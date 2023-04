Puolueet jännittävät minkä valiokunnan ne saavat, kun valiokuntien puheenjohtajuudet jaetaan torstaina. Kokoomus saa valita ensimmäisenä haluamansa valiokunnan.

Tämän viikon yksi jännittävimmistä tapahtumista eduskunnassa on valiokuntien puheenjohtajuuksien valinta torstaina.

HS:n tietojen mukaan kolme suurinta puoluetta on saamassa yhtä monta puheenjohtajapaikkaa eduskunnan tärkeisiin valiokuntiin.

Valiokunnissa valmistellaan eduskunnan päätöksiä eli siellä voidaan muovata vielä hallituksen antamia esityksiä.

Eduskunta päättää asioista lopulta täysistunnossa, jossa käsittelyn pohjana on kussakin asiassa erikoisvaliokunnan laatima mietintö.

Puolueet päättävät torstaina, mikä niistä saa minkäkin valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikan seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Seuraavalla viikolla valitaan valiokuntien jäsenet aakkosjärjestyksessä, mutta se on väliaikainen järjestely. Jäsenet valitaan uudelleen sen jälkeen, kun hallitus on muodostettu.

Poikkeuksen tekevät puolustusvaliokunta, ulkoasianvaliokunta, suuri valiokunta, kansliatoimikunta, puhemiesneuvosto ja perustuslakivaliokunta, joihin valitaan kokeneita kansanedustajia.

Tämä sen takia, että eduskunta olisi nopeasti toimintakykyinen muun muassa Ukrainan sodan tai muun kriisin takia.

Valiokunnat järjestetään lopulta niin, että hallituspuolueilla on niissä enemmistö.

Puolueet saavat valita valiokunnat sopimassaan järjestyksessä. Puheenjohtajuudet määräytyvät matemaattisesti vaalituloksen perusteella.

Puolueet ovat sopineet, että kokoomus, perussuomalaiset ja Sdp saavat kukin johdettavakseen neljä valiokuntaa. Kokoomus saa viisi varapuheenjohtajuutta ja kärkikolmikon kaksi muuta neljä varapuheenjohtajuutta.

Keskusta saa kaksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajuuden paikkaa.

Vihreille, vasemmistoliitolle ja Rkp:lle tulee kullekin yksi kumpaakin puheenjohtajuutta. Kristillisdemokraatit ja Liike Nyt eivät saa yhtään puheenjohtajuutta.

Puheenjohtajuudet ovat haluttuja tehtäviä. Keskeistä onkin, missä järjestyksessä puolueet saavat valita valiokunnan johdettavakseen.

Haluttuja valiokuntia ovat ainakin valtiovarainvaliokunta, suuri valiokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta ja ulkoasianvaliokunta. Nykyään myös puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat suosiossa, vaikka etenkin perustuslakivaliokuntaa yritetään pitää päivänpolitiikan yläpuolella.

Puolueilla on omia suosikkejaan. Keskusta haluaa perinteisesti maa- ja metsätalousministeriön. Tällä kertaa perussuomalaiset voivat haluta suuren valiokunnan, koska se linjaa Suomen EU-politiikkaa.

Kokoomus saa valita haluamansa valiokunnan ensimmäisenä, perusuomalaiset toisena ja Sdp kolmantena.

Neljäntenä valintavuorossa on jälleen kokoomus, viidentenä perussuomalaiset ja kuudentena keskusta.

Tämän jälkeen järjestys on seuraava: Sdp, kokoomus, perussuomalaiset, Sdp, vihreät, kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, Sdp ja Rkp.

Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Eduskunnan pysyviä valiokuntia ovat suuri valiokunta sekä erikoisvaliokuntina perustuslakivaliokunta, ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta, tarkastusvaliokunta, hallintovaliokunta, lakivaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, talousvaliokunta, tiedusteluvalvontavaliokunta, tulevaisuusvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja ympäristövaliokunta.

Valiokuntia avustaa valiokuntasihteeristö.

Kuhunkin valiokuntaan valitaan 17 jäsentä ja 9 varajäsentä. Poikkeuksina ovat valtiovarainvaliokunta, jossa on 21 jäsentä ja 19 varajäsentä, tarkastusvaliokunta, jossa on 11 jäsentä ja 6 varajäsentä, tiedusteluvalvontavaliokunta, jossa 11 jäsentä ja 2 varajäsentä sekä suuri valiokunta, jossa on 25 jäsentä ja 13 varajäsentä.