimeinen läpimenijä oli Sdp:n ehdokas, joka saattoi teoriassa hyötyäkin taktisista äänistä. Samassa vaalipiirissä vasemmistoliitto menetti ainoan paikkansa.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää vastaa maanantaina puhelimeen äänellä, josta harmituksen voi kuulla.

”Näyttäisi siltä, että olemme hävinneet paikkoja kokoomukselle ja perussuomalaisille”, hän toteaa.

Näissä vaaleissa sosiaalidemokraatit voittivat kolme paikkaa mutta heidän hallitusliittolaisensa vihreät ja vasemmistoliitto hävisivät yhteensä 12 paikkaa.

”Li Anderssonhan varoitti, että taktisessa äänestämisessä on suuri riski, että se menee perseelleen. Tässä se nyt näkyy”, Mäkipää sanoo.

Mäkipään mukaan tunnelma puoluetoimistolla ”ei ole hyvä”.

”Onhan tämä hirvittävää. Meillä käynnistyy nyt isot keskustelut, että miten tästä mennään eteenpäin. Punavihreää politiikkaa tarvitaan edelleen.”

