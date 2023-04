Kansanedustaja Eva Biaudet’n mielestä Rkp voisi myötävaikuttaa sinipunahallituksen syntyyn. Varapuheenjohtaja Sandra Bergqvistin mielestä Rkp ei voi sanella hallituspohjaa vaan yhteistyöhön pitää kyetä myös perussuomalaisten kanssa.

Mahdollinen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa jakaa Rkp:ta. Helsinkiläinen kansanedustaja Eva Biaudet sanoo, ettei Rkp:n tule mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Muu eduskuntaryhmä pitää kuitenkin ovea auki yhteistyölle, osa toisia innokkaammin.

Kysymys on nyt ajankohtainen: kokoomus todennäköisesti tarvitsisi Rkp:n mukaan, jos haluaa muodostaa oikeistohallituksen yhdessä perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanssa.

Alkuvuodesta Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto sulkivat julkisesti pois yhteistyön mahdollisuuden perussuomalaisten kanssa. Silloin Rkp:ssakin käytiin keskustelua puolueen suhtautumisesta.

Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson muotoili lopulta julkisuuteen, että Rkp ei lähde ”perussuomalaista politiikkaa” tekevään hallitukseen.

Linjaus tarkoittaa käytännössä, että Rkp voi tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Se edellyttää, että hallitusohjelman kirjaukset esimerkiksi maahanmuutosta ja ilmastopolitiikasta ovat puolueen mielestä riittävän hyviä.

Usean Rkp-lähteen mukaan esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz olisi ollut valmis tiukempaankin linjaukseen. Adlercreutz sanoo kuitenkin pitävänsä valittua linjaa ”ihan hyvänä”.

”Perussuomalainen politiikka olisi talouden, kasvun ja Suomen kansainvälisen aseman kannalta haitallista”, Adlercreutz sanoo.

Eva Biaudet taas pitää samaan hallitukseen menemistä yhä yksiselitteisesti mahdottomana.

Hän ei näe, että yhteistyö tulisi mahdolliseksi millään perussuomalaisten yksittäisillä muutoksilla linjaansa.

” ”Miksi me valitsisimme meille epämieluisamman vaihtoehdon? Sitä minä en ymmärrä.”

”Minusta heidän pitää muuttaa kokonaan politiikkaansa”, Biaudet sanoo.

”He eivät kannata Pariisin ilmastosopimusta, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, EU:ta, unionin vahvaa oikeusvaltiovalvontaa. Olisihan se aika hurjaa, jos Rkp tekisi mahdolliseksi sen, että Suomi voisi mennä sellaiseen suuntaan.”

Biaudet’n mukaan on väärinkäsitys, että Rkp on yhden asian puolue, joka menee hallitukseen aina, jos ruotsin kielen asema ja tietyt puolueelle tärkeät tavoitteet turvataan. Koko perussuomalaisten ”maailmankuva” on täysin ristiriidassa Rkp:n kanssa, Biaudet sanoo.

Biaudet katsoo, että Rkp:llä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, syntyykö hallitus kokoomuksen ja perussuomalaisten vai niin sanotun sinipunan eli kokoomuksen ja Sdp:n ympärille.

”Meillä on mahdollisuus tehdä aika suuria ratkaisuja. Valitsen ehdottomasti sinipunan. Miksi me valitsisimme meille epämieluisamman vaihtoehdon? Sitä minä en ymmärrä”, Biaudet sanoo.

”Ei ole minusta kyse siitä, että valitaanko porvarihallituksen ja sinipunan välillä. Ei tämä ole mikään porvarihallitus, vaan perussuomalaisissa on kysymys äärinationalistisesta ja hyvin eri maailmankuvaa edustavasta puolueesta.”

Biaudet kuitenkin lisää, että kokoomus johtaa prosessia seuraavan hallituspohjan kasaamiseksi.

Ruotsalaiseen eduskuntaryhmään kuuluu yhdeksän Rkp:n kansanedustajaa ja Ahvenmaan edustaja. Kenties myönteisimmin yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa suhtautuu Rkp:n kansanedustajista vaasalainen Joakim Strand.

Hänen mukaansa ”ison porukan tukemaa puoluetta” ei pidä lähteä etukäteen sulkemaan yhteistyön ulkopuolelle.

”Meillä on Vaasan seudulla kokemuksia hyvästä yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa esimerkiksi elinkeinopolitiikassa”, Strand sanoo.

Hän ei usko, että perussuomalaisten kanssa yhteisen sävelen löytäminen olisi erityisen vaikeaa.

”Jos järkevä yhteinen ohjelma löytyy, niin en näe, että yhteistyö olisi erityisen vaikeaa. Meillä on sata vuotta kokemusta kaiken maailman hallituspohjista. Hallituksessa kannattaa olla.”

Myös Rkp:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist pitää oven auki yhteistyölle perussuomalaisten kanssa. Toisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen Paraisilta katsoo, että yhteistyön tekeminen kaikkien kanssa on pienen puolueen vahvuus.

”Vaikka olemme perussuomalaisten kanssa eri mieltä asioista, niin olemmehan me eri mieltä asioista myös esimerkiksi vasemmistoliiton kanssa. Me olemme aina olleet pragmaattinen puolue, ja löydämme yhteistyön väyliä.”

” ”Me emme voi sanoa, ketkä me haluamme hallitusneuvotteluihin mukaan.”

Bergqvistin mielestä Rkp ei voi päättää Suomen hallituspohjasta.

”Me joko saamme kutsun hallitusneuvotteluihin, tai sitten emme saa. Me emme voi sanoa, ketkä me haluamme sinne mukaan. Se ei ole meidän asemamme, vaan muut puolueet ovat siinä asemassa.”

Bergqvist on seurannut vieroksuen Ruotsin esimerkkiä. Siellä nationalistipuolue ruotsidemokraatit on kasvattanut kannatustaan oppositiossa muttei ole päässyt hallitukseen.

”Pitää muistaa, että osa – isokin osa – suomalaisista on äänestänyt perussuomalaisia. Demokratiaa pitää kunnioittaa.”

Bergqvistin mielestä lähtökohta on, että jos kutsu hallitusneuvotteluihin käy, niin Rkp sinne lähtee.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nimitetään virallisesti hallitustunnustelijaksi tällä viikolla.

Hän lähettää tunnustelukysymykset puolueille perjantaina. Niihin odotetaan vastauksia ensi viikon alkupuolella.

