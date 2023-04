Kukaan piirijohtaja ei nimennyt sinipunahallitusta suosikikseen, mutta osa kertoi vaakakuppinsa kallistuvan tällä hetkellä porvaripohjaan.

Kokoomuksen on todennäköisesti hieman helpompaa löytää yhteinen hallitussävel perussuomalaisten kuin Sdp:n kanssa, mutta vaihtoehdot ovat vielä avoinna.

Tällainen kuva piirtyi, kun Helsingin Sanomat soitti kokoomuksen piirijärjestöjen puheenjohtajille. HS tavoitti maanantaina kaikki 13 piirijohtajaa.

Vaalit voittaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aloittaa hallituksen muodostamisen hallitustunnusteluilla. Piirijohtajat ovat jäseniä myös kokoomuksen puoluehallituksessa, joka kokoontuu tiistaina.

Käytännössä kokoomus tarvitsee hallituskumppanikseen ainakin joko perussuomalaiset tai Sdp:n.

Kukaan piirijohtaja ei nimennyt sinipunahallitusta suosikikseen, mutta osa kertoi vaakakuppinsa kallistuvan tällä hetkellä porvaripohjaan.

”Henkilökohtainen mielipiteeni on, että perussuomalaiset”, sanoo Lapin kokoomuksen Riitta Savukoski.

Savukosken mukaan ensin täytyy toki katsoa, mihin perussuomalaiset ovat neuvotteluissa valmiita. Hän perustelee näkemystään sillä, että Sdp:n talouspolitiikka on ollut tällä kaudella jopa vahingollista Suomelle.

Myös Uudenmaan piirijohtaja ja kansanedustaja Heikki Vestman sanoo suosivansa porvaripohjaa taloussyistä.

”Vaalien alla kerrottujen kantojen perusteella pidän itse todennäköisempänä hallituspohjaa, joka rakentuisi porvarillisten puolueiden varaan. Pidän sitä myös parempana asiakysymysten kannalta. Suomen talous on saatava kuntoon.”

Varsinais-Suomen piirijohtaja ja kansanedustaja Ville Valkonen pitää vaalitulosta selvänä viestinä siitä, että talouspolitiikan on muututtava.

”Sdp:n puheet ennen vaaleja vaikuttavat tämän kanssa yhteensopimattomilta”, hän sanoo.

”On tietysti Petteri Orpon päätös tehdä lopullinen ratkaisu siitä, mikä joukkue lähtee hallitusta muodostamaan. Mutta vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten talouspoliittinen ajattelu on kokoomusta lähempänä vaaliohjelmien perusteella.”

Samoilla linjoilla on Pohjanmaan piirihallituksen puheenjohtaja Jesse Luhtala. Hän uskoo, että porvarillisella hallituspohjalla pystyttäisiin todennäköisimmin edistämään kokoomukselle tärkeitä asioita.

Luhtalan mielestä keskustan Annika Saarikon maanantainen ilmoitus oppositioon menemisestä voi mutkistaa tilannetta. Hän ei kuitenkaan usko ilmoituksen olevan välttämättä ehdoton.

”Katsotaan, löytyykö sieltä kuitenkin haluja lähteä vaikuttamaan”, Luhtala sanoo.

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan muodostama hallitus saisi taakseen 117 kansanedustajan tuen.

Hieman niukempi porvaripohja voisi syntyä kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien voimin. Se saisi taakseen 109 kansanedustajan tuen, kun mukaan lasketaan myös ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä istuva Ahvenanmaan edustaja.

Pirkanmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen ja Helsingin piireistä kehutaan hyvää paikallista yhteistyötä Sdp:n kanssa, mutta selväksi suosikkikumppanikseen sitä ei nimeä kukaan.

”Helsingissä ollaan totuttu tekemään yhteistyötä demareiden ja perussuomalaisten kanssa, uskon että molempien kanssa valtakunnallisestikin. Minulla ei ole tarvetta poissulkea tai priorisoida jompaakumpaa pohjaa”, sanoo Helsingin piirijohtaja Tatu Rauhamäki.

Rauhamäki sanoo kokoomuksen saaneen kansan luottamuksen keskeisellä vaaliviestillään talouskysymyksistä.

”On aika vaikeaa kuvitella, että olisi sellainen koalitio, joka ei niissä pystyisi tekemään merkittäviä liikkeitä. Siinä vaiheessa kansalaisten luottamusta alettaisiin pettämään.”

Myös Pirkanmaan piirijohtaja Aleksi Jäntti kysyy, kuinka paljon Sdp on valmis peruuttamaan julkilausumistaan tavoitteistaan. Hänen mukaansa yhteistyöhön Sdp:n kanssa tarvittaisiin ”pieni ihme, mutta kyllähän sellaisiakin tapahtuu”.

”Jos ajatellaan karkean ideologisesti, varmaan perussuomalaiset ovat yleisellä tasolla lähempänä kokoomuksen ajatuksia. Varsinkin jos otetaan tämä talouskulma.”

Kaikki kolme suurinta puoluetta kasvattivat kannatustaan, muistuttaa Satakunnan piirijohtaja Samu Vahteristo.

”Lähtisin avoimin mielin selvittämään kumpaakin vaihtoehtoa, että kumman kanssa helpommin hallitus syntyy. Tärkeintä on saman tilannekuvan jakaminen. Talous on huonossa tilassa ja sen korjaaminen on aivan keskeistä.”

Sekä Keski-Suomen Lotta Ahola että Kaakkois-Suomen Jussi Virsunen sanovat, että yhteistyön onnistumiseksi Sdp:n pitäisi muuttaa talouslinjojaan ja perussuomalaisten EU-politiikkaansa.