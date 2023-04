Kokoomus on jo tunnustellut puolueiden hallitushaluja

Kokoomus on valmistellut muille puolueille parisenkymmentä kysymystä, joihin pitää vastata todennäköisesti ensi viikon alkupuolella.

Kokoomus on käynyt useita epävirallisia taustakeskusteluja hallituksen muodostamisesta eduskuntapuolueiden kanssa eduskuntavaalien jälkeen, kertovat HS:n lähteet.

Lähteiden tiedossa ei ole, että keskusteluissa olisi menty kovin pitkälle yksityiskohtiin.

Sdp:n kanssa keskustelut ovat olleet varsin lyhytsanaisia, lähteet kertovat.

Kokoomus on tiedustellut myös keskustalaisilta tunnelmia hallitukseen menosta. Keskusta on sanonut julkisuudessa, ettei se ole lähdössä hallitukseen.

Perussuomalaisten kanssa eri tason keskusteluja on selvästikin käyty eniten kuluneen puolen vuoden aikana.

Osalle puolueista on jäänyt kuva, että kokoomus haluaa edetä neuvotteluissa sovitussa tahdissa eikä tehdä sitoumuksia ennen virallisia neuvotteluja.

Puolueille on tullut selväksi, että kokoomus pyrkii keskusteluilla pitämään mahdollisimman monia ovia auki, jotta sen neuvottelumahdollisuudet paranevat.

Kokoomus yrittää antaa etenkin perussuomalaisille kuvan, että puolueella on muitakin vaihtoehtoja hallituspohjaksi kuin yhteistyö perussuomalaisten kanssa.

Perjantaina alkaa virallisesti uuden hallituksen tunnusteluvaihe.

Tuolloin eduskuntaryhmät valitsevat kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon hallitustunnustelijaksi.

Perjantaina kokoomus antaa muille puolueille hallituksen muodostamiseen liittyviä kysymyksiä. Samalla kysymykset tulevat julkisiksi.

Kokoomuksesta kuvaillaan, että kysymyksiä on vähemmän kuin keväällä 2019 Antti Rinteen (sd) hallitusta muodostaessa, mutta enemmän kuin keväällä 2015 Juha Sipilän (kesk) johdolla käydyissä tunnusteluissa. Rinteellä teemoja oli 11, joissa oli yhteensä 29 kysymystä. Sipilällä oli 15 kysymyskokonaisuutta.

HS:n tietojen mukaan kysymykset noudattelevat kokoomuksen eduskuntavaaliohjelman teemoja. Julkinen talous, ilmasto ja vihreä siirtymä, työvoimapula ja työperäinen maahanmuutto, kasvu, koulutus ja sote-palvelut ovat keskeisessä asemassa.

Ydinkysymykset koskevat julkista taloutta. Niissä tiedustellaan, kuinka sitoutuneita muut puolueet ovat katkaisemaan julkisen talouden velkaantumiskierteen. Myös keinoja saatetaan tiedustella.

Vielä ei ole tiedossa, kuinka tarkasti kokoomus taloudesta kysyy.

Vaalikampanjan aikana puheenjohtaja Orpo paalutti kokoomuksen linjan sanomalla, että hallituksen pitää tällä kaudella sopeuttaa taloutta kuudella ja seuraavalla kaudella kolmella miljardilla eurolla.

”Tämä on yksiselitteisesti kuusi plus kolme miljardia euroa. Se on puolueen linja”, Orpo sanoi MTV:n vaalitentissä 15. maaliskuuta.

Kokoomus ei välttämättä kirjaa kysymyksiin tarkkoja lukuja tässä vaiheessa, mutta kysymyksissä mahdollisesti viitataan valtiovarainministeriön esittämään analyysiin valtiotalouden kriisin syvyydestä.

Kokoomuksesta viestitään, ettei puolue ole tinkinyt tavoitteistaan vaalien jälkeen.

HS:n tietojen mukaan kokoomuksen kysymykset ovat varsin pitkälle jo hahmoteltu, mutta niitä viilataan edelleen, sillä kysymysten yksityiskohdat ja sanamuodot ovat tärkeitä.

Jos ehdot ovat liian tiukat, kokoomukselta kaikkoaa kumppanit. Liian löysä alkutiedustelu puolestaan ei anna realistista pohjaa tuleville hallitusohjelmaneuvotteluille.

Yksi mahdollinen kysymys koskee ruotsin kielen asemaa.

Kokoomus tarvitsee mahdolliseen perussuomalaisten kanssa koottavaan hallitukseen lisäksi kristillisdemokraatit ja Rkp:n.

Rkp tuskin lähtee hallitukseen, jossa ruotsin kielen asemaa heikennetään.

Perussuomalaiset ovat vaatineet pakollisen ruotsin opintojen poistamista kouluissa. Puolueen linjauksen mukaan ruotsista pitäisi tehdä valinnainen kieli peruskouluissa sekä luopua sitä koskevista osaamisen vaatimuksista toisella asteella ja korkeakouluissa.

Puolueen mukaan kaksikielisyyden ihanne ja epäreilu ruotsin pakollisuus häiritsee suomenkielisten kielellistä samastumista ja minäkuvaa.

Puolueet vastaavat alkuviikosta kokoomuksen kysymyksiin alkuviikosta, mahdollisesti tiistaina.

Kysymysten ja taustakeskustelujen perusteella kokoomus tunnustelee, mitkä puolueet ovat valmiita neuvottelemaan hallitusohjelmasta.

Vasta tämän jälkeen alkavat neuvottelut hallitusohjelmasta.

Kokoomus on jo hahmotellut myös tulevien hallitusneuvottelujen neuvottelupöytien teemat, jotka menevät todennäköisesti myös näiden kokoomuksen vaaliteemojen mukaisesti.

Yleensä hallitus on saatu muodostettua 1–2 kuukaudessa.

Vaaleissa valituksi tulleiden kansanedustajien valtakirjat tarkistettiin tiistaina.

Keskiviikkona valitaan eduskunnalle puhemies ja kaksi varapuhemiestä.

Puhemieheksi valitaan kokoomuksen puheenjohtaja Orpo, mutta jos hän nousee pääministeriksi, puhemies valitaan uudelleen.

Puhemies valitaan usein toiseksi suurimmasta hallituspuolueesta.

Torstaina on valtiopäivien avajaisten juhlajumalanpalvelus, jonka jälkeen on valtiopäivien avajaiset, jossa puhuu tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Illalla tilaisuutta juhlistetaan Musiikkitalossa Radion sinfoniaorkesterin konsertin merkeissä. Konsertissa kuullaan muun muassa säveltäjä Outi Tarkiaisen musiikkia. Konsertissa esiintyy myös 12-vuotias viulistilahjakkuus Lilja Haatainen.

Torstaina eduskuntaryhmät neuvottelevat valiokuntien puheenjohtajista. Valiokuntien paikoista käydään vaalit keskiviikkona 19. huhtikuuta.

Jokainen puolue yrittää saada mahdollisimman monta merkittävää valiokuntaa johdettavakseen, sillä valiokunnissa myös oppositiopuolueet voivat vaikuttaa lakien sisältöön.

Valiokuntien puheenjohtajuudet saattavat vielä vaihtua sen jälkeen, kun tuleva hallitus on saatu muodostettua.