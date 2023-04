On myös ”joitakin kysymyksiä”, jotka onnistuvat paremmin ”toisessa kokoonpanossa”, Adlercreutz sanoo.

”On kohtalaisen yhteinen näkemys siitä, että moni näistä keskeisistä asioista onnistuisi ehkä helpommin sellaisessa kokoonpanossa.”

Näin vastasi Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz eduskunnassa toimittajille kysymykseen siitä, onko Rkp:n ryhmässä yhteinen näkemys siitä, että hallitusyhteistyö olisi helpompaa sinipunahallituksessa kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa oikeistohallituksessa.

Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Ilta-Sanomille sunnuntaina, että sinipunahallitus voisi olla Rkp:lle helpompi ratkaisu.

Myös Adlercreutzin mukaan sinipunahallituksessa monista asioista olisi helpompi sopia.

”Meillä on toisaalta taloudellinen haaste, mutta sen ratkaiseminen edellyttää, että meillä on toimiva EU-suhde, pysymme kiinni nykyisessä ilmastopolitiikan linjassa, hoidetaan työperäinen maahanmuutto kuntoon, että energiapolitiikka on johdonmukaista. Niin kyllä nämä kytkeytyvät toisiinsa, ja näiden kysymysten osalta on varmaan helpompi saada yhteisymmärrys sinipunahallituksessa”, Adlercreutz sanoo.

On myös ”joitakin kysymyksiä”, jotka onnistuvat paremmin ”toisessa kokoonpanossa”, Adlercreutz sanoo.

”Niin kuin vaikka työmarkkinakysymykset.”

Rkp:n eduskuntaryhmä kokoustaa maanantai-iltapäivänä. Kokouksen agendalla ovat vastaukset Petteri Orpon (kok) esittämiin hallitustunnustelukysymyksiin.

Adlercreutzin mukaan Rkp:llä on kynnyskysymyksiä hallitukseen lähtemiselle. Hän ei kertonut näistä tarkemmin.

”Kyllähän meillä tulee olemaan ehtoja ja linjauksia. Ne selviävät huomenna.”

Puolueiden täytyy antaa Orpolle huomiseen mennessä vastaukset tämän hallitustunnusteluihin liittyviin kysymyksiin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kirjoitti Maaseudun tulevaisuuden kolumnissaan maanantaina, että Rkp ”sulautunee mihin tahansa asetelmaan” hallituksessa. Adlercreutzilta kysyttiin kommenttia myös tähän lausuntoon.

”Petteri Orpo on nyt hallitustunnustelija, ja meidän ei hirveästi kannata käydä muita keskusteluja tässä ohessa”, Adlercreutz sanoi.