Marinin ilmoitus ei muuttanut tilannetta: Perusporvari­hallitus on todennäköisin

Kokoomuksen on turha odottaa Sdp:ltä vetoapua neuvotteluihin perussuomalaisten kanssa, vaikka Sanna Marin väistyykin demarien johdosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ilmoitus vetäytyä syksyllä Sdp:n puheenjohtajan tehtävästä sähköisti hallitusspekulaatioita keskiviikkona.

Kokoomuksessa on pitkään toivottu, että Sdp:n johdossa olisi joku oikeistodemari, ja Marinin lähtö saattaa herättää toiveita puolueessa.

Eduskuntavaalit voittaneen kokoomuksen on käytännössä alettava rakentaa joko sinipunahallitusta Sdp:n kanssa tai perusporvarihallitusta perussuomalaisten kanssa.

Puolue haaveilee Sdp:n entisen puheenjohtajan ja kaksinkertaisen pääministerin Paavo Lipposen (pääministerinä 1995–2003) kaltaisesta johtajasta, joka oli valmis leikkauksiin oman suosionsa uhallakin.

Lipposen ensimmäinen hallitus teki aikoinaan suuria leikkauksia, mutta puolue voitti silti hallituskauden jälkeiset vaalit.

Vaikka Sdp:n seuraava puheenjohtaja olisikin enemmän oikealla kuin Marin, siitä ei olisi vielä tässä tilanteessa kokoomukselle välttämättä apua.

Sdp sai kolme lisäpaikkaa eduskuntaan Marinin vetoavulla. Hänellä on yhä arvovaltaa, ja Marin myös sanoi vetävänsä hallitusneuvottelut – aivan kuten vuoden 2019 keväällä, kun hallitusneuvottelut veti keskustan puheenjohtajan paikasta luopumisesta ilmoittanut Juha Sipilä.

Antti Rinne (sd) ja Juha Sipilä (kesk) olivat saapumassa Helsingin keskustakirjasto Oodiin kertomaan hallitusohjelmasta vuoden 2019 kesäkuun alussa.

Sdp kirkastaa hallitusajatuksiaan puoluehallituksensa kokouksessa torstaina, mutta mitään kokoomuksen oloa helpottavaa sieltä tuskin kuullaan.

Marin sanoi keskiviikon tiedotustilaisuudessaan olennaisen: puolue pitää vaaleissa kertomistaan reunaehdoista kiinni. Sdp ei ole siis aikeissa lähteä hallitukseen, joka leikkaa koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta.

Hän lisäsi myös, että Sdp on aina ollut kompromissi- ja yhteistyökykyinen puolue. Tuo lause ei tarkoita, että Sdp lähtisi toteuttamaan kokoomuksen leikkauspolitiikkaa estääkseen perussuomalaisten valtaannousun.

Marin sanoi, että puolue osallistuu hallitustunnusteluihin. Se kuuluu jo ihan suomalaisen politiikan hyviin tapoihin.

Marinin vetäytyminen saattaa innostaa joitakuita ministeripaikasta kiihkeästi unelmoivia sosiaalidemokraatteja, mutta muuten päätöksellä tuskin on suurta merkitystä hallitusneuvottelujen kannalta.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalle muodostettava perusporvarihallitus on yhä todennäköisin.

On epätodennäköistä, että Sdp lähtee myymään itseään, vaikka kokoomus yrittäisi houkutella puoluetta neuvottelupöytään kirittääkseen neuvotteluja perussuomalaisten kanssa.

Kokoomuksen ja Sdp:n hallitus kuulostaa edelleen kaukaiselta puolueiden talouslinjausten erojen takia. Sdp joutuisi pettämään äänestäjät ja kokoomus päästämään perussuomalaiset kasvamaan oppositioon.

Hallituksen muodostaminen on jo alkanut epävirallisissa keskusteluissa.

Marin sanoi, että kokoomus ei ole ollut ennen vaaleja eikä sen jälkeen juurikaan yhteydessä Sdp:hen.

Sen sijaan kokoomus ja perussuomalaiset ovat olleet paljonkin yhteydessä pitkin neljä vuotta kestänyttä oppositiokautta. Näillä puolueilla on luonteva yhteys, ja niillä on ollut neljä vuotta yhteinen inhokki: suositun Marinin johtama Sdp.

Pitää myös muistaa, että kokoomus yritti syrjäyttää vaalivoittaja Sdp:n pääministerin paikalta, kun se salaisissa neuvotteluissa houkutteli perussuomalaisia ja keskustalaisia porvarihallitukseen vuoden 2019 keväällä. Puolueet eivät lähteneet kokoomuksen kelkkaan, ja Antti Rinne (sd) kokosi hallituksen.

Entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk) tiivisti hallitusneuvottelutilanteen kirkkaasti Ylen A-studiossa maanantaina.

”Demokratian kannalta on aivan välttämätöntä, että vaalit voittaneet puolueet paljastavat korttinsa ja tekevät nyt yhteisen ohjelman. Oppositio-oikeisto teki lukuisia talouspolitiikan välikysymyksiä ja lähes aina äänesti yhdessä hallituksen epäluottamuksesta,” Vanhanen muistutti.

Vanhanen sanoi, että kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt saavat sadan paikan enemmistön eduskunnassa, jos ne antavat oppositiolle puhemiehen paikan. Puhemies ei äänestä.

”Nyt heidän pitää panna pöydälle keskenään tekemä ohjelma. Kukaan ei rajoita heitä”, Vanhanen sanoi.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen väistyneen eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä 29. maaliskuuta.

Vanhasen lausuntoon sisältyi kaikki olennainen: kansa kääntyi oikeisto- ja leikkauspolitiikan kannattajiksi, ja oppositio-oikeisto on jo monin paikoin toistensa kaltaista. Ja ettei oikeisto enää tarvitse vasemmistoa tai keskustaa mukaansa.

Keskusta on jo ilmoittanut, ettei se lähde hallitukseen.

Viralliseksi neuvottelut muuttuvat ensi viikon perjantaina 14. huhtikuuta, kun kokoomus antaa muille puolueille liudan kysymyksiä, joiden pohjalta se alkaa koota hallitusta.

Kokoomus yrittää näyttää mahdollisimman pitkään, että muukin on mahdollista kuin lähes väistämättömältä näyttävä kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalle rakentuva enemmistöhallitus.

Kokoomuksen ongelma on, että tämä vaihtoehto näyttää liiankin itsestäänselvältä, jolloin perussuomalaiset voi ladella ehtoja, jotka eivät ole kokoomukselle mieluisia.

Kokoomus haluaa näyttää perussuomalaisille, ettei yhteistyö Sdp:n kanssa ole mahdotonta, jos perussuomalaiset vaatii liian tiukkoja muutoksia etenkin maahanmuuttopolitiikkaan.

Perussuomalaisten ohjelman mukaan pysyvälle oleskeluluvalle on asetettava kahdeksan vuoden asumisaikavaatimus, ja kansalaistamisessa asumisaikavaatimus on nostettava 10 vuoteen.

Puolueen mukaan turvapaikanhakuoikeus Suomessa on rajattava Euroopan sisäisiin pakolaisiin. Työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta Suomeen tulee puolestaan rajata korkeakoulutettuihin, joiden ansiot vastaavat vähintään suomalaisen mediaanipalkkaa, puolue vaatii.

Yrityselämä vaatii kokoomukselta lisää työperäistä maahanmuuttoa, joten ihan auvoisia kokoomuksen ja perussuomalaisten neuvottelut eivät tule olemaan.

Toistaiseksi kokoomus on epäonnistunut uskottelussa, että se pitää Sdp:tä edes jonkinlaisena vaihtoehtona, vaikka puolue on yrittänyt parhaansa ollakseen rakentava ja sovinnollinen.

Kokoomus on jopa puhunut luottamuksen tärkeydestä, ja luottamus-sanan kujertelu on Sdp:n maailmassa parhaita tanssiinkutsuja.

Tällä kokoomus on viitannut siihen, että hallituksessa puolueiden pitää pystyä luottamaan jokaisen kestävyyteen tuulisissakin paikoissa.

Nykyään kannatuskyselyt ja somekeskustelut saattavat nopeastikin romahduttaa hallituspuolueen toimintakyvyn.

Perussuomalaisten erityispiirre on kokemattomuus hallitustyöstä. Puolueen kansanedustajista monet ovat saaneet kannatuksensa somessa, jonka huutoäänestyksissä he voivat suosiota helposti myös menettää.

Vaikka Marin on lähdössä Sdp:n johdosta, kokoomus tuskin saa Sdp:ltä apua siihen, että kokoomus saisi perussuomalaisten kanssa itselleen mieluisamman hallitusohjelman.

Tai edes sellaisen, josta Rkp:lle ei tule mahavaivoja. Kokoomus tarvitsisi oikeistohallitukseensa Rkp:n, jotta sen enemmistö eduskunnassa olisi kestävämpi kuin sata paikkaa.

Miksi Sdp ylipäätään antaisi perussuomalaisten jäädä oppositioon paisumaan vielä suuremmaksi ja lähtisi itse perumaan vaalipuheitaan ja tekemään ikäviä sopeutustoimia?

Marinin suosiolla vauriot olisivat ehkä olleen pienempiä, mutta sekin kortti on nyt poissa.

Suomalainen hallituspeli on kuitenkin sen verran luovaa puuhaa, ettei koskaan tiedä, mitä lopulta tapahtuu. Viimeksikin keskustan osallistuminen hallitukseen näytti mahdottomalta, mutta niinpä se vaan jatkoi raskasta hallitusvastuuta.

Tulevan hallituksen kokoonpanoa on edelleenkin vaikea julistaa, mutta tällä kertaa on varsin helppo spekuloida todennäköisyyksillä, kun vaihtoehtoja on niin vähän.