Numero 409

”Suomessa on käyty eduskuntavaalit, ja me olemme liittyneet Natoon tällä viikolla. On tärkeää, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei unohdu. Ukrainassa on käyty Venäjän laajamittaista hyökkäyssotaa yhtäjaksoisesti nyt 409 päivää.”