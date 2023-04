Perussuomalaisten mielestä ammattitutkintoja pitäisi tiivistää. ”Nyt siellä on hyvinkin lyhyitä viikkoja”, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne.

Valtiovarainministeriön (VM) budjettipäällikön Mika Niemelän tuore ehdotus ammattikouluista herättää kovaa kritiikkiä.

Niemelä sanoi Ylen haastattelussa perjantaina, että ammattikoulututkinnot kannattaisi lyhentää kaksivuotisiksi, jotta valtio saisi säästöjä. VM esitti asiaa jo menokartoituksessaan maaliskuussa yhtenä mahdollisena säästökohteena.

Viime kaudella opetusministerinä toiminut Li Andersson (vas) ei säästellyt sanojaan kommentoidessaan asiaa perjantaina eduskunnassa.

Anderssonin mukaan Niemelän kommentit osoittivat ”aika syvällistäkin tiedonpuutetta ammatillisesta koulutuksesta”.

”Briiffaukselle näyttäisi olevan tarvetta. Voin kutsua VM:n virkamiehet vierailulle opetus- ja kulttuuriministeriölle. Mieluusti kerrotaan heille, miten ammatillinen koulutus tällä hetkellä toimii”, Andersson sanoi.

Niemelä ehdotti, että opintoja saataisiin lyhyemmäksi karsimalla pakollisista opinnoista pois yleissivistävät opinnot, jotka valmentavat korkeakouluihin. Näin saataisiin Niemelän mukaan vähennettyä opintojen keskeyttämisiä.

Andersson huomautti, että jo nyt ammattikoulussa on mahdollista lukea hyväksi aiempi osaaminen tutkintoon, eli kaikkien ei tarvitse tehdä kolmen vuoden opintoja.

Niemelän ehdotus ei herätä kannatusta myöskään eduskunnan suurimassa puolueessa kokoomuksessa, jonka johdolla hallitustunnusteluja nyt käydään.

”Se, että heikentäisimme ammatillista koulutusta poistamalla yleissivistävät opinnot, olisi omaan jalkaan ampumista”, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala.

Niemelä perusteli ehdotustaan muun muassa sillä, että vain 2,5 prosenttia yliopisto-opiskelijoista tulee ammattikoulusta.

”Se on väärä mittari", Multala sanoo.

Ammattikouluista jatketaan yliopistoja huomattavasti enemmän ammattikorkeakouluihin. Niiden hakijoista noin puolet tulee ammattikouluista. Suomen tavoite on nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus 50 prosenttiin vuonna 2030. Korkeakouluja ovat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Sen sijaan työllistyminen on Multalan mukaan hyvä mittari koulutuksen laadulle, ja sen perusteella jaetaan myös osa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Nyt käytössä olevaa mittaustapaa pitää kuitenkin Multalan mukaan kehittää.

”Mittari on hidas, se näyttää työllistymisen kahden vuoden viiveellä, eikä sen vaikuttavuus koulutuksen laatuun ole riittävän suuri.”

Ylipäätään ammatillisessa koulussa on ollut viime vuosina isoja uudistuksia, eikä sellaisia kannata juuri nyt tehdä lisää, Multala sanoo.

”Oppivelvollisuusiän pidentäminen näkyy siinä, että ammattikouluihin tulee kirjavammalla osaamiskirjolla opiskelijoita. Ammatillisen koulutuksen tehtävä on muuttunut haastavammaksi.”

Perussuomalaisilta sen sijaan tulee ehdotukselle vihreää valoa. Puheenjohtaja Riikka Purra on esimerkiksi vaalitenteissä puhunut kaksivuotisten ammattikoulutusten puolesta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne sanoo HS:lle, että puolueen mielestä opintojen tiivistäminen olisi järkevää.

”Opiskelua on mahdollista tiivistää. Nyt siellä on hyvinkin lyhyitä viikkoja ja ei kovin tiiviitä päiviä. Ehdotus on hyvinkin varteenotettava.”

Ranne sanoo, että ei ota kantaa yksityiskohtiin. Perusajatus olisi kuitenkin se, että opintoja ei välttämättä tarvitsisi vähentää, vaan niiden tulisi olla nykyistä tiiviimpänä pakettina.

”Mutta sillä edellytyksellä, että sillä nostetaan laatua. Ei niin, että on paljon etäopintoja siellä sun täällä, vaan tiivis, selkeä koulupäivä. Nuorten pitää päästä juoneen kiinni heti alusta asti.”

Ranteen mukaan ammattikoulutuksen uudistustarpeesta on tullut palautetta.

”Tästä on on käyty keskusteluja ammattipuolen, vanhempien ja nuorten kanssa.”

Sdp:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta sanoo, että Niemelän ehdotus edustaa täysin päinvastaista koulutuspolitiikkaa kuin mitä demareiden mielestä tällä hetkellä pitäisi tehdä.

”Koulutustaso on Suomessa laskenut. Tällä hetkellä on nimenomaan tärkeää, että mahdollisimman moni ammattikoulun käynyt jatkaisi ammattikorkeakouluun.”

Yleissivistävien opintojen karsiminen ammattikoulusta sotisi tätä tavoitetta vastaan, Eloranta sanoo.

”Se leikkaisi pidemmällä tähtäimellä Suomen talouskasvua, koska osaajista on jo nyt niin suuri pula.”

Pikemmin yleissivistäville opinnoille on jopa aiempaa enemmän tarvetta ammattikoulussa, sillä toiselle asteelle siirtyvien oppilaiden perustaidoissa on jatkuvasti enemmän puutteita, Eloranta sanoo.

HS kysyi asiaa myös Rkp:ltä, sillä puolue on tällä hetkellä vaa’ankieliasemassa hallitusneuvottelujen suhteen. Sekä perussuomalaisten kanssa muodostettava oikeistohallituspohja että sinipunapohja Sdp:n kanssa vaatisivat käytännössä Rkp:n tuekseen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz viestittää HS:lle, että puolue ei kannata ehdotusta.

”Jatkuvasti tulee viestiä siitä, että osaaminen ei aina ole riittävällä tasolla ja lähiopetuksen määrän suhteen on parantamisen varaa. Mitkään näistä ongelmista eivät ratkea sillä, että opetuksen määrää vähennetään.”

Adlercreutzin mukaan väyliä ammattikoulutuksesta ammattikorkeakouluihin pitäisi vahvistaa, lähiopetusta lisätä ja pohtia, miten ammattikoulutuksen vetovoimaa voisi parantaa.

”On myös syytä tähän liittyen kehittää oppisopimuskoulutusta. Sen pitää olla todellinen vaihtoehto niin nuorille kuin oppisopimuksia tarjoaville yrityksille.”