Puolueet jakoivat torstaina valiokuntien puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Alkaneella vaalikaudella suurta valiokuntaa johtaa kokoomuksen edustaja, hallintovaliokuntaa perussuomalaiset ja ulkoasiainvaliokuntaa Sdp.

Puolueet jakoivat torstaina valiokuntien puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Puolueet saivat valita paikat järjestyksessä, joka heijasteli vaalitulosta.

Valiokunnissa valmistellaan eduskunnan päätöksiä eli siellä voidaan muovata vielä hallituksen antamia esityksiä. Eduskunnan täysistunnossa käsittelyn pohjana on aina kussakin asiassa erikoisvaliokunnan laatima mietintö.

Ensimmäisenä valinnut kokoomus sai EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan lisäksi puolustus- sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajuudet.

Perussuomalaiset puolestaan johtavat hallinto-, laki-, talous- sekä maa- ja metsätalousvaliokuntaa.

”Perussuomalaisten politiikan ydin tulee esille valinnoissa hyvin”, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne (ps) tiedotteessa ja toteaa esimerkiksi hallintovaliokunnan käsittelevän maahanmuuttoa.

Vaaleissa kolmanneksi tullut Sdp valitsi ulkoasiain-, tarkastus-, sivistys- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajuudet.

Aiemmin varsin halutun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan paikan sai keskusta. Keskusta tuli vaaleissa neljänneksi. Lisäksi keskusta johtaa liikenne- ja viestintävaliokuntaa.

Vihreät sai ympäristövaliokunnan, vasemmistoliitto tulevaisuusvaliokunnan ja Rkp tiedusteluvaliokunnan puheenjohtajuuden. Kristillisdemokraatit ja Liike Nyt eivät johda yhtäkään valiokuntaa.

Ensi viikolla valiokuntiin valitaan jäsenet pääsääntöisesti aakkosjärjestyksessä, mutta järjestely on väliaikainen. Jäsenet valitaan uudelleen sen jälkeen, kun hallitus on muodostettu.

Kuhunkin valiokuntaan valitaan 17 jäsentä ja 9 varajäsentä.

Poikkeuksina ovat valtiovarainvaliokunta, jossa on 21 jäsentä ja 19 varajäsentä, tarkastusvaliokunta, jossa on 11 jäsentä ja 6 varajäsentä, tiedusteluvalvontavaliokunta, jossa 11 jäsentä ja 2 varajäsentä sekä suuri valiokunta, jossa on 25 jäsentä ja 13 varajäsentä.