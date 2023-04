Ulosottolaitos jäädytti lisäksi seitsemän asunto-osaketta ympäri Helsinkiä. Ulosottolaitoksen mukaan niillä on kytkentä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi pakotelistattuihin.

Suomen ulosottolaitos on jäädyttänyt Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tontin ja rakennukset Helsingissä.

Ulosottolaitoksen viikko sitten tekemän päätöksen mukaan jäädytyksen kohteena on Nordenskiöldinkatu 1:ssä sijaitseva tontti ja toimistorakennus.

Kiinteistön omistuksen kertovan lainhuutotodistuksen mukaan tontin omistaja on Venäjän federaatio ja sitä ennen sen on omistanut Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto.

Suomi on jäädyttänyt EU:n Venäjä-pakotelistalla olevien omaisuutta keväästä 2022. Aiemmin takavarikointien ja muiden jäädytysten kohteena on ollut pääasiassa Venäjän oligarkkien omaisuus, mutta nyt ulosotto on iskenyt näyttävästi myös Venäjän valtion omaisuuteen.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus on jäädytetty ulkoministeriön hakemuksesta, jolla ministeriö pyysi EU:n asetuksen täytäntöönpanoa alun perin jo heinäkuussa 2022.

Jäädytyksessä on kyse niin sanotusta väliaikaistoimesta, jonka aikana Venäjän federaatio ei saa luovuttaa tai hävittää tai pantata omaisuutta.

Väliaikaistoimi on voimassa kolme viikkoa. Sen aikana ulosottolaitos selvittää, ovatko tontti ja toimistorakennukset pakotelistatun tahon omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa.

Jäädytetyn kiinteistön pinta-ala on 3 326 neliömetriä ja toimistorakennuksen pinta-ala on 3 926 neliömetriä, 11. huhtikuuta tehdyssä jäädytyspäätöksessä sanotaan.

Ulosottolaitos arvioi yleensä päätöksissään jäädytetyn omaisuuden arvon, mutta Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kiinteistön arvo ”ei ole tiedossa”.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen todellisista tehtävistä on esitetty monenlaisia arvioita. Keskus on osa Venäjän pehmeää vaikuttamista, mutta se on todennäköisesti myös osa kovaa Venäjän vakoilutoimintaa.

Helsingin Sanomien toimittaja vieraili tiede- ja kulttuurikeskuksessa noin vuosi sitten. Tuolloin työntekijät kertoivat, että kaksi keskuksen työntekijää työskentelee diplomaattistatuksella.

Yksityiskohta Venäjän tiede- kulttuurikeskuksen seinämaalauksesta. Venäjän federaatiota ennen tiede- kulttuurikeskuksen omisti Neuvostoliitto.

Ulosottolaitos on lisäksi jäädyttänyt huhtikuun alussa seitsemän asunto-osaketta ympäri Helsinkiä. Ulosottolaitoksen mukaan niillä on kytkentä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi pakotelistattuihin.

Viisi jäädytettyä huoneistoa on takavarikoitu ja kahdesta on väliaikaispäätös.

Ulosottolaitoksen takavarikoimat asunto-osakkeet sijaitsevat osoitteissa Antinkatu 14, Mannerheimintie 98, Ruusankatu 4 ja Vuorimiehenkatu 16. Kolme takavarikoitua huoneistoa sijaitsee osoitteessa Nordenskiöldinkatu 6 Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen läheisyydessä.

Jäädytettyjen asunto-osakkeiden koko vaihtelee 36 neliöstä 175 neliöön.

Suomen valtion ulosotto on jäädyttänyt kevään aikana myös Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen varoja. Helsingin Sanomien haltuunsa saaman jäädytyspäätöksen mukaan tiede- ja kulttuurikeskus on Nordean asiakas.

Tiede- ja kulttuurikeskuksen pankkivarojen jäädyttämisestä kertoi ensimmäisenä Talouselämä-lehti huhtikuun 1. päivänä.

Uutinen täydentyy.