Politiikan toimittajien yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Robert Sundman. Hän työskentelee politiikan toimittajana Helsingin Sanomissa.

Sundman pitää tärkeänä, että yhdistys herättää myös jatkossa yhteiskunnallista keskustelua.

”Yhdistyksen järjestämät debatit ja keskustelutilaisuudet olivat näkyvässä roolissa vaalikeväänä. Uskon, että myös jatkossa pystymme herättämään keskustelua parhaiten toimitusten välisellä yhteistyöllä”, Sundman sanoo tiedotteessa.

Sundman on aiemmin työskennellyt muun muassa Ylen politiikan toimittajana sekä Ylioppilaslehden päätoimittajana.

Politiikan toimittajat on politiikkaa päätyönään seuraavien toimittajien yhdistys. Yhdistys on puolueeton. Jäseniä on noin 150.