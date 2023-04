Helmikuussa HS kysyi taustavaikuttajilta, mikä ratkaisee tulevat vaalit. Nyt on aika kysyä, mikä ne ratkaisi.

”Vaalien suurin yllätys on se, ettei tullut mitään yllätyksiä”, sanoo Jukka Manninen.

Hän työskentelee Ellun Kanoilla ja on entinen kokoomuksen suunnittelupäällikkö sekä yksi niistä entisistä ja nykyisistä puolueiden taustavaikuttajista, joita HS haastatteli helmikuussa vaaliasetelmista.

HS soitti nyt samoille vaikuttajille ja kysyi, mikä vaalit ratkaisi.

Milja Henttonen

”Vaalituloksen siemen on kylvetty jo kevään 2019 eduskunta­vaaleissa, eli aika perinteisesti oppositio voitti. Ihmiset usein tilaavat muutosta ja nyt sitä saatiin”, arvioi Milja Henttonen.

Hän on viestintä­toimisto Milttonin johtava neuvonantaja ja entinen vihreiden ministereiden avustaja.

”Kiinnostavaa on, että Suomessa puhuttiin aika pitkään vallan hajautumisesta ja siitä, että kohta meillä on vain keskisuuria puolueita. Nyt kolme suurta puoluetta ovat pystyneet nostamaan kannatustaan kaksissa peräkkäisissä vaaleissa, ja vaikuttaa siltä, että olemme palanneet kolmen suuren aikaan”, Henttonen arvioi.

”Perussuomalaiset ja keskusta vaan ovat vaihtaneet paikkaa.”

Mutta mikä ratkaisi vaalit juuri perus­suomalaisten ja kokoomuksen eduksi?

Mari Kokko

Ehdokas­asettelu, kampanjat ja vaalien asetelma – siis se, että suomalaiset olivat aiempaa virittyneempiä pääministeri­vaaliin, ja kampanjoiden tuoksinassa syntyi eräänlainen blokkijako, arvioi Mari Kokko.

Hän on Osuustoiminta­keskus Pellervon toimitusjohtaja, joka on aiemmin urallaan avustanut useita keskustalaisia ministereitä.

”Esimerkiksi perussuomalaisilla oli vahvemmat listat kuin aiemmin ja heidän ehdokkaansa tekivät hyvää kampanjaa, siinä missä keskustalle on syntynyt vaje vaaliosaamiseen. Kokoomuksella oli monipuoliset ja vahvat listat erityisesti eteläisessä Suomessa, ja Sdp:kin onnistui saamaan listoille eri tavalla ajattelevia henkilöitä eli monipuolisuutta”, Kokko arvioi.

”Viimeistään kun alkoivat pääministeritentit, johon osallistuivat vain nämä kolme suurinta, niin tämän koki kyllä vaalikentillä. Tunnelma muiden puolueiden teltoilla latistui.”

Vaalien häviäjät olivat keskusta, vihreät ja vasemmisto­liitto. Vasemmisto­liiton katastrofaalista vaalitulosta ei povailtu ennakkoon, toisin kuin vihreiden ja keskustan.

Puolue on toteuttanut 2010-luvulla sukupolvenvaihdoksen, mutta Jukka Manninen arvioi, että samalla se on ripustautunut liiaksi ”yhden kortin varaan”.

”Ja kortti on se, mitä Li Andersson edustaa. Mikä erottaa uudet vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät toisistaan?” Manninen pohtii.

”Kuntavaalit oli jo varoitus, kun puolue menetti perinteisen linnakkeensa eli Kemin. Nyt valot sammuvat myös Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Lapissa.”

Samalla tulos Helsingissä parani, mutta se ei johtanut parempaan kannatukseen.

Esa Suominen

Myös Esa Suominen panee merkille, että ”savupiippu­vasemmisto­laisuus ja korpi­kommunismi” kuolivat. ”Vanhan liiton ay-äijät” katosivat vasemmisto­liiton ryhmästä.

Suominen on viestintä­toimisto Rud Pedersen Public Affairsin hallituksen puheenjohtaja ja entinen demari­ministereiden avustaja.

”Lapissa edes ensimmäinen tippuja ei ollut vasemmistoliittolainen, Oulun vaalipiirissä meni huonosti… Pohjoisen kova vasemmistoliittolaisuus on ohi. Se on poliittishistoriallisesti todella iso juttu”, Suominen sanoo.

”Savupiippu­vasemmistolaisten valmistus on lopetettu, maltillisempi ay-väki on Sdp:ssä ja iso osa duunareista tukee perussuomalaisia.”

Vaalien jälkeen sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvaa, joka näyttää, miten keskustan­vihreistä vaalipiireistä tuli perussuomalaisen sinisiä.

Milja Henttonen huomauttaa, että alueet myös erilaistuvat: Helsingin vaalipiirissä perussuomalaisten kannatus laski.

Jukka Mannisen mielestä keskustassa ei ”uskalleta sanoa rumaa d-sanaa”. Se sana on demografia.

Manninen laskeskelee, että puolue sai kyllä omansa liikkeelle, sillä tiputusta kunta­vaaleihin on vain vähän.

Ongelma vain on, että noita omia on jatkuvasti vähemmän.

”Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 2027 vaaleihin mennessä sotien jälkeen syntyneestä sukupolvesta 100 000 poistuu. Oli keskusta hallituksessa tai oppositiossa, niin puolueelta on lähtenyt seuraaviin vaaleihin mennessä pysyvästi taas 20–30 000 äänestäjää”, Manninen arvioi.

Keskusta ei puhutellut liikkuvia äänestäjiä, eikä sillä ollut myöskään kovia ääniharavia.

”Ainoastaan Antti Kaikkonen sai yli 10 000 ääntä. Politiikka henkilöityy, ja liikkuvien äänestäjien on helppo ottaa kantaa politiikkaan henkilöiden kautta, ovatpa ne sitten Instagram-, Tiktok- tai Youtube-hahmoja”, Manninen pohtii.

Minja Koskela (vas) on seurattu Instagramissa, Miko Bergbom (ps) tunnetaan Tiktokissa ja Youtubessa, ja pitkään Youtubessa on ollut myös esimerkiksi Tere Sammallahti (kok).

”Jos ei ole tällaisia hahmoja, niin on hyvin vaikeaa pärjätä tässä taistelussa liikkuvista äänestäjistä.”

Jukka Manninen

Manninen muistuttaa, että vaaleissa jaetaan ”sata prosenttia äänistä”, mutta ei aina samaa sataa prosenttia: uusia suomalaisia tulee äänestys­ikään, osa kuolee.

”Ei perus­suomalaiset vokotelleet viekkaudella ja vääryydellä keskustalaisia äänestäjiä, vaan keskusta ei ole relevantti tekijä näille ihmisille.”

Vihreiden häviöstä on liian yksioikoista syyttää niin kutsuttua taktista äänestämistä, arvioivat kaikki HS:n haastattelemat vaikuttajat.

”Äänet pitää ansaita. Ei voi olla toiseksi paras äänestäjälle, vaan pitää olla paras”, Milja Henttonen summaa.

”Vihreillä ja keskustalla yhteistä on, että politiikan visio ja suunta on hukassa. Toisaalta oikeisto-vasemmisto-jaon talousvaalissa on myös vaikea profiloitua tai tuoda esille omia teemojaan”, Mari Kokko arvioi.

Sekä Esa Suominen että Jukka Manninen arvioivat, että vihreissä on tapahtunut merkittävää vuotoa myös oikealle.

”Jos nyt syntyisi oikeistohallitus, vihreille voisi syntyä sosiaaliliberaali nurkka, josta yrittää poimia ääniä”, Suominen arvioi.