Piritta Asunmaan on määrä aloittaa Suomen Nato-edustuston päällikkönä Brysselissä syyskuun alussa. Hänellä on taustallaan noin 30 vuoden ura ulkoministeriössä. Nato-suurlähettiläänä Asunmaa on työskennellyt jo kerran aiemmin.