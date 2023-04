HS:n vaalikonevastausten perusteella uusi eduskunta on enemmän kansainvälinen kuin kansallismielinen. Maaseutumyönteisimmät edustajat eivät enää ole keskustalaisia.

Kun uuden eduskunnan kansanedustajat laitetaan arvokartalle, muodostuu suurin joukko palluroita oikealle, vaakalinjan yläpuolella olevaan lokeroon.

He ovat HS:n vaalikoneen perusteella laaditun arvokartan mukaan oikeistolaisia ja kansalliskonservatiiveja. HS:n arvokartassa nelikenttä jakautuu vaaka-akselilla vasemmistoon ja oikeistoon ja pystyakselilla kansalliskonservatiiveihin ja liberaalivihreisiin.

Oikeistolaisten kansalliskonservatiivien joukossa on perussuomalaisia, kokoomuslaisia, kristillisdemokraatteja ja keskustalaisia sekä Liike Nytin ainoa kansanedustaja Harry Harkimo.

Nelikentässä näkyy myös kunkin puolueen ehdokkaiden mediaani. Kyse on kaikkien puolueen ehdokkaiden, ei vain eduskuntaan valittujen mediaanista. Arvokartasta puuttuu kaksi eduskuntaan valituksi tullutta kansanedustajaa, jotka eivät vastanneet HS:n vaalikoneeseen.

Yläoikeassa lokerossa on suunnilleen puolet uudesta eduskunnasta. Seuraavaksi suurin osa on odotetusti vastakkaisella puolella, eli alhaalla vasemmassa lokerossa.

Nämä edustajat ovat HS:n määrittelyn mukaan vasemmistolaisia liberaalivihreitä. He ovat nyt kautensa päättäneen hallituksen ”vasemmistoblokista”, eli sosiaalidemokraatteja, vasemmistoliittolaisia ja vihreitä.

Edellisessä hallituksessa oli myös Rkp, jonka edustajat löytyvät pystyviivan oikealta puolelta. He ovat kaikki myös enemmän liberaalivihreitä kuin kansalliskonservatiivisia. Keskustan edustajista seitsemän on enemmän liberaalilla kuin konservatiivisella puolella ja yksi edustaja, Vesa Kallio, enemmän vasemmalla kuin oikealla.

Sosiaalidemokraateista neljä edustajaa sijoittuu enemmän oikealle kuin vasemmalle puolelle. He ovat Maria Guzenina, Joona Räsänen, Ville Merinen ja Jani Kokko. Liberaalivihreässä oikeistolokerossa on myös runsaasti kokoomuslaisia, kuten Kai Mykkänen ja Anna-Kaisa Ikonen. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sijoittuu viivalle liberaalien ja konservatiivien väliin.

Yksinäisenä pallurana nelikentässä erottuu vihreiden Atte Harjanne. Harjanne sijoittuu kartalle selvästi oikealle puolelle ja lähelle kaikkein liberaalivihreintä alareunaa. Sekä lähimmät puoluetoverit että muut kansanedustajakollegat ovat Harjanteesta kauempana kuin kenestäkään muusta vastavalitusta kansanedustajasta.

Vihreiden Atte Harjanne jännitti tulosiltaa sunnuntaina Tavastialla.

Harjanteen jälkeen seuraavaksi vähiten seuraa on perussuomalaisten Laura Huhtasaarella ja Mikko Polvisella. He tosin ovat vastakkaisella puolella kuin Harjanne, eli kansalliskonservatiivisessa vasemmistolokerossa.

HS:n vaalikoneen perusteella ehdokkaat voidaan laittaa myös neljälle eri temaattiselle arvoakselille. Kun näitä akseleita tarkastellaan, huomataan, että uusi eduskunta sijoittuu hyvin tasaisesti pitkin jokaista akselia.

Vähemmän vihreä–enemmän vihreä -akseli on erityisen tasainen, ja sen keskivaiheilla on paljon kansanedustajia. Kuitenkin akselin päissä on eroja: näissä vaaleissa eduskuntaan nousi enemmän selvästi ei-vihreitä edustajia kuin erittäin vihreitä edustajia.

Akselin perusteella eduskunnan vähiten vihreä edustaja on perussuomalaisten Petri Huru. Eniten vihreitä ovat vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sekä Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko.

Perussuomalaisten Petri Huru on HS:n vaalikonevastauksiin perustuvan arvoakselin perusteella eduskunnan arvokonservatiivisin.

Kansallismielinen–kansainvälinen -arvoakselilla kansanedustajien enemmistö sijoittuu enemmän kansainväliseen päähän.

Kansallismielinen pääty koostuu perussuomalaisista. Keskivaiheilla akselia on esimerkiksi kristillisdemokraatteja (Sari Essayah), keskustalaisia (Mika Lintilä) ja kokoomuslaisia (Mari-Leena Talvitie). Kansainvälisimmässä päädyssä on eniten vihreitä ja vasemmistoliittolaisia.

Arvokonservatiivi–arvoliberaali -akseli on sekin keskivaiheilta tasainen. Kuitenkin nyt eduskuntaan nousi enemmän sellaisia edustajia, jotka ovat erittäin arvokonservatiiveja kuin erittäin arvoliberaaleja.

HS:n akselin perusteella kaikkein arvokonservatiivisin edustaja on perussuomalaisten Sanna Antikainen ja liberaalein taas vihreiden Jenni Pitko. Keskivaiheilta löytyy sellaisia nimiä kuin Hilkka Kemppi (kesk), Pauli Aalto-Setälä (kok) ja Krista Kiuru (sd).

Näissä vaaleissa keskustan suosio jatkoi laskemistaan, ja puolue menetti kaikki viimeiset vaalipiirien ykköspaikkansa. Tätä silmällä pitäen maaseutu–kaupunki -akseli näyttäytyy mielenkiintoisena.

Myös tällä akselilla keskikohdassa on paljon edustajia, joskin edustajat painottuvat aavistuksen enemmän maaseudun puolelle.

Kaikkein eniten maaseutumyönteisin pääty kuvastaa suomalaisen puoluekentän muutosta. Päädyssä olevat edustajat ovat perussuomalaisia, eivät keskustalaisia.

Eniten kaupunkimyönteisimmässä päädyssä taas on useita puolueita. Kaikkein kaupunkimyönteisimpiä ovat kokoomuksen Aura Salla, demareiden Jani Kokko sekä vihreistä Atte Harjanne ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva Fatim Diarra.