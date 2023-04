Kokoomus ei enää edellytä kynnyskysymyksenään puolueita sitoutumaan julkisen talouden sopeuttamiseen kuudella miljardilla eurolla. Tämä helpottaa hallituksen syntyä ja laajentaa kokoomuksen pelivaraa, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka analyysissään.

Eduskuntapuolueet luovuttivat tiistaina hallitustunnistelija Petteri Orpolle vastaukset tunnistelijan viime perjantaina jättämiin 45 kysymykseen.

Annetut vastaukset voimistivat ennustusta, että seuraavaksi Suomea hallitsee hallitus, jossa ovat mukana kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Rkp.

Myös HS:n taustakeskustelut vahvistavat näkemystä oikeistohallituksesta.

Enää on vaikea löytää hallitustunnusteluissa mukana olevaa poliitikkoa, joka uskoo, että kokoomus ja Sdp voivat vielä löytää toisensa, vaikka ne ovatkin aloittaneet tunnustelut yhteisestä talousohjelmasta.

Sen verran kaukana toisistaan niiden talouslinjaukset ovat.

Hallitustunnustelut eivät kuitenkaan ole vielä lopussa, ja ihmeitä on tapahtunut ennenkin.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi Ilta-Sanomissa tiistaina, että nyt puhutaan ennen kaikkea kahdesta kysymyksestä. Lindtman ilmoitti maanantaina tavoittelevansa Sdp:n puheenjohtajuutta.

”Miten suhtaudutaan ilmastonmuutoksen torjuntaan: jatketaanko kunnianhimoista politiikkaa vai ryhdytäänkö pakittelemaan? Ja nähdäänkö, että Suomi on jatkossakin kansainvälisesti avoin, edistyksellinen ja yhteistyö­kykyinen maa? Vai ryhdytäänkö näissäkin himmailemaan?”

Lindtman on sikäli oikeassa, että yrityselämä painostaa kokoomusta ajamaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mikä voi olla vaikeaa perussuomalaisten kanssa. Myös kansainvälisyys on kokoomukselle tärkeää, mutta voi olla, että kovat säästöt ovat vielä tärkeämpiä.

Sinipunahallitus ei ole siis täysin hävinnyt pelistä.

Sdp:n vastauksista kuitenkin näkee, ettei puolue ole antanut tuumaakaan periksi vaalipuheistaan, vaikka kokoomus onkin.

Sdp pystyi lisäämään kansanedustajien määrää vaaleissa, joten se katsoo, ettei sen tarvitse muuttaa ohjelmaansa kokoomuksen mieliksi.

Tunnustelijan kysymykset ovat hallituksen muodostamisen parlamentaarinen perinne, jossa puolueet pidättäytyvät aika lailla aikaisemmissa puheissaan ja ohjelmissaan. Vastauksilla ei hallitusta tehdä, mutta jotain ne kertovat puolueiden lähtöasetelmista.

Varsinaiset tunnustelut tulevan hallituksen kokoonpanosta käydään puolueiden välisissä neuvotteluissa, jotka ovat jo virinneet ja tiivistyvät loppuviikosta.

HS uutisoi maanantaina, että kokoomus käy ”vakavamielisiä” hallitustunnusteluja myös Sdp:n kanssa, kun tähän mennessä puolueiden yhteydenpito on ollut vähäistä.

Tämä ei tarkoita, että puolueet ovat lähentyneet toisiaan.

Kokoomus käy tarkempia neuvotteluja nimenomaan perussuomalaisten ja Sdp:n kanssa, sillä se tarvitsee jommankumman näistä puolueista, jotta se saa enemmistöhallituksen aikaiseksi.

Ensi viikon maanantaina ja tiistaina kokoomus on ilmoittanut käyvänsä kahdenvälisiä neuvotteluja puolueiden kanssa. Tunnustelu jatkunee vielä näiden keskustelujen jälkeen. Orpo on arvellut, että hallituskokoonpano on tiedossa vapun tienoilla.

Kokoomus voitti vaalit ohjelmalla, joka korosti velkaantumisvauhdin pysäyttämistä ja julkisen talouden säästöjä.

Vaalien aikana Petteri Orpo sanoi useaan otteeseen, että seuraavan hallituksen pitää sopeuttaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla. Sopeutus voidaan tehdä menoja leikkaamalla, veronkiristyksillä tai talouskasvua ja työllisyyttä lisäämällä.

Vastauksien suurin uutinen onkin, ettei kokoomus enää edellytä kynnyskysymyksenään puolueita sitoutumaan julkisen talouden sopeuttamiseen kuudella miljardilla eurolla.

Se on uutinen, koska tuo kuusi miljardia euroa oli kokoomuksen vaalipuheiden ydin.

Itse asiassa vain kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ovat enää kuuden miljardin linjan kannalla.

”Kynnyskysymyksemme on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan ja tulevaisuuden turvaaminen”, kokoomus määrittelee kynnyskysymyksensä.

Sdp:kin voi nostaa peukkua tälle kynnysvastukselle.

Toinen uutinen oli se, ettei keskusta edes jättänyt kunnon vastauksia. Näin on harvoin toimittu.

Muutoin vastaukset olivat hyvin odotetunlaisia.

Perussuomalaisten ja Rkp:n kynnyskysymyksissä ei ollut yhtään kohtaa, joka olisi ylitsepääsemätön este näiden puolueiden yhteiselle hallitustaipaleelle.

Rkp haluaa enemmän niin sanottuun sinipunahallitukseen eli kokoomuksen ja Sdp:n ympärille muodostettavaan hallitukseen. Puolue ei kuitenkaan voi mitään, jos tätä vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Hallitukseen se kuitenkin haluaa, mikä näkyy vastauksissa.

Jo vaalituloksesta ja vaali-illan kommenteista oli nähtävissä, että kokoomus yrittää ensisijaisesti oikeistohallitusta.

Perussuomalaiset on vaalien jälkeisen ajan näyttänyt paljon innokkaammalta hallitukseen lähtijältä kuin Sdp.

Sdp:n puheenjohtaja on edelleen Sanna Marin, joka on itsekin ennustanut oikeistohallitusta eikä ole ollut millään muotoa tunkemassa puoluetta kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen.

Ay-liikkeessä moni painostaa puoluetta hallitukseen, mutta eivät kaikki.

Hallitusneuvotteluissa Sdp tekisi tietenkin kompromisseja aivan kuten tekisivät kaikki muutkin puolueet.

Tiistaina annetut vastaukset eivät kuitenkaan ole yksipuoleisten kompromissien hetki. Yksikään puolue ei luovu omista vaatimuksistaan vapaaehtoisesti ilman neuvotteluja.

Kokoomus näytti kuitenkin näin tekevän, kun se jätti mainitsematta kuuden miljardin euron sopeutustavoitteensa.

Mitä todennäköisemmin hallitusneuvotteluissa tuo luku ponnahtaa jälleen esille.

Luvun puuttuminen voi olla osa peliä. Tässä vaiheessa kokoomuksen pitää näyttää perussuomalaisille, että hallitus myös Sdp:n kanssa on mahdollinen. Myös neuvottelut perussuomalaisten kanssa helpottuvat, kun ehdoton kuusi miljardia ei ole kynnyskysymys.

Yleisesti ja syystä on ennustettu, että hallitusneuvotteluista tulee vaikeat.

Tunnustelijan kysymyksiin voi vastata varsin laveasti ilman yksityiskohtia, mutta hallitusneuvotteluissa puhutaan oikeista suomalaisten arjessa tuntuvista päätöksistä.

Ei ole siis varma, että kokoomus, perussuomalaiset, Kd ja Rkp lopulta pääsevät sopuun hallitusohjelmasta, vaikka oikeistohallitus syntyisikin.

Jos oikeistohallitusyritys kaatuu, Sdp:n mahdollisuudet neuvotella itselleen mahdollinen hallitusohjelma paranevat.

Yhtä hyvin voi käydä niinkin, että oikeistohallitus saa leikkausohjelmansa kohtuullisen helposti kasaan ja uudet ajat koittavat Suomessa jo kesäkuuhun mennessä.