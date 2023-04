Moni vihreä kokee, että puolueen talouslinja on täysin hukassa.

Vihreät romahti eduskuntavaaleissa. Puolueen kannatus putosi edellisvaalien 11,5 prosentin kannatuksesta 7 prosenttiin.

Kansanedustajien määrä väheni 20 paikasta 13 paikkaan.

Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti tiistaina jättävänsä puheenjohtajan paikan.

”Vaalitappiosta kannan puheenjohtajana aivan täyden vastuun”, Ohisalo sanoi eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Useat vihreät poliitikot ovat vaalien jälkeen eli viimeisen runsaan viikon aikana kertoneet ajatuksiaan vaalitappion syistä. Analyyseissä toistuvat esimerkiksi pettymys puolueen talouslinjaan ja se, että puolue ei erotu tarpeeksi muista puolueista.

Samanlaisia analyysejä esitettiin myös vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen, jolloin vihreät koki myös tappion.

Puolueen talouslinja on epäselvä

”En usko, että kannatuksen nousu löytyy mistään poliittisen nelikentän nurkasta”, sanoi Ohisalo tiistaina tiedotustilaisuudessaan.

Ohisalon puheenjohtajakausi on kuitenkin ollut aikaa, jolloin vihreiden on katsottu liikkuneen talouspoliittisesti enemmän vasemmalle.

HS:n vaalikonevastausten perusteella muodostaman arvokartan mukaan vain kaksi vihreiden huhtikuun eduskuntavaaleissa valittua kansanedustajaa on poliittisesti enemmän oikealla kuin vasemmalla.

Vihreät ovat perinteisesti halunneet pitää kiinni siitä, että puoluetta ei voisi luokitella oikeisto- tai vasemmistopuolueeksi. Esimerkiksi eduskunnasta pudonnut Mari Holopainen otti asiaan kantaa viime viikolla blogissaan.

”Väitän, että vihreiden ongelmana ei ole linja tai oikeisto–vasemmisto-akseli, vaan se, että tehty työ näkyisi enemmän. Viestimme ei tavoittanut”, Holopainen kirjoitti.

Monien vihreiden mielestä ongelma on kuitenkin juuri se, että puolue itsekin on hukassa talouspoliittisen linjansa kanssa.

”Yhtenä vihreiden vaalitappion syynä on mainittu puolueen syrjäytyminen talouspoliittisesta keskustelusta. Minullekin vihreiden linja talouskysymyksissä on ollut hämärän peitossa”, kirjoitti Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri Facebook-päivityksessään.

Samalla linjalla on Talousvihreät ry:n varapuheenjohtaja Ville Aarnio verkkolehti Verdessä julkaisemassaan kirjoituksessa.

”Olemme ansainneet vasemmistoleimamme – emme sillä, että tekisimme vasemmistolaista talouspolitiikkaa, vaan sillä, ettemme tee minkäänlaista talouspolitiikkaa”, Aarnio kirjoittaa.

Aarnion mukaan talouspolitiikan jättäminen taka-alalle on ollut puoluejohdolta tietoista.

”Talous- ja elinkeinopoliittisessa työryhmässä meillä oli vuosi sitten halua tehdä talouspoliittisia avauksia. Tilannekuva oli, että puolueelta puuttui selkeä näkemys talouden haasteisiin, vaikka oli ilmiselvää, että vaaleissa taloudesta tullaan puhumaan paljon. Puoluejohdolta tuli hyvin vahva viesti: teidän tehtävänne ei ole tehdä talouspolitiikkaa”, Aarnio kirjoittaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston erityisavustajan Joel Linnainmäen mukaan puolueen imagosta on tullut vasemmistolainen.

”Puolue on tietoisesti ajanut itsensä samaan nurkkaan vasemmiston ja Sdp:n kanssa. Lopputuloksena kilpailemme samoista äänestäjistä”, Linnainmäki kirjoittaa.

Asia pitäisi hänestä ihan ensimmäiseksi tunnustaa puolueen sisällä.

”Sdp:n siirtyessä näissä vaaleissa edelleen vasemmalle meidän olisi pitänyt pyrkiä pelaamaan heiltä vapautuvaa tilaa ja kurottaa keskikentälle. Mutta tämä ei ole mahdollista, kun puolueessa ei edes haluta tunnustaa vihreiden olevan vasemmalla. Fakta on kuitenkin se, että muiden puolueiden, tutkijoiden ja äänestäjien mukaan vihreät näyttäytyvät leimallisesti vasemmistopuolueena.”

Keskittyminen ydinkannattajiin

Moni vihreä on puhunut myös siitä, että puolueen viestinnässä korostuvat nykyään liikaa samat asiat, esimerkiksi ihmisoikeudet.

”Nykyinen vihreiden linja ja valikoidut kulmat puhuttelevat yhä pienempää joukkoa suomalaisia. Arvokysymykset ovat tärkeitä. Vain niihin keskittyminen on kuitenkin liian kapea kärki”, Linnainmäki kirjoittaa.

Vihreiden entisen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran mukaan on ollut ”selvä virhe” keskittyä ydinkannattajakuntaan, joka on löydetty, kun puolue on tehnyt asennetutkimuksia.

”Jos keskusta tekisi näin, se rajoittuisi tavoittelemaan pelkästään karjatalouden harjoittajien ääniä. Kannattajakuntaa ei pidä rajata vaan laajentaa”, Soininvaara kirjoittaa.

Vaaleissa ei puhuttu tarpeeksi ilmastosta

Vihreät ovat syyttäneet vaalitappiosta myös sitä, että ilmastoteema jäi pienemmälle huomiolle vaaleissa.

”Neljä vuotta sitten se oli, IPCC:n tuoreen raportin ansiosta, ilmasto. Se auttoi meitä vaalivoittoon”, kirjoittaa eduskunnasta väistynyt puolueen entinen puheenjohtaja Satu Hassi Facebookissa.

”Voi tietysti sanoa myös, että emme onnistuneet vaikuttamaan vaalitaistelun pääpuheenaiheisiin.”

Vaalitenteissä puhuttiin monien mielestä korostuneen paljon taloudesta. Helsingin Sanomat kuitenkin esimerkiksi järjesti kokonaan erillisen tentin ilmasto- ja ympäristöasioista.

Mielikuva ”ekojeesuksista”

Osa vihreistä kokee, että puolueeseen liitetään haitallisia mielikuvia.

”Vihreä viesti helposti koetaan syyllistäväksi. Tätä edesauttaa se, että keskustelu niin helposti luisuu yksilötason asumis-, ruoka- ja liikennevalintoihin”, Hassi kirjoittaa.

Hassin mukaan vihreisiin toimijoihin kohdistuu paine olla ”täydellisiä ekojeesuksia”.

”Siinä ei ole mitään pahaa. Mutta siinä on, jos kanssavihreille annetaan ymmärtää, ettette ole aivan oikeanlaisia vihreitä.”

Joel Linnainmäki kirjoittaa, että jopa hänellä puolueen pitkäaikaisena aktiivina ja työntekijänä on vaikeuksia samaistua puolueen viestinnän sävyyn.

”Viestinnän kuvastomme on kiiltokuvamainen ja kapea. Täydelliset ihmiset metsässä. Täydelliset ihmiset rakentamassa norpille pesiä.”

Vihreitä pidetään vain kaupunkilaisten puolueena

Vihreät pärjää parhaiten suurissa kaupungeissa ja huonoiten maaseudulla. Tähän pitäisi uudestaan valituksi tulleen kansanedustajan Atte Harjanteen mukaan kiinnittää huomiota.

”On muistettava ajatella, miten erilaiselta maailma ja sen muutos näyttävät muuttotappiosta kärsivällä alueella verrattuna kasvukaupungin keskustaan. Tätä kokemusta on vaarallista ja väärin vähätellä”, Harjanne kirjoittaa Verdessä.

”On asioita, jotka koskettavat ihmistä kaupungista tai maaseudusta riippumatta – niissä keskusteluissa pitää olla mukana ymmärrettävällä tavalla. Ei liene sattumaa, että hävisimme nyt erityisesti sote- ja talouskysymyksissä, jotka liittyvät kiinteästi myös toisiinsa”, kirjoittaa Facebookissa puolestaan eduskunnasta pudonnut Noora Koponen.

Toisaalta vihreiden konkarin Soininvaaran mukaan vihreiden vahvuus on ollut perinteisesti juuri siinä, että se on ollut nuorten ja koulutettujen kaupunkilaisten puolue.

”Jostakin syystä vihreät tuntuvat häpeävän näitä kadehdittuja vahvuuksiaan – jopa pyrkineet niistä eroon”, Soininvaara kirjoittaa.

Vaikka kaupungit ovat edelleen vihreiden ydinalueita, koki vihreät näissä vaaleissa Helsingissä ison vaalitappion ja menetti kaksi paikkaa. Myös viime kuntavaaleissa vihreät menetti valtuustopaikkoja Helsingissä. Yhdeksi syyksi kuntavaalitappiolle on esitetty sitä, että vihreät laittavat joidenkin kuntalaisten mielestä rakentamisen liiaksi luonnonsuojelun edelle.

Keskinäinen kampittaminen

Sitoutumattomana vihreiden listalla kampanjoinut Elisa Aaltola on sosiaalisessa mediassa kertonut pettyneensä siihen, että Varsinais-Suomen piiri ei edistänyt tarpeeksi kaikkien ehdokkaiden kampanjointia.

Satu Hassi kirjoittaa kuulleensa vastaavia asioita eri puolilta maata.

”Kertoo puolueorganisaation johdon epäonnistumisesta”, Hassi kirjoittaa.

Eduskunnasta pudonnut Koponen kirjoittaa, että hän on kokenut pidempään, että hänen osaamistaan sote-asioissa ei ole arvostettu tarpeeksi.

”On aina tietoinen linjaus, mitä ja ketä nostetaan. Moni luottamustehtävää hoitava on kokenut, että ei ole tullut nähdyksi tai kuulluksi”, Koponen kirjoittaa.