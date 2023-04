Ulkoministeriö ja ulosottolaitos eivät avaa tarkkoja tapahtumia Venäjän nootin ympärillä. Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen jäädytys purettiin keskiviikkona.

Suomen ulosottolaitos ehti takavarikoida viisi Venäjään yhdistettyä asuntoa ennen Venäjän lähettämää noottia. Asia käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista ulosottolaitoksen asiakirjoista.

Takavarikoiduista asunnoista kolme sijaitsee osoitteessa Nordenskiöldinkatu 6 aivan Venäjän tiede- ja kulttuurikeskusta vastapäätä. Yksi takavarikoitu asunto sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 98 ja yksi osoitteessa Vuorimiehenkatu 16.

Tiedossa ei ole, ovatko asunnot edelleen takavarikoituina. Helsingin Sanomat on tehnyt tietopyynnön ulosottolaitokselle.

Ulosotto on arvioinut takavarikoitujen huoneistojen yhteisarvoksi 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi väliaikaistoimen kohteena jäädytettynä on asunnot osoitteissa Ruusankatu 4 ja Lönnrotinkatu 14.

Suurin ulosottolaitoksen jäädyttämä Venäjän omistama asuinhuoneisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Lönnrotinkatu 14. Huoneistossa on 175 neliötä, väliaikaistoimipäätös kertoo.

Tapahtumat Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen ympärillä kiihtyivät keskiviikkona, kun HS oli uutisoinut Suomen jäädyttäneen Venäjän tiede- ja kulttuuri­keskuksen tontin ja rakennukset Helsingissä huhtikuun alussa. Samassa yhteydessä ulosottolaitos jäädytti seitsemän Venäjään yhdistettyä asunto-osaketta ympäri Helsinkiä.

Keskiviikkona tiede- ja kulttuurikeskuksen jäädytys yllättäen purettiin vain viikko jäädytyspäätöksen jälkeen. Nootti on toisen valtion kirjallinen kysely toiselle valtiolle, jossa johonkin tiettyyn asiaan kaivataan kannanottoa tai toimintaa paheksutaan.

Ulosottolaitoksen erityistäytäntöönpanon toimintayksikön johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen kertoi myöhään keskiviikkoiltana HS:lle, että purkamisen syynä oli se, ettei väliaikaistoimen aikana tehdyissä selvityksissä löytynyt perusteita kiinteistön takavarikoinnille.

Ulosotto peruuttaa jäädytyksen tai takavarikon, jos kohde ei myöhempien selvitysten mukaan ole pakotelistatun omistuksessa tai määräysvallassa.

Kiinteistön omistuksen kertovan lainhuutotodistuksen mukaan Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tontin omistaja on Venäjän federaatio. Ennen tontin on omistanut Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen kohdistunut väliaikaistoimi ja viiden asunnon takavarikointi on perusteltu ulosottolaitoksen päätöksissä samalla tavalla: niillä kaikilla on yhteys Rossotrudnitšestvo-virastoon, joka toimii Venäjän ulkoministeriön alaisuudessa.

”Ulosottomies katsoo, että Venäjän Kulttuuri - ja Tiedekeskus on pakoteasetuksen 2 artiklan 1 kohdan tarkoitetulla tavalla The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) määräysvallassa. Tämän vuoksi omaisuus on jäädytettävä”, asuntojen takavarikkoja koskevissa päätöksissä sanotaan.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen kohdistunut jäädytys taas on perusteltu sillä, että ”Euroopan Unionin neuvosto on 21.7.2022 antamallaan täytäntöönpanoasetuksella N:o 2022/1270 lisännyt The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation(Rossotrudnichestvo) 17.3.2014 annetun asetuksen N:o 269/2014 liitteessä 1 olevaan luetteloon pakotelistatuksi yhteisöksi”.

Helsingin Sanomat pyysi torstaina ulkoministeriöltä ja ulosottolaitokselta haastattelua, jossa viranomaiset avaisivat tarkasti tapahtumat Venäjän nootin ympärillä.

Ulosottovirasto pitäytyi aiemmin lausumaansa, jonka mukaan Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen jäädytyksen purkamisen syynä oli se, ettei väliaikaistoimen aikana tehdyissä selvityksissä löytynyt perusteita kiinteistön takavarikoinnille.

Ulosottolaitoksen erityistäytäntöönpanon toimintayksikön johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen kiisti keskiviikkona epäilyn nootin vaikutuksista.

”Yleisellä tasolla voin kuitenkin sanoa, että nootit eivät liity eivätkä kuulu ulosottomiehen toimivaltaan millään tavalla, eivätkä vaikuta ratkaisuihin”, Virtanen sanoi keskiviikkona.

Ulkoministeriöstä lupailtiin keskiviikkona selventävää haastattelua torstaina, mutta lupaus muuttui yleisluontoiseksi sähköpostiksi. Sähköpostissa ministeriö kertoo hakeneensa varojen jäädyttämistä ja ulosottolaitoksen panneen ne toimeen.

Keskiviikkona ulkoministeriö kertoi välittäneensä Venäjän nootin ulosotto­laitokselle ennen jäädytys­päätöksen purkamista.