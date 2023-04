Sdp:lle käyvät leikkauskohteet eivät poikkea puolueen aiemmin keväällä esittämästä.

Sdp sanoo hallitustunnustelija Petteri Orpolle (kok) toimittamissaan vastauksissa olevansa valmis osallistumaan enemmistöhallitukseen, mikäli hallituksen ohjelma vastaa ”keskeisiltä ja riittäviltä osin” puolueen tavoitteita.

Seuraava hallitus ei saa Sdp:n mukaan kuitenkaan kohdistaa leikkauksia ”hyvinvointivaltion perustehtäviin kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen tai sosiaaliturvaan”.

Nämä ovat puolueelle niin kutsuttuja kynnyskysymyksiä.

Sdp:n ja hallitustunnusteluita johtavan kokoomuksen suurimmat näkemyserot koskevat taloutta.

Kokoomus on todennut tavoittelevansa seuraavalla vaalikaudella kuuden miljardin euron sopeutustoimia. Sopeutuksella voidaan tarkoittaa menojen leikkaamista, veronkorotuksia tai erilaisia talouskasvua vauhdittavia rakenneuudistuksia.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen arvioi aiemmin IS:lle, että suurin osa sopeutustoimista olisi erilaisia menoleikkauksia.

Sdp sen sijaan korostaa vastauksissaan talouskasvun ja korkean työllisyysasteen merkitystä. Puolueen vastaukset noudattelevat siis odotetunlaisesti sitä, mitä sen vaaliohjelmassakin on aiemmin keväällä linjattu.

”Sdp on valmis etsimään menosopeutusratkaisuja esimerkiksi uudistamalla julkisten hankintojen prosesseja, tehostamalla julkista hallintoa ja karsimalla yritystukia. Lisäksi voidaan esimerkiksi kehittää kotihoidontukea joustavammaksi ja lyhyemmäksi sekä saavuttaa kulujen vähentymistä työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyllä”, puolue arvioi.

Nämä toimet löytyvät myös Sdp:n ennen vaaleja julkaisemasta talouspoliittisesta linjauksesta. Niiden vaikutukseksi on Sdp itse laskenut yhteensä 600 miljoonaa euroa.

Jos yritystuissa mukaan huomioidaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistaminen, jota kokoomus on vastustanut, puhutaan 0,9–1,1 miljardia eurosta.

Sdp:n näkemyksen mukaan sopeutustoimet tulee toteuttaa siten, että ”maksukykyisimmät kantavat suurimman vastuun”.

”Se onnistuu ennen muuta verotuksen keinoin muun muun muassa tiivistämällä pääomien veropohjaa ja puuttumalla kohtuuttomiin veroetuihin”, puolue linjaa.

Sdp:n mukaan Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Tärkeää olisi esimerkiksi lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja saada heidät myös jäämään Suomeen.

”Viranomaisasioinnin ja palveluiden piiriin pääsemisen tulee olla nykyistä nopeampaa. Perheenyhdistämistä on sujuvoitettava ja perheiden kotoutumiseen on tarjottava aktiivista tukea”, puolueen vastauksissa kirjoitetaan.

”Työvoiman saatavuusharkintaa tulee jatkossakin käyttää kohdentamaan kansainvälinen rekrytointi erityisesti aloille, joilla on pulaa työvoimasta.”

Sdp katsoo, että on myös ehdottoman tärkeää pitää kiinni Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Myös siirtymä hiilinegatiiviseksi pian tämän jälkeen on varmistettava tulevalla hallituskaudella.

”Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää entistä kunnianhimoisempaa yhteistyötä valtion, alueiden ja kuntien sekä elinkeinoelämän kesken. Erilaisilla kannustimilla kuten päästökaupalla, veroilla ja tuilla on jatkossakin olennainen rooli vähäpäästöisemmän kulutuksen ja tuotannon edistämisessä”, puolue linjaa.

”Sdp:n tavoitteena on sähköomavarainen Suomi vuonna 2025 ja pitkän aikavälin tavoitteena on, että polttoon perustuvista energiatuotantomuodoista luovutaan. Sdp kannattaa laajaa päästöttömän energian tuotantopalettia ja on valmis edistämään ydinvoiman ja pienydinvoiman rakentamista ja pilotointia Suomessa.”