Yle selvitti kaikkien ministeriöiden tarkentamattomat edustamiseen liittyvät alkoholiostot, jotka oli tehty valtion maksukortilla viime vaalikauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriöön ostetun alkoholin kokonaissumma nousi yli 9 000 euroon.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on ostettu ministeriöistä eniten alkoholia julkisilla varoilla tarkemmin määrittelemättömiin tarkoituksiin, paljastaa Ylen MOT-ohjelman selvitys. Yle selvitti kaikkien ministeriöiden tarkentamattomat edustamiseen liittyvät alkoholiostot, jotka oli tehty valtion maksukortilla viime vaalikauden aikana.

Selvityksessä olivat mukana alkoholiostot, joilla ei ollut selkeästi määriteltyä käyttökohdetta.

Eniten alkoholia on ostettu sosiaali- ja terveysministereinä toimineiden Aino-Kaisa Pekosen (vas) ja Hanna Sarkkisen (vas) nimissä, yhteensä 6 010 eurolla. Toiseksi eniten alkoholia ostettiin perhe- ja perus­palvelu­ministereinä toimineiden Krista Kiurun (sd) ja Aki Lindénin (sd) tarjoiluihin. Heidän alkoholiostoihinsa kului 3 348,40 euroa.

Kolmantena tulevat elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) alkoholiostot, joita käsiteltiin laajasti julkisuudessa aiemmin tänä vuonna. Lintilän edustusta varten ostettiin alkoholia 1 902 eurolla.

Lintilän alkoholinkäyttö on HS:n selvityksen mukaan herättänyt huolta ja huomiota toistuvasti viime vuosien aikana. Monet ovat myös puolustaneet Lintilää sanomalla, että hän on tehnyt työnsä hyvin eikä ole käyttänyt alkoholia ongelmallisella tavalla.

HS:n selvityksen mukaan valtaosassa Lintilän laskuista selitteenä on tarkemmin määrittelemätön ministerin edustuskäyttö, esimerkiksi ”elinkeinoministerin edustuskäyttö”, ”elinkeinoministerin juomavaraston täydennys” sekä ”ministerin edustusvaraston täydennys”. Lintilän ”edustusvarastoon” on ostettu toistuvasti viinaa, erityisesti Monopol VS -konjakkia. HS:lle puhuneen virkamiehen mukaan Lintilä nautti juomia työhuoneessaan ja tarjosi alkoholia myös muille ihmisille.

Ylen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministerille merkityissä ostoissa on selitteinä pääosin ”kokoustarjoiluja” tai ”edustustarjoiluja” kokousta tai edustustapahtumaa sen enempää yksilöimättä. Ostoksiin kuului muun muassa 79 pulloa kuohuviiniä, 75 pulloa erilaisia riesling-viinejä, 37 pulloa punaviiniä ja 79 tölkkiä tai pulloa olutta.

STM:stä kerrottiin Ylelle, että ministerien työhuoneissa ei säilytetä alkoholia. Sen sijaan ministeriöllä on edustuskaappi, joka sijaitsee ministeriön ylimmän kerroksen kokous- ja saunatilojen yhteydessä. Sitä on käytetty ministeriön mukaan esimerkiksi kunniamerkkien jakotilaisuuksissa ja muissa juhla- ja muistamistilaisuuksissa.

Muut ministeriöt ovat Ylen selvityksen mukaan ostaneet alkoholia julkisilla varoilla huomattavasti STM:ää ja TEM:iä vähemmän.

Pääministeri Sanna Marinille (sd) on merkitty kolme tarkentamatonta alkoholiostosta, joiden kokonaissumma oli 267 euroa.