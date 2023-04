Marinin päätöstä luopua puheenjohtajuudesta vaiheikkaan hallituskauden jälkeen ymmärretään puolueen johdossa. ”Kukaan ei voi häntä moittia siitä, ettei hän olisi antanut kaikkeaan”, sanoo varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

Sanna Marinin päätös luopua Sdp:n puheenjohtajuudesta syksyllä otettiin puolueessa vastaan aavistuksen pettyneissä tunnelmissa mutta melko tyynesti.

Monet toivoivat poikkeuksellista suosiota nauttivan Marinin jatkavan, mutta hänen päätöksensä ja sen perustelut saivat ymmärrystä. Marin sanoi tiedotustilaisuudessa kestokykynsä olleen poikkeuksellisina vuosina ajoittain koetuksella.

Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo, ettei Marinin ”työtä ja päätöstä voi muuta kuin kunnioittaa”.

”Toivoimme kaikki, että hän olisi käytettävissä vielä pitkään Sdp:n puheenjohtajana. Mutta ympäröiviä olosuhteita ei voi valita. Kukaan ei voi häntä moittia siitä, ettei hän olisi antanut kaikkeaan”, Mäkynen sanoo.

Jatkokaudelle kansanedustajana valittu Mäkynen ei itse aio tavoitella puheenjohtajan tehtävää syksyllä.

Sdp:n pitkäaikainen puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo hänkin, että olisi toivonut Marinin jatkavan puolueen johdossa. Myös Rönnholm jättää tehtävänsä syksyllä.

”Paljonhan tässä on nähty ja koettu yhdessä. Poikkeuksellinen aika on ollut takana. Ja samalla juuri se varmasti vaikuttaa, että poikkeuksellinen aika on ollut takana.”

Rönnholm sanoo olleensa jossain määrin yllättynyt Marinin päätöksestä, mutta toisaalta ”viime vuosina käänteisiin on ehtinyt tottua”.

”Ihmisiä on ollut elämän ja kuoleman rajoilla. Välillä ei ole voitu järjestää vaaleja”, Rönnholm sanoo.

Hän viittaa kuntavaalien siirtoon pandemian vuoksi ja esimerkiksi Antti Rinteen sairastumiseen edellisten eduskuntavaalien alla, Maarit Feldt-Rannan poismenoon sekä varapuheenjohtaja Niina Malmin helmikuussa alkaneeseen sairauslomaan.

Tulevaa puheenjohtajakisaa Rönnholm kommentoi vähäsanaisesti.

”Hyviä ehdokkaita on Sdp:n jäseninä pilvin pimein. Toivon, että tulee aktiivinen ja keskusteleva kisa.”

Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustajaksi valittu Pinja Perholehto sanoo olevansa ”valtavan yllättynyt” Marinin ilmoituksesta.

”En ollut ajatellut, että näin tapahtuu. Mutta kun katsoo [raskasta] viime kautta, niin ei ole ihme, että hän päätyi tähän ratkaisuun.”

Perholehto kuvaa, ettei hänellä ”ollut erityistä hinkua Marinia vaihtaa” ja toivoo puolueen löytävän hyvän puheenjohtajan tämän työn jatkajaksi.

Sdp:n jäsenille keskiviikkona lähteneessä viestissä Marin kuvaa, ettei päätös puheenjohtajuuden jättämisestä ollut helppo, mutta hän uskoo sen olevan oikea.

”Hallituskausi ei ole ollut helppo. Se on vaatinut paljon, välillä liikaakin”, Marin sanoo kiitosviestissään.

”Halusin ilmoittaa päätöksestäni nyt, jotta tulevilla puheenjohtajaehdokkailla on aikaa pohtia ehdokkuuttaan.”

Sdp:n puoluehallitus odottaa saavansa listan puheenjohtajaehdokkaista viimeistään toukokuun 4. päivänä.

Taustakeskusteluissa eri puoluevaikuttajat ovat nostaneet mahdollisiksi ehdokkaiksi etenkin eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin sekä Marinin hallituksen perhe- ja peruspalveluministerinä toimineen Krista Kiurun.