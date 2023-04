Vihreiden puheenjohtajan paikka avautuu, sillä nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo on kertonut jättävänsä tehtävän.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ei pyri vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi. Harjanne kertoi päätöksestään maanantaina.

”Olen varma, että saamme erinomaisen puheenjohtajan. Se en kuitenkaan ole minä”, Harjanne kirjoittaa verkkosivuillaan.

Harjanne sanoo saaneensa paljon kannustusta lähteä ehdolle ja punninneensa päätöstä hartaasti. Harjanne pahoittelee kirjoituksessaan sitä, että tuottaa monille pettymyksen.

”Myönnän, että haaste kutkutteli, eikä päätös ollut todellakaan helppo.”

Vihreiden puheenjohtajan paikka avautuu, sillä nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo on kertonut jättävänsä tehtävän.

Harjanne perustelee päätöstään sillä, ettei hän juuri nyt koe ”vaadittua paloa” sitoutua puolueen puheenjohtajuuteen.

Hän kuvailee tehtävää useiden vuosien projektiksi yleispoliittisena johtajana ja vetäjänä.

”En halua vältellä vastuuta ja koen velvollisuuden tunteen harteillani, mutta pelkästään velvollisuudentunteesta ei tällaiseen tehtävään mielestäni pidä pyrkiä.”

Harjanne tunnetaan vihreiden oikeistosiiven edustajana. Hän kirjoittaakin, ettei epäile sitä, etteikö vihreät voisi valita johtoonsa ”oikeistoliberaalia miestä, joka kannattaa näkyvästi ydinvoimaa ja puhuu paljon maanpuolustuksesta”.

”Markkinaliberaalin ja taloutta uudistavan otteen vahvistaminen ei onneksi edellytä minua puheenjohtajaksi”, hän kuitenkin toteaa.

Harjanne harkitsee vielä, hakeeko hän jatkoa vihreiden varapuheenjohtajana vai eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Tähän asti hän on toiminut molemmissa samanaikaisesti.

Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan kesäkuussa puoluekokouksessa Seinäjoella. Puolueessa järjestetään puheenjohtajasta neuvoa-antava jäsenäänestys.

Toistaiseksi ainoana ehdokkuudestaan puheenjohtajaksi on kertonut kaarinalainen kansanedustaja Sofia Virta. Ehdokkuutta ovat ilmaisseet harkitsevansa ainakin Oras Tynkkynen, Saara Hyrkkö ja Fatim Diarra.

Nykyinen puheenjohtaja Ohisalo perusteli luopumispäätöstään vaalituloksella. Vihreät koki huhtikuun alussa pidetyissä eduskuntavaaleissa suuren tappion.

Puolue sai vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on sen heikoin ääniosuus sitten vuoden 1995 vaalien. Vihreitä kansanedustajia on vastedes 13, mikä on seitsemän vähemmän kuin aiemmin.