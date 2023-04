Vihreät konkarit analysoivat, mistä vaalitappio johtuu. Osmo Soininvaara arvostelee kliseisiä iskulauseita. Satu Hassilla ja Heidi Hautalalla on omat versionsa vaalitappion syistä.

Seitsemän kansanedustajapaikan menetys ja 4,5 prosenttiyksikön sukellus edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna on pettymys vihreille.

Kysyimme vihreiden konkaripoliitikoilta, mistä romahdus johtuu.

Vihreiden entisen pitkäaikaisen kansanedustajan Osmo Soininvaaran mukaan vihreät on epäonnistunut viestinsä välittämisessä. Soininvaara on ollut kansanedustajana neljällä eri vuosikymmenellä 1980-luvulta lähtien. Parhaillaan hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu.

”Vihreät on ollut koulutettujen kaupunkilaisten puolue ja tästä imagosta on hölmösti pyritty eroon”, Soininvaara sanoo.

Soininvaaran mukaan iso joukko ääniä on tämän vuoksi valunut kokoomukselle.

Soininvaara ihmettelee, miksi julkisuudessa viestit typistetään twiittien mittaan.

”Viestintä on muuttunut kliseemäiseksi ja hyvin yksinkertaiseksi iskulauseiden viestinnäksi. Ihmiset kaipaavat yhteiskunnallista analyysiä, mutta sitä vihreät ei ole tarjonnut.”

Soininvaaran mukaan koulutettu äänestäjäkunta kaipaisi pohditumpia ajatuksia. Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnallinen osaaminen on heikentynyt, kun julkisuudessa näytellään tyhmempää kuin ollaankaan, Soininvaara toteaa.

Lisäksi Soininvaara arvelee, että taktinen äänestäminen on syönyt viime metreillä kannatusta.

Entinen kansanedustaja Satu Hassi (vihr) puolueen vaalivalvojaisissa Tampereella sunnuntaina.

Myös Satu Hassin (vihr) mukaan puolueen viesti ei ole välittynyt toivotulla tavalla.

Hassi ei itse ollut enää ehdolla näissä eduskuntavaaleissa. Hän oli vuodesta 1991 kansanedustajana ja välillä europarlamentaarikkona.

Hassin mukaan vihreiden romahdus johtuu siitä, ettei puolueen tekemä työ tai puolueen viesti ole välittynyt äänestäjille. Viestiä pitäisi hänen mukaansa ”selkokielistää”.

”Itselläni on sellainen tunne, että ei ole täysin välittynyt ulospäin se valtava työ, mitä neuvotteluhuoneissa on tehty”, Hassi toteaa.

Onko joku muu vienyt kunnian vihreiden tekemästä työstä hallituskaudella?

Hassin mukaan kyse ei ole pelkästään tästä. Hänen mukaansa vihreät on ollut vastavoimana, kun on väännetty lujaa asioista.

Hassin mukaan lähtökohtaisesti kyse ei ole siitä, ettei vihreät olisi tahtonut tai yrittänyt tarpeeksi viedä läpi viestiään neuvottelupöydissä.

”Monessa asiassa keskusta on vastustanut ja demarit on jättäytynyt passiivisiksi, kun asioista on oikeasti neuvoteltu.”

Yksi esimerkki, jossa näin kävi, oli Hassin mukaan kaivoslain isompi uudistaminen.

Soininvaaran tapaan Hassi arvelee, että taktisella äänestämisellä voi olla osuutensa vihreiden heikkoon tuloksen.

Hassi ei ota kantaa siihen, miltä puheenjohtaja Maria Ohisalon tulevaisuus näyttää tällä hetkellä. Hän kuvailee Ohisaloa fiksuksi, vastuulliseksi ja osaavaksi ihmiseksi.

”Vaaleissa on aina jossain määrin eri asioita, miten hyvin ihmiset hoitaa asiakysymyksiä ja mikä tuo kannatusta. Siitä ei varmaan ikinä pääse yli eikä ympäri.”

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr)

Taktinen äänestäminen nousee esiin myös pitkän linjan poliitikko Heidi Hautalan (vihr) pohdinnoissa. Hautala on toiminut useampana kautena kansanedustajana, ja nyt hän toimii Euroopan parlamentin varapuhemiehenä.

”Tavallaan Sdp kannibalisoi vihreät ja vasemmistoliiton”, Hautala toteaa.

Hautalan mukaan pelkällä taktisella äänestämisellä vihreiden huonoa menestystä ei voi selittää, vaan puolueen tulee uudistua.

”Virheitä on varmasti tehty.”

Hautalan mukaan puolue ei ole saanut sidottua ympäristöviestiään tarpeeksi osaksi talouskeskustelua.