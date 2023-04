Vastausten ja niistä käytävien keskustelujen perusteella päätetään, mitkä puolueet etenevät varsinaisiin hallitusneuvotteluihin. Virallisen osuuden lisäksi puolueet käyvät taustalla neuvotteluja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo valittiin hallitustunnustelijaksi perjantaina. Puolueiden on määrä vastata hänen kysymyksiinsä tänään tiistaina.

Eduskuntaryhmien on määrä vastata tänään puoleenpäivään mennessä hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) kysymyksiin. Tunnustelijaksi valittu kokoomuksen puheenjohtaja antoi nipun kysymyksiä ryhmille perjantaina.

HS uutisoi ja analysoi vastaukset. Seuraamme päivää hetki hetkeltä tässä uutisessa.

Vastausten ja niistä käytävien keskustelujen perusteella päätetään, mitkä puolueet etenevät varsinaisiin hallitusneuvotteluihin.

Orpo aikoo käydä eduskuntaryhmien kanssa virallisia kahdenvälisiä keskusteluja ensi viikon alussa.

”Sen jälkeen alkaa varmaan hahmottua se, miltä pohjalta varsinaista hallitusneuvottelua lähdetään käymään”, hän sanoi perjantaina.

Virallisen osuuden taustalla puolueet käyvät neuvotteluja, joiden merkitys on suurempi kuin puolueiden virallisten ja julkisten vastauksien. HS:n tietojen mukaan eduskuntavaalit voittanut kokoomus on jo käynyt epävirallisia tunnusteluita perussuomalaisten kanssa ja on aloittamassa tällä viikolla niitä myös Sdp:n kanssa.

Hallitus muodostunee joko kokoomuksen ja perussuomalaisten tai kokoomuksen ja Sdp:n ympärille.

Tänään puolueet antavat vastauksensa Orpon esittämiin kysymyksiin, joissa painottuu erityisesti julkisen talouden tasapainottaminen. Esimerkiksi maahanmuutosta on niukasti suoria kysymyksiä. Esimerkiksi humanitaarisesta maahanmuutosta ei kysytty.

Eduskuntaryhmiltä odotetaan myös vastausta perinteiseen kysymykseen, ovatko ne valmiita osallistumaan Orpon kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon kokonaisuudessaan, jos ne saavat tavoitteitaan hallitusohjelmaan.

Kaikkiaan kysymyspatteristossa on 24 kohtaa ja 46 kysymystä.

