Tässä on edus­kunnassa hässäkän aiheuttanut ”kadonnut” äänestys­lipuke

Täysistunnon äänestys jouduttiin eduskunnassa keskiviikkona uusimaan yhden kansanedustajan kömmähdyksen takia. ”Oli sekunti aikaa miettiä”, selittää erikoista äänestyskäytöstään Mikko Ollikainen (rkp).

Suomalainen parlamentarismi ajautui hetkelliseen virhetilaan keskiviikkona, kun eduskunnan täysistunnon äänestyksessä yksi äänestyslipuista katosi mystisesti.

Tai niin aluksi luultiin.

Äänestyksessä oli kyse eduskunnan toisen varapuhemiehen valinnasta, ja yhden äänestyslipukkeen ”kadottua” äänestys jouduttiin uusimaan. Tilanne oli siksi harvinainen, että puhetta salissa johtanut eduskunnan ikäpresidentti Kimmo Kiljunen (sd) äityi sitä ihmettelemään.

Myöhemmin syypääksi hässäkkään paljastui kansanedustaja Mikko Ollikainen (rkp), joka Ylen taltioimassa täysistuntovideossa astelee ryhdikkäästi äänestysuurnalle muttei kuitenkaan jätä paperista äänestyslipuketta.

Mitä siis oikein tapahtui?

Kansanedustaja Mikko Ollikainen on edustanut Ruotsalaista kansanpuoluetta eduskunnassa vuodesta 2019 alkaen.

Kansanedustaja Ollikainen oli noussut ja lähtenyt normaaliin tapaan äänestämään mutta jättänyt vahingossa äänestyslipukkeen omalle paikalleen pöydälle ylösalaisin. Lipukkeeseen Ollikainen oli kirjoittanut siistillä käsialallaan edustajan nimen, jota hän oli äänestämässä puhemiehistöön.

Lapukkeen sijasta hän oli kuitenkin ottanut mukaansa pöydältä äänestyslipukkeen kanssa samankokoisen ja -värisen kirjeen, jossa oli liput torstaiseen valtiopäivien avajaisten konserttiin. Hässäkän ainekset olivat koossa.

Tämän kutsukirjeen hän oli laittanut pikkutakkinsa taskuunsa. Vain neljä askelta ennen äänestysuurnaa hän huomasi oman kömmähdyksensä.

”Uurnan edessä huomasin, että lappu taskussani oli väärä. Oli sekunti aikaa miettiä, mitä tehdä”, Ollikainen kertoo HS:lle.

Ollikainen ojensi kätensä uurnaa kohti muttei pudottanut sinne mitään. Hetken paineisuutta lisäsi äänestyksen tärkeys sekä suora tv-lähetys.

”Ajattelin, että jos en tiputa uurnaan mitään, se tulkitaan tyhjäksi ääneksi.”

Näin ei käynyt, vaan Ollikaisen lipun ”kadottua” äänestys uusittiin.

”Jälkiviisaana olisin voinut sanoa pääsihteerille, että nyt on väärä lappu. Haluan kuitenkin nyt kertoa rehellisesti, miten tämä meni. Tekevälle sattuu. Nyt tekisin tietenkin eri tavalla”, Ollikainen kertoo.

”Todella harmillinen kömmähdys ja valitteluni vielä siitä, että prosessi vuokseni pitkittyi.”

Ollikainen kertoo, että hän kävi paljastamassa tapahtumasarjan uusitun äänestyksen ja sen jälkeisen ryhmäkokouksen jälkeen sekä eduskunnan keskuskansliassa että Tarja Filatoville(sd), joka Ollikaisen myötä kuuluisaksi muodostuneessa äänestyksessä valittiin puhemiehistöön.

”Filatov nauroi ja antoi lämpimän halauksen”, Ollikainen kertoo.

Tapaus tulee jäämään ikimuistoiseksi Ollikaisen poliitikon uralla.

”Voin sanoa, että tulen säästämään tämän lipukkeen.”

Toisen kauden kansanedustaja on saanut antaa kömmähdyksestään keskiviikkoillan aikana jo useita haastatteluja.

”Rkp on ollut viime aikoina paljon otsikoissa ja nyt on tässä suhteessa taas”, Ollikainen toteaa.

Rkp on ollut puheenaihe muun muassa siksi, että puoluetta on pidetty keskeisinä kuninkaantekijöinä, jos enemmistöhallitus porvaripuolueiden voimin Suomeen halutaan.

Miten on, Mikko Ollikainen, meneekö Rkp hallitukseen yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa?

”Tähän vastaan kuten puolueemme puheenjohtaja eli että perjantaina saadaan hallitustunnustelijan kysymykset, ja katsotaan ne ensin. Itselleni työperäinen maahanmuutto on keskeinen kysymys ja Pohjanmaan elinvoiman kannalta se on keskeinen asia myös. Mutta on toki muutakin tärkeää.”