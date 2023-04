Marinin lähtö on Sdp:lle kova mutta ei välttämättä yllättävä pala

Sanna Marinin vuoksi Sdp:hen kiinnittyneille äänestäjille ja jäsenillekin tilanne voi tuntua hämmentävältä, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Robert Sundman.

Sdp:n vaalivalvojaisissa toistui sunnuntai-iltana yksi fraasi: Kymmenissä edellisissä eduskuntavaaleissa pääministeripuolue on nostanut kannatustaan vain kahdesti, ja se on ollut molemmilla kerroilla juuri Sdp.

Ensin Kalevi Sorsan johdolla vuonna 1983 ja sitten Paavo Lipposen johdolla 2003.

20 vuotta myöhemmin Sanna Marin liittyi joukon jatkoksi. Keskiviikkoisella ilmoituksellaan jättää puoluejohtajan tehtävät hän teki tavallaan toisenlaiset ”lipposet”.

Paavo Lipponen jättäytyi kiivaan eduskuntavaalitaiston jälkeen puolueen kovan ytimen ulkopuolelle ja myöhemmin pois puheenjohtajuudesta, vaikka demareiden paikkamäärä nousikin vuoden 2003 vaaleissa.

Sdp:llä on normaalin, kolmevuotisen syklin mukaisesti puoluekokous syyskuussa. Ehdokasasettelu neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen puoluejohtajasta päättyy jo toukokuussa.

Siksi Marin päätti ilmoittaa jo nyt, ettei ole käytettävissä puoluejohtajaksi, ministeriksi – eikä omien sanojensa mukaan presidenttiehdokkaaksikaan.

Marinin lähtö on yllätys, joka ei tavallaan ole yllätys.

Toistuvasti on epäilty, minkä verran Marinilla on todellisia haluja jatkaa politiikassa siinä tapauksessa, ettei hän tulisi valituksi uudeksi pääministeriksi. Ensin koronan ja sitten sodan värittämä hallituskausikin on ollut raskas.

Samaan aikaan ilmoitus oli kaikessa rauhallisuudessaan omalla tavallaan dramaattinen. Marin ilmoitti tiettävästi aikeistaan puoluetovereilleen vain muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Marin on ollut erilaisissa vaaleja edeltävissä kannatuskyselyissä suosittu puoluejohtaja ja esimerkiksi merkittävästi suositumpi pääministerikandidaatti kuin hänen edeltäjänsä, Antti Rinne. Hänen kaudellaan Sdp on noussut myös erilaisissa imagokyselyissä aiempaa vetovoimaisemmaksi puolueeksi.

Marinin vuoksi Sdp:hen kiinnittyneille uusille äänestäjille tilanne voi tuntua hämmentävältä.

Marin-ilmiö on ollut suomalaisessa politiikassa aivan poikkeuksellinen. On selvää, että Sdp:n kannatuksessa ja vaalimenestyksessä on Marin-lisää.

Kuinka todennäköisesti uusi puheenjohtaja onnistuu sellaisen toistamaan?

Keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa Marin totesi, että puolue vastaa hänen johdollaan hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) kysymyksiin ja osallistuu tarvittaessa hallitusneuvotteluihin.

Oman arvionsakin Marin antoi: hän veikkaa, että Suomeen muodostetaan todennäköisemmin oikeistohallitus kuin hallitus, jossa Sdp olisi mukana.

Samaan aikaan kokoomukselle Marinin poistuminen pelikentältä tekee Sdp:stä aiempaa houkuttelevamman kumppanivaihtoehdon. Marinin ilmoitus myös tuulettaa ilmaa puolueiden välillä kiivaan vaalitaiston jälkeen. Yleinen arvio on ollut, että sinipunahallitus olisi todennäköisempi, jos Marin ei olisi pelissä mukana.

Siitä vakavuuden asteesta, jolla hallitustunnustelijan kysymyksiin vastataan, keskustellaan torstaina Sdp:n puoluehallituksen kokouksessa.