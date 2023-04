”Uusi aikakausi alkaa”, presidentti Sauli Niinistö sanoi kun jäsenyys oli siunattu. Suomen lippu jäi liehumaan salkoon Naton päämajan ulkopuolelle.

Suomi liittyi tiistaina Naton täysivaltaiseksi jäseneksi. Suomi on siis nyt artikla 5:n turvatakuiden piirissä.

4. huhtikuuta jää Suomen puolustuspoliittiseen historiaan. HS:n kirjeenvaihtaja seurasi päivää Brysselissä Naton päämajalla.

Kello 13.20, Manfred Wörner-rakennus, Bryssel

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) marssii sisään karuun konttorihuoneeseen Suomen Nato-edustustossa.

”Täällähän on suosittu tapahtuma tänään”, hän sanoo ja naurahtaa.

Paikalla on toistakymmentä toimittajaa todistamassa historiallista päivää, jona Suomesta tulee täysjäsen sotilasliitto Natossa.

Ollaan Brysselissä, niin sanotussa Manfred Wörner -rakennuksessa vastapäätä Naton päämajaa. Täällä suomalaiset ovat tähän saakka saaneet pitää majaansa. Pian on edessä muutto toiselle puolelle tietä, kun Nato aivan lopullisesti avaa ovensa.

Haaviston tehtävänä on allekirjoittaa Suomesta edellisenä päivänä tuotu liittymiskirja Natoon. Se on painettu käsintehdylle paperille ja on varustettu ulkoministeriön koristeellisella sinetillä.

”Tervakoski hand made 1989”, lukee pohjalla.

Kyniä on varalta kaksin kappalein odottamassa pöydällä. Kun Suomi allekirjoitti Nato-hakemuksensa, Haavisto joutui lainaamaan kynää Iltalehden toimittajalta. Nyt hän ei aio toistaa tuota virhettä.

Historiallinen hetki on lopulta varsin koruton.

Arkisessa huoneessa, presidentti Sauli Niinistön kuvan alla, Naton, Suomen ja EU:n liput jököttävät pöydällä valkoisen kukkakimpun kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto allekirjoitti Naton liittymisasiakirjan.

Haavisto lisää paperiin ensin päiväyksen ja sitten allekirjoituksen.

"Tunnelma on tietysti odottava”, hän sanoo viitaten liittymisen h-hetkeen, johon on vielä runsas tunti.

"Tietysti tämä on historiallinen hetki, että tämä voidaan nyt jättää ja vuoden työ on nyt takana”, hän sanoo Nato-paperista.

Media räpsii kuvia liittymiskirjasta, minkä jälkeen Haavisto jatkaa matkaansa.

Kello 12.15, Naton päämaja Bryssel

Aiemmin päivällä everstiluutnantti Esa Mäkinen istuu kollegoineen kokoustauolla tien toisella puolella, Naton päämajan kuppilassa.

Mäkinen on yksi niistä suomalaisista, jotka ovat hiljattain aloittaneet työnsä Natossa. Hän tuli Brysseliin viime syksynä vastaamaan Suomen puolustusvoimien logistiikan integroimisesta osaksi Naton logistiikkajärjestelmää.

"Tuntuu itse asiassa aika hyvälle. On mukavaa havaita, että tällainen päivä tullut vastaan", Mäkinen kuvailee tunnelmiaan historiallisena Nato-päivänä.

Onnitteluja suomalaisille on kuulemma tullut paljon käytävillä.

Mäkisen omassa työssä vain vähän muuttuu, kun Suomi tiistaina pääsee täysjäseneksi. Oikeastaan ainoa seikka on se, että vastaisuudessa hän saa kokouksissa osallistua päätöksentekoon. Aiemmin hän on saanut seurata sitä vierestä ja kertoa Suomen kantoja muille jäsenmaille.

Mäkinen sanoo, ettei hän kirjoita päiväkirjaa, mutta jos kirjoittaisi, kirjoittaisi hän historiallisesta päivästä. Suomi nimittäin liittyy jäseneksi Naton 74-vuotispäivänä.

Vuosikymmenten aikana Nato ehti muuttua pitkälti kriisinhallintaan keskittyväksi organisaatioksi. Nyt se on taas palannut perustehtävänsä ääreen, Venäjän vastapuoleksi, ja puolustamaan jäsentensä turvallisuutta.

"Me olemme ensimmäistä kertaa sotilaallisen liittouman jäsenenä ja pystymme turvaamaan sitä asiaa, jonka takia puolustusvoimat ovat olemassa", Mäkinen sanoo.

14.30, Naton päämaja, Bryssel

Päämajan toisen kerroksen mediahuoneessa käy kova kuhina, kun Suomen jäsenyyden hetki lähenee.

Ranskalaistoimittajille on epäselvää, milloin Suomi oikeastaan on jäsen. Lopulta mietitään isommallakin joukolla, koska eri tahoilta on tullut hivenen erilaisia ohjeistuksia.

Tavallisesti Naton jäseneksi tullaan siten, että kaikkien jäsenmaiden ratifioinnit talletetaan Yhdysvaltojen ulkoministeriön arkistoon.

Tämän jälkeen Nato kutsuu uuden jäsenen liittymään ja uusi jäsen tallettaa liittymisasiakirjansa Yhdysvaltoihin.

Nyt muodollisuudet on kuitenkin tuotu Brysseliin, ja se hämmentää joitakin toimittajia.

Onko Suomi jäsen, kun Haavisto antaa dokumentin Yhdysvaltojen ulkoministerille Antony Blinkenille vai pitääkö Yhdysvaltojen ”tarkastaa” se ja sitten lausua, että Suomi on jäsen?

Lehdistö joutuu seuraamaan Suomen jäsenyyden hetkeä Naton päämajalla ruudulta muutamia kuvaajia lukuun ottamatta.

Blinken, Haavisto ja Stoltenberg saapuvat kameroiden eteen hivenen jäykän oloisina. Stoltenbergin avaussanojen jälkeen Blinken kertoo, että hän on juuri saanut Turkilta sen ratifiointiasiakirjat. Ne on siis talletettu.

Stoltenberg ojentaa tämän jälkeen Haavistolle virallisen kutsun liittyä Natoon. Haavisto puolestaan ojentaa Suomen liittymiskirjan.

”Nyt, tämän kutsun saatuani, minulla on ilo tallettaa Suomen liittymiskirja Pohjois-Atlantin liittoon Yhdysvaltain ulkoministeriöön”, hän sanoo.

Blinken ottaa paperin vastaan. Kello 15.45 hän toteaa:

”Voimme nyt todeta, että Suomi on Pohjois-Atlantin sotilasliiton 31. jäsen.”

Jäsenyys on siis toteutunut. Noin yhdeksän kuukautta kestänyt Suomen Nato-tie pääsee maaliin.

Haavisto lisää vielä, että Suomen ensimmäinen tehtävä täysjäsenenä on toimittaa Yhdysvaltain ulkoministeriölle Suomen ratifiointi Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Hän ojentaa myös tämän asiakirjan Blinkenille.

15.30, Naton päämaja, Bryssel

Suomen lippu on laskostettu tankoa varten odottamaan. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, ja sotilassoittokunta soittaa.

Pian ulkoministerien joukko alkaa saapua päämajan edustalle.

Viimeisenä paikkansa ottavat pääsihteeri Stoltenberg, presidentti Niinistö, ulkoministeri Haavisto sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Naton päätiedottaja Oana Lungescu on pukeutunut sinivalkoiseen asuun.

Stoltenberg kuvaa puheessaan päivää historialliseksi. Suomesta tulee turvallisempi ja Natosta vahvempi Suomen jäsenyyden myötä, hän sanoo.

Stoltenberg sanoo olevansa iloinen ja ylpeä, että hän saa pääsihteerinä olla toivottamassa Suomen täysjäseneksi.

Seuraavaksi puhuu Niinistö.

”Sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi historiassamme päättyy. Uusi aikakausi alkaa”, hän sanoo.

Niinistö sanoo, ettei Suomen jäsenyys ole suunnattu ketään vastaan.

”Se ei myöskään muuta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteita tai tavoitteita. Suomi on vakaa ja ennustettava Pohjoismaa, joka pyrkii ristiriitojen rauhanomaiseen ratkaisuun. Meille tärkeät periaatteet ja arvot säilyvät ulkopolitiikkamme johtoajatuksena myös jatkossa.”

Presidentti muistuttaa taas, ettei Suomen jäsenyys ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä.

Maamme-laulu alkaa soida ja suomalaissotilaat nostavat Suomen lipun Viron ja Ranskan lippujen väliin asetetulle paikalle.

Kädet nousevat lippaan. Niinistö ja Stoltenberg katsovat pitkään hiljaa lippurivistöä.

Suomen lippu on ainoa, joka ei liehu, joku toimittajarivistöstä ihmettelee. Suomalaiskollega huikkaa, että nyt kun Suomi on Natossa, ei ole enää tuulista.

Ministerit ottavat valokuvan ja alkavat valua pois paikalta.Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu taputtaa Kaikkosta selkään matkalla kohti päämajaa.

Rakennuksen nurkalla Kaikkonen huikkaa vielä toimittajalle hyvää Nato-päivää.

”Tämä on tietenkin iso päivä. Vaikka arki jatkuu meillä Suomessa samanlaisena kuin ennenkin, niin meillä on nyt vahva selkänoja, Naton viiden artikla ja Suomi on entistäkin paremmin turvassa”, Kaikkonen sanoo.

Hän kertoo kertoo lähettäneensä Çavuşoğlun kautta terveisiä Turkin puolustusministerille Hulusi Akarille. Akar oli ministerien joulukuisessa tapaamisessa tarjonnut kahvin kanssa sikaria.

”Sanoin, etten ole oikein tupakkamiehiä, mutta voin sikarin ottaa silloin, kun Suomesta tulee Naton jäsen. Pyysin kertomaan, että nyt voi olla sen aika”, Kaikkonen kertoo.

16.15, Naton päämaja, Bryssel

Kun juhlallisuudet ovat ohi, presidentti Niinistö ottaa vielä median vastaan. Hän on saanut käyttöönsä Naton suuren lehdistöhuoneen, jossa pääsihteeri pitää mediatilaisuuksiansa.

Hän kertoo olevansa hyvin tyytyväinen, että Nato-prosessin tämä osuus on ohi.

”Ja tietysti tässä on myöskin historian havinaa niin, että varmasti jää mieliin.”

Presidentti Sauli Niinistö puhui suomalaistoimittajille Brysselissä

Suomessa Nato-käänteellä on ollut hyvin vahva kansan tuki ja päätös tehtiin hyvin selvällä enemmistöllä. Silti on myös niitä, joille sotilasliittoon liittymisen päivä on vaikea. Mitä presidentti heille sanoisi?

Niinistö sanoo, että jo eduskunnan äänestystulos näytti, että Nato-päätöksessä on oltu laajalti yksimielisiä.

”Tämän ratkaisun taustalla on turvata Suomen turvallisuutta ja vakautta. Toivon, että ne jotka kokevat jotenkin kielteisenä tämän asian, tuumaisivat myös tuolta kannalta”, hän sanoo.

Niinistö sanoo, että Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus päättyi Naton myötä, mutta Suomen poliittinen liittolaisuus on ollut jo pitkään selvä.

”En pidä tätä minään suurena käänteenä, vaan paremminkin johdonmukaisena lopputuloksena.”

Oikaisu 4.4. kello 20.54: Poistettu artikkelista yksi kuva, jossa väitettiin olevan Antony Blinken. Kuvassa ei ollut Blinken.