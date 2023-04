Tarjoilijan palkkaan tulossa 145 euron korotus kahden vuoden aikana, laskee PAM.

Palvelualojen ammattiliitto (Pam) ja Matkailu- ja ravintolapalvelut (Mara) ovat kumpikin hyväksyneet matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työehtosopimuksen. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Kaksivuotisen sopimuksen piiriin kuuluu 75 000 työntekijää ja 10 000 esihenkilöä. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi ravintoloissa, kahviloissa, yökerhoissa, henkilöstöravintoloissa sekä hotelleissa ja kylpylöissä. Ratkaisuun sisältyy sekä euromääräisiä että prosenttikorotuksia.

Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen piti tulosta kohtuullisen hyvänä ottaen huomioon alan tilanteen.

”Euromääräinen ratkaisu on työvoitto etenkin kaikkein alimmissa palkkaluokissa työskenteleville”, hän sanoi tiedotteessa.

”Esimerkiksi taulukkopalkalla olevan kokoaikaisen tarjoilijan palkka korottuu sopimuskauden aikana yhteensä 145 euroa. Lakoilla tai lakonuhallakaan ei varmastikaan olisi voitu päästä yhtään parempaan lopputulokseen työnantajan tiukan linjan vuoksi.”

Mara paljoksui nyt sovittuja korotuksia.

”Kesäkuun alussa voimaantuleva palkankorotus on liian suuri ottaen huomioon yritysten tämänhetkinen taloudellinen tila, joka on aiheutunut olosuhteista, joihin yritykset eivät ole voineet vaikuttaa. Toisaalta alan työntekijätkin kärsivät lähes kaksi vuotta jatkuneista koronarajoituksista”, sanoi Maran työmarkkinajohtaja Olli Varmo tiedotteessa.

Varmon mukaan on kuitenkin myönteistä, että työmarkkinoille syntynyt yleinen linja tukee matkailu- ja ravintola-alan asiakkaiden ostovoimaa. Alalle on myös tärkeää, että työrauha on saatu turvattua seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.