Liikanen on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2019. Hänen tehtäväänsä tavoittelee ainakin kaksi ehdokasta.

Vihreiden nykyinen puoluesihteeri Veli Liikanen ei tavoittele jatkokautta kesäkuun puoluekokouksessa.

”Sanoin jo vaali-iltana, että kannan osaltani vastuun tästä musertavan huonosta vaalituloksesta”, Liikanen sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa päätöksen taustalla painaa arvio ”omista voimavaroista” ja toisaalta siitä, mitä puolue juuri nyt tarvitsee.

”Omalla kohdallani koronavuodet, useampi huono vaalitulos ja työ- ja perhe-elämän vaikea yhteensovittaminen ovat kyllä vaatineet veronsa. On hyvä ottaa happea välillä.”

Vihreät sai kevään eduskuntavaaleissa vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on puolueen heikoin ääniosuus sitten 1995 vaalien. Puolueella on uudessa eduskunnassa 13 kansanedustajaa, seitsemän aiempaa vähemmän.

Liikanen sanoo, ettei vihreitä arvoja tai politiikkaa ole syytä ”hävetä” tappiosta huolimatta.

”Kun puolueen tulos on huono, niin ajattelen, että joko politiikka ei kelpaa tai se on huonosti myytyä. Vihreiden osalta vastausta voi etsiä kummastakin suunnasta. On selvää, että näissä vaaleissa äänestäjillä oli mielessään eri asiat kuin edellisissä vaaleissa”, puoluesihteeri sanoo.

”Olemme tarjonneet ratkaisuja isoihin tulevaisuuden kysymyksiin, mutta näissä vaaleissa toiset arvot, toiset kysymykset ja toiset ratkaisut painoivat enemmän.”

Puoluesihteeri uskoo, että kesäkuun puoluekokouksen alla käytävissä puheenjohtaja- ja puoluesihteerikisoissa käydään lisää hyvää keskustelua siitä, minkä puolueessa tulee nyt muuttua.

”Mutta vaalien jälkeisessä palautekeskustelussa on kyllä ollut vähän vinojakin piirteitä”, Liikanen sanoo.

”On kritisoitu sitä, että puolue on julkaissut ’kuvia norppien pesien kolaamisesta’ tai puolustanut liian näkyvästi saamelaisten oikeuksia tai translakia. Ehkä se vähän särähtää omaan korvaan siksi, että vaikkapa se, onko Suomessa norppia tulevaisuudessa tai vähemmistöjen ihmisoikeudet kunnossa, on ihan aito poliittinen kysymys. Se vaatii pitkäaikaista työtä aktiivisilta kansalaisilta ja poliitikoilta. En vähättelisi sitä.”

Tästä huolimatta on käyty myös paljon hyvää keskustelua, Liikanen arvioi.

Vihreiden puoluesihteerikisaan on ilmoittautunut toistaiseksi kaksi ehdokasta, Anna Moring ja Sonja Raitamäki.

”Uskon, että ehdokkaita voi tulla vielä lisääkin. Hyvä seuraaja päästään kyllä valitsemaan”, Liikanen sanoo.

Aivan vielä puoluesihteeri ei kuitenkaan pääse hengähtämään. Vaalitappion vuoksi vihreille maksettava puoluetuki vähenee merkittävästi, minkä vuoksi puolue on joutunut aloittamaan henkilöstövähennyksiin tähtäävät muutosneuvottelut.

”Tämä on vaihtoon saakka intensiivistä.”

Mikkeliläinen Liikanen valittiin vihreiden puoluesihteeriksi kesällä 2019. Hän on taustaltaan nuorisotutkija ja tällä hetkellä työvapaalla ammattikorkeakoulun tutkimustehtävistä.

Liikanen toimii vihreissä myös kunta- ja aluepäättäjänä.

Vihreät valitsee myös uuden puheenjohtajan, sillä nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti vaalien jälkeen, ettei hän hae jatkokautta.