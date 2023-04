Mäkysen mukaan olisi vain positiivista, että puolueväki voisi valita tulevan puheenjohtajan usean vaihtoehdon joukosta.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ei ole kiinnostunut puolueen puheenjohtajuudesta.

”Olen viihtynyt hyvin varapuheenjohtajan tehtävässä ja kansanedustajana, mutten koe, että tässä vaiheessa puolueen puheenjohtajuutta tavoittelisin”, Mäkynen kertoo STT:lle.

Pääministeri Sanna Marin kertoi keskiviikkona luopuvansa Sdp:n puheenjohtajuudesta. Puolue valitsee siten uuden puheenjohtajan seuraavassa puoluekokouksessaan syyskuussa.

Mäkynen sanoo pitävänsä tärkeänä Marinin tiedotustilaisuudessa sanomaa kommenttia siitä, että puolue on yhtenäinen.

”Puheenjohtaja on joukon johtaja, eikä yksittäinen keulakuva, vaikka hänestä on sellaista muiden toimesta tehty”, Mäkynen sanoo.

Mäkynen valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi kolme vuotta sitten samalla, kun Marin valittiin puolueen johtoon. Mäkynen on julkisuudessa edustanut puoluetta varsinkin talousasioissa ja johtanut eduskuntapuolueiden yhteistä työryhmää tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Mäkysen mukaan olisi vain positiivista, että puolueväki voisi valita tulevan puheenjohtajan usean vaihtoehdon joukosta.

”Vaali on aina hyvä asia. Se että ihmisillä on valinnanvaraa ja demokratia toimii, on ainoastaan positiivista. Vaaleissa tärkeintä on tuoda erilaiset vaihtoehdot rehellisesti esiin”, Mäkynen sanoo.

Mäkynen harkitsee vielä, aikooko hakea jatkoa varapuheenjohtajana syyskuun puoluekokouksessa.