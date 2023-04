Uusi kirjeenvaihtaja on taloustoimittaja, joka tahtoo viedä lukijat EU-keskustelun ytimeen.

Taloustoimittaja Jarno Hartikainen on nimitetty Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajaksi Brysseliin ensi syksystä alkaen. Hartikainen työskentelee osana HS:n talouden ja politiikan toimitusta.

EU:lla on edessä harvinaisen kiinnostava ajanjakso, Hartikainen sanoo.

”EU on kulkenut kriisistä kriisiin noin 15 vuotta. On ollut eurokriisiä, siirtolaiskriisiä, koronapandemiaa ja nyt viimeisenä Ukrainan sota. Jokainen kriisi on pakottanut miettimään perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, millainen EU:n pitäisi olla, ja myös muuttanut unionia.”

Seuraavien vuosien aikana EU:ta todennäköisesti muokataan taas isosti, Hartikainen uskoo.

”Yksi keskeinen kysymys on turvallisuuden vahvistaminen. Ensi kevään eurovaalien yhteydessä siitä on hyvä tilaisuus käydä keskustelua.”

Lähivuosina edessä on myös paljon uutta ympäristö- ja ilmastosääntelyä, kun EU yrittää osaltaan ratkaista ilmastonmuutosta ja lajikatoa. Ratkaisut näihin ongelmiin ovat ensisijaisesti juuri EU-tasoisia, muistuttaa Hartikainen.

”Brysselissä lyödään lukkoon politiikan isot linjat, joiden puitteissa sitten esimerkiksi eduskunta tekee kansallista lainsäädäntöä. Näissä kysymyksissä haluan viedä lukijat EU-keskustelun ytimeen.”

Kiinnostavaa on myös Euroopan unionin rooli geopoliittisessa myllerryksessä, kun suurvaltojen kilpailu kiihtyy, sanoo Hartikainen.

”Suomessa ehkä helposti unohtuu, että olemme osa maailman kolmatta supervaltaa Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalla. Meillä on pääsy vaikuttamaan sen suuntaan ja päätöksiin. Tavoitteenani on avata lukijoille ikkuna EU:n päätöksenteon kulissien taakse ja näyttää, miten EU-päätöksiä oikeasti tehdään ja kenen ääntä kuunnellaan.”

Kirjeenvaihtajakokemus ei ole Jarno Hartikaiselle ensimmäinen. Hän työskenteli Kauppalehden EU-kirjeenvaihtajana 2013–2016.

”On hienoa saada Brysseliin monipuolinen ja näkemyksellinen tekijä, joka hallitsee talouden ja politiikan, kovan uutishankinnan ja kiehtovat reportaasit. EU on muutoksessa, ja lukijat on pidettävä tässä muutoksessa mukana”, sanoo talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Veera Luoma-aho.

Hartikaisen kausi Brysselissä alkaa syyskuun alussa. Nykyinen HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Teija Sutinen palaa Helsingin Sanomien politiikan toimitukseen.