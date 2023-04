Ajatuksen taustalla on EU-komission ehdotus, jonka mukaan uudet Euroopan laajuisen liikenneverkon raideyhteydet pitäisi rakentaa eurooppalaisen standardin mukaisiksi.

Suomen keskeisten raideyhteyksien muuttaminen eurooppalaiselle raideleveydelle ei olisi kannattavaa, vaan kustannukset olisivat hyötyihin nähden huomattavan korkeat, toteaa asiaa selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriö.

Ajatuksen taustalla on EU-komission ehdotus, jonka mukaan uudet Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) raideyhteydet pitäisi rakentaa eurooppalaisen standardin mukaisiksi. Suomessa on käytössä 1 524 millimetrin raideleveys, kun taas muualla Euroopassa yleinen standardi on 1 435 millimetriä.