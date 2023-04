PS-lähteet ja osa muiden puolueiden puoluesihteereistä uskovat, että entinen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo on palkattu puoluetoimistolle tekemään puoluesihteeri Arto Luukkasen työt. Puheenjohtaja Purra kiistää väitteen ja sanoo olevansa tyytyväinen Luukkaseen.

Perussuomalaisten entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo aloittaa tässä kuussa virallisesti puoluetoimistolla ”operatiivisena johtajana”. Tehtävä on uusi.

Slunga-Poutsalo kertoo tehneensä puoluejohdon tukena töitä vaalikevääseen valmistautumisessa jo syksystä saakka toimiessaan vielä kansanedustajana.

Neljä nimettömänä pysyttelevää perussuomalaista vaikuttajaa sanoo Helsingin Sanomille, että Slunga-Poutsalon palkkaamisen taustalla on puoluejohdon pitkään jatkunut tyytymättömyys puoluesihteeri Arto Luukkaseen.

Puheenjohtaja Riikka Purra kiistää väitteet tyytymättömyydestä.

Luukkanen oli otsikoissa viimeksi torstaina.

Hän pahoitteli blogikirjoituksessaan sitä, että hän oli vaalien jälkeen sanonut perussuomalaisten antaneen keskustalle ”coup de grâcen” eli armonlaukauksen. Lausunto oli hermostuttanut keskustalaiset.

Torstaina Luukkanen myös sanoi Lapin Kansan haastattelussa, että perussuomalaiset ajaa pakkoruotsin poistamista, koska ”pakko ei ole hyvä muusa”. Tavoite löytyy perussuomalaisten ohjelmasta, mutta kaikki perussuomalaiset eivät pitäneet sen mainostamista nyt hyvänä ideana: puolueen mahdollisuudet päästä hallitukseen kun saattavat olla sen varassa, suostuuko Rkp yhteistyöhön.

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkijanakin tunnettu Luukkanen valittiin perussuomalaisten puoluesihteeriksi yllättäen vuonna 2021. Hän syrjäytti Purraa lähellä olevan Simo Grönroosin.

Perussuomalaisten sisältä Luukkasen ongelmaksi kuvataan vajavaista keskittymistä asioihin.

”Riikka [Slunga-Poutsalo] palkattiin, jottei homma puoluetoimistolla leviäisi ihan käsiin”, sanoo yksi lähde.

”Slunga-Poutsalo tulee hoitamaan varsinaiset työt, jotta Luukkanen voi suurin piirtein vain heilutella viiriä”, arvioi toinen.

Riikka Slunga-Poutsalo

Kun Suomen Uutiset kertoi maaliskuussa Slunga-Poutsalon palaavan puoluetoimistolle, hänen tehtävikseen kerrottiin muun muassa ”yleishallinnon, viestinnän ja poliittisen valmistelun johtotehtävät sekä taloushallinnon strategisten linjausten jalkauttaminen”.

Tällaisia tehtäviä hoitaa tyypillisesti myös puoluesihteeri. Slunga-Poutsalo itse sanoo, ettei hän korvaa puoluesihteeriä vaan tukee puoluesihteeriä ja puoluejohtoa näiden työssä.

”Näin puoluesihteerille jää enemmän aikaa muun muassa tehdä yhteistyötä jäsenten ja järjestöjen kanssa.”

Hän ei ota kantaa väitteisiin Luukkaseen kohdistuvasta tyytymättömyydestä.

”Puolueella on tarve jonkin sortin jatkuvuuteen. Jos minulla on mahdollisuus omalla työpanoksellani olla sen jatkuvuuden turvana, niin sehän on hienoa”, hän sanoo.

Puheenjohtaja Purra vahvistaa itse pyytäneensä Slunga-Poutsalon puoluejohdon tueksi. Hän sanoo kuitenkin olevansa tyytyväinen Luukkasen toimintaan puoluesihteerinä.

”Slunga-Poutsalon palkkaamisella ei ole mitään tekemistä tällaisten asioiden kanssa.”

Purra kehuu Slunga-Poutsalon osaamista, kokemusta ja suhteita muihin puolueisiin.

”Meillä on pieni puoluekoneisto muihin puolueisiin verrattuna. Ja puoluesihteeri sekä puoluejohto voivat vaihtua kahden vuoden välein”, hän sanoo viitaten jatkuvuuden tarpeeseen.

Purra ei ota suoraan kantaa siihen, oliko esimerkiksi Luukkasen lausunto pakkoruotsin poistamisesta onnistunut.

”Se on puolueen virallinen linja. Ei silti näytä realistiselta, että tällaista hallituksessa voitaisiin edistää”, hän vastaa.

Luukkanen itse sanoo Slunga-Poutsalon palkkaamisen syyksi sen, että puoluetoimiston ”työmies” Matti Putkonen eläköityy myöhemmin tänä vuonna.

”Meillä vaihtuu veri puoluetoimistolla. Ei tässä sen kummempaa ole.”

Otsikoihin nousseet lausuntonsa hän panee median piikkiin.

”Toimittajan tyypillinen virhe”, Luukkanen sanoo Lapin Kansan pakkoruotsiotsikosta.

Otsikossa lukee: Arto Luukkanen: ”Talous saatava kuntoon ja pakkoruotsi pois, koska se ei ole hyvä muusa”.

Mikä otsikossa on virheellistä?

”Toimittaja kysyi minulta, mikä on perussuomalaisille tärkeää. Minä vastasin, että tärkeitä asioita ovat esimerkiksi talous, maahanmuuton rajoittaminen ja pakkoruotsin poisto. Mutta se on eri asia, kuin että me kategorisesti vaatisimme hallitusneuvotteluissa pakkoruotsin poistoa”, Luukkanen vastaa.

Lapin Kansan jutussa ei tosin väitetäkään, että pakkoruotsin poisto olisi perussuomalaisille kategorinen vaatimus tai kynnyskysymys.

”Herran rauhaa”, Luukkanen päättää puhelun nopeasti.

Purra ja Luukkanen tuulettivat puolueen vaalivalvojaisissa sunnuntaina.

Muiden puolueiden puoluesihteereissä Luukkasen käytös on herättänyt kummastusta jo pitempään. Useat puoluesihteerit kuvaavat yhteistyötä Luukkasen kanssa vaivalloiseksi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo, että kun hän yritti tutustua Luukkaseen, tämä ei suostunut tapaamiseen ja lopulta lopetti vastaamisenkin.

Pirkkalainen kertoo pyytäneensä Luukkasta useamman kerran aamiaiselle ja lounaalle.

”Hän ei ole antautunut millään tavalla yhteistyölle. Hän käyttäytyy erikoisesti, kuten tämä armonlaukaus-lausuntokin antaa ymmärtää. Se, että hän haukkui kollegansa [Antton Rönnholmin], oli myös järkytys meille kaikille”, Pirkkalainen sanoo.

Luukkanen on kritisoinut Sdp:n puoluesihteeriä Rönnholmia tämän Nord Stream -kaasuputkea koskevasta konsultointityöstä.

Muut puoluesihteerit ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen, että Luukkanen on toistuvasti vihjaillut sillä, että vaaleja oltaisiin siirtämässä epäasiallisin perustein. Tammikuussa Luukkanen vihjasi twiitissään, että perussuomalaisten nousevan kannatuksen takia eduskuntavaaleja oltaisiin siirtämässä.

”Tällainen käytös käytännössä estää toimivan parlamentaarisen yhteistyön. Meillä on ollut todella kiinteä keskinäinen yhteistyö, jossa on matalalla kynnyksellä vaihdettu tietoja. Jos joku ei kykene normaalien toisia kunnioittavien pelisääntöjen mukaan työskentelemään, ei tällaista yhteistyötä voi olla”, Pirkkalainen sanoo.

Luukkanen esitti Pirkkalaiselle lounaskutsun blogitekstissä, jossa hän pahoitteli armonlaukaus-kommenttiaan.

”Aion käydä hänen kanssaan lounaalla. Mielelläni häneen tutustun”, Pirkkalainen vastaa.

Pirkkalainen sanoo, ettei hän tiedä, mitä Slunga-Poutsalon uusi tehtävä tarkoittaa.

"Kun katsoo hänen tehtävänkuvaansa, mitä siinä puoluesihteerille enää jää?”

Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff uskoo, että Slunga-Poutsalo on palkattu käytännössä Luukkasen korvaajaksi.

Koska perussuomalaisissa puoluesihteerin valitsee puoluekokous, puoluejohto ei voi vaihtaa puoluesihteeriä. Seuraava perussuomalaisten puoluekokous järjestetään tämän vuoden elokuussa.

”Käytännössä vaikuttaa siltä, että Riikasta [Slunga-Poutsalosta] on haluttu tehdä pomo, ja Arto [Luukkanen] on vain nimen puolesta puoluesihteeri. Käytännössä kaikki ne tehtävät, jotka normaalisti kuuluvat puoluesihteerille, ovat nyt Riikalla”, Guseff arvioi.

Guseffin mukaan Slunga-Poutsalon kanssa on voinut keskustella asioista rakentavasti.

”Kyllähän se vaikeuttaa parlamentaarista yhteistyötä, jos on henkilö, johon ei välttämättä luoteta.”

Puoluesihteerit ovat tyypillisesti muodostaneet melko tiiviin ryhmän, joka tekee lähinnä hallinnollis-teknistä yhteistyötä käytännön asioissa, esimerkiksi vaaleihin liittyen. Sdp:n Rönnholm sanoo, että Luukkanen vaikutti aluksi ajatelleen, että hänen pitää puhua politiikkaa puoluesihteerien kesken.

”Hänellä taisi mennä aikaa tottua ajatukseen, että ei meiltä ole yhtään ääntä tulossa. Meidän työmme on aika käytännönläheistä, esimerkiksi vaaleihin liittyvää yhteistyötä. Lisäksi se on vertaistukea”, hän sanoo.

”Sittemmin hän on ryhtynyt luottamaan siihen, että näitä asioita voi hoitaa yhdessä ihan menestyksekkäästi.”

