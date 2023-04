Keskustan puheenjohtajana toistaiseksi jatkava Annika Saarikko haluaa, että keskusta käy läpi koko 2010-luvun tekemisensä. Puolue ei ole valmis apupuolueen rooliin.

Keskustan puheenjohtajana toistaiseksi jatkava Annika Saarikko haluaa puolueensa tekevän perinpohjaisen analyysin siitä, missä puolue on mennyt vikaan. Saarikon mukaan ei riitä, että katsotaan vain menneitä vaaleja.

”Puolueväellä on selvästi kaipuu, että käydään kunnolla läpi koko 2010-luvun kuopat ja kohokohdat. Kohokohta oli tietysti suuri kannatus Juha Sipilän johdolla, joka kesti muutaman vuoden”, Saarikko sanoo HS:lle puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Sipilän linja vetosi esimerkiksi yrittäjiin. Oikeistohallitus ajoi yksityiselle terveydenhuoltoalalle edullista sote-mallia, vapautti taksimarkkinat ja kätilöi palkansaajille kivuliaan kiky-sopimuksen.

SaarikKO arvelee, että äänestäjien mielestä markkinaliberalismissa mentiin liian pitkälle. Hallituskausi päättyi pääministerin eroon ja rökälemäiseen vaalitappioon, jonka myötä keskusta menetti peräti 18 kansanedustajan paikkaa.

Sipilä lopetti puheenjohtajana heti vaalitappion jälkeen ja vailla johtajaa ollut puolue päätyi mukaan seuraavaankin hallitukseen. Se johti aivan toisen suuntaisiin haasteisiin.

Vasemmistopuolueiden ja vihreiden ajama talous- ja ilmastopolitiikka tarkoittivat keskustan äänestäjille vaikeasti selitettäviä kompromisseja ja päätöksiä.

Sitä seurasi uusi vaalitappio. Keskustan kannatus laski kevään eduskuntavaaleissa vain runsaaseen 11 prosenttiin ja kansanedustajien määrä väheni vielä kahdeksalla. Tulos oli keskustan huonoin koko itsenäisen Suomen historiassa.

Saarikon mielestä suosion menetystä voi suurelta osin selittää se, että pitkä hallitusvastuu on hämärtänyt, mitä keskusta on ja kenen puolella se on.

Siksi puolue ei nyt lähde hallitukseen maanitteluista huolimatta.

”Yksi vaihtoehtohan voisi olla se, että me tyytyisimme tähän rooliin neljänneksi suurimpana puolueena. Se tarkoittaisi varmaa hallituspaikkaa aina, ja olisimme turvaamassa tietyt edut.”

Siihen rooliin keskusta ei Saarikon mukaan ole kuitenkaan valmis. Keskusta näkee edelleen itsensä kokonaisena ideologisena vaihtoehtona.

”Keskustan luonne ei ole olla apupuolue. Me voimme olla sillanrakentajia mutta emme sentään pelkkä silta”, Saarikko sanoo.

Jos puolue mielii takaisin isojen joukkoon, paljon olisi kuitenkin muututtava. Osa analyysiä on Saarikon mukaan sen ymmärtäminen, miten toimintaympäristö on parissa kymmenessä vuodessa muuttunut.

Muutos kiteytyy kaupungistumiseen, väestön ikääntymiseen ja siihen, että perussuomalaisista on tullut pysyvä poliittinen voima.

”Helsingin, Tampereen ja Turun muodostaman kasvukolmion alueella valituista 111 kansanedustajasta viisi tuli keskustasta. Meitä haastaa samaan aikaan heikentynyt luottamus kasvualueilla ja maaseudun ihmisten pettymys”, Saarikko sanoo.

Saarikko mainitsee perussuomalaiset usein. Perussuomalaiset saivat vaaleissa rajusti kannatusta keskustan entisillä vankoilla ydinalueilla, kuten Lapissa ja Oulun seudulla.

Puolueesta toiseen on siirtynyt paitsi äänestäjiä myös järjestöaktiiveja.

”Perussuomalaiset ovat maalanneet maaseudun ihmisten pettymyksen maailman menoon keskustan politiikan syyksi. Me tarvitsemme muun muassa raatorehellistä analyysiä meidän ja perussuomalaisten suhteesta ja henkisestä elintilasta”, Saarikko sanoo.

Mutta ei kyse ole vain mielikuvista vaan myös toteutetusta politiikasta.

Ilmiselviä kipupisteitä nykyhallituksen politiikan ja keskustan perinteisten kannattajien suhteissa ovat ainakin ilmastopolitiikka ja ehkä myös suhtautuminen maahanmuuttoon.

Perussuomalaiset on luvannut kiristää maahanmuuton ehtoja ja peruutella ilmastotoimissa.

”He ovat luvanneet äänestäjille nyt paljon. Toivon, että ei ole tehty liian suuria lupauksia siitä, mitä kaikkea on mahdollista muuttaa”, Saarikko sanoo.

Saarikko sanoo, että maaseudulla työperäinen maahanmuutto on jo vanha juttu, eikä sen pitäisi olla keskustalaisille vaikea asia. Tiloilla on ollut ulkomaalaisia työntekijöitä ja kausityövoimaa ja vuosikymmeniä.

Ilmastopolitiikassa keskusta on Saarikon mukaan sen sijaan selkeästi eri linjoilla kuin vaikkapa vihreät.

”Puoluekartalla me olemme sitä joukkoa, joka myöntää ilmastonmuutoksen vastaisten toimien välttämättömyyden, mutta me tarjoamme siihen erilaisia ratkaisuja.’”

Käytännössä erot kiteytyvät esimerkiksi metsien käyttöön. Keskusta ei kannata hakkuiden vähentämistä vaan panostamista metsien kasvuun. Saarikko kuvaa keskustan luontosuhdetta käytännölliseksi kumppanuudeksi.

Keskustan ydinarvot, kohtuullisuuden ja yhteisöllisyyden Saarikko nostaa myös esiin.

”Niillä olisi nyt kysyntää, kun meillä ei millään ole rahaa ratkaista kaikkia ongelmia vain sillä.”

Sen Saarikko haluaa vielä selkeästi linjata, että puolue on ei-vasemmistolainen keskipuolue. Hän haluaa tehdä pesäeron vihreisiin ja vasemmistolaisiin hallituskumppaneihin.

Liian pitkälle hän ei silti puolueen tulevaisuutta linjaa. Se on koko puoluekentän tehtävä. Tätä työtä varten keskustassa perustetaan puoluejohdosta riippumaton työryhmä.

”Jatkamispäätös ei ollut helppo ja helpommalla olisin päässyt, jos olisin lähtenyt. Katson, että tilannetta pitää nyt rauhoittaa, ja olen saanut saman suuntaisia viestejä aiheesta.”

