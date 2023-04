”Olemme jo vuosia kehittäneet määrätietoisesti Nato-yhteensopivuuttamme”, presidentti kirjoittaa. ”Edessä on silti vielä merkittävä työ Suomen puolustuksen yhteensovittamiseksi osaksi Naton yhteistä puolustusta. Puolustusvoimille osoitetaan myös uusia vaatimuksia ja haasteita, joihin meidän on vastattava.”

Suomi liittyi tiistaina Natoon, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) luovutti liittymiskirjan Yhdysvalloille.

Lue lisää: Suomi on nyt Natossa – Stoltenberg: Näytämme maailmalle, että Putin epäonnistui

Julkaisemme presidentti Sauli Niinistön asiasta antaman lausunnon kokonaisuudessaan tässä:

”Suomesta on tänään tullut puolustusliitto Naton jäsen. Sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi historiassamme päättyy. Uusi aikakausi alkaa.

Jokainen maa maksimoi oman turvallisuutensa. Näin tekee myös Suomi. Samalla Nato-jäsenyys vahvistaa kansainvälistä asemaamme ja liikkumatilaamme. Kumppanina olemme jo pitkään osallistuneet aktiivisesti Naton toimintaan. Jatkossa Suomi on omalla panoksellaan osa Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta.

Puolustusliiton jäsenyys tuo turvaa Suomelle. Suomi puolestaan tuo turvaa liittokunnalle. Kaikkien Naton jäsenmaiden turvallisuuteen sitoutuneesta Suomesta tulee luotettava liittolainen, joka vahvistaa alueellista vakautta.

Suomen jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan. Se ei myöskään muuta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteita tai tavoitteita. Suomi on vakaa ja ennustettava Pohjoismaa, joka pyrkii ristiriitojen rauhanomaiseen ratkaisuun. Meille tärkeät periaatteet ja arvot säilyvät ulkopolitiikkamme johtoajatuksena myös jatkossa.

Nato-jäsenyys tulee vaatimaan Suomelta muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä. Vaikka kaikki ei jäsenyyden myötä muutu, edellyttää liittolaisuus meiltä uudenlaista ajattelutapaa, myös uudenlaista lainsäädäntöä. Paljon on jo tehty: olemme jo vuosia kehittäneet määrätietoisesti Nato-yhteensopivuuttamme. Edessä on silti vielä merkittävä työ Suomen puolustuksen yhteensovittamiseksi osaksi Naton yhteistä puolustusta. Puolustusvoimille osoitetaan myös uusia vaatimuksia ja haasteita, joihin meidän on vastattava.

Samalla on selvää, että Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle rakentuu oman alueemme turvaamisen ja puolustamisen varaan. Tässä suomalainen kokonaisturvallisuusajattelu säilyttää arvonsa. Mutta enää emme tee tätä työtä yksin.

Suomi haki Naton jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Suomen jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä. Työ Ruotsin pikaisen jäsenyyden puolesta jatkuu herkeämättä. Samoin jatkuu tiivis yhteistyö yhteisen turvallisuuden ja puolustuksen rakentamiseksi koko Pohjolassa.”