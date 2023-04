Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on jatkanut maanantaina kahdenvälisiä keskusteluita eri puolueiden kanssa.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi maanantaina puolueensa olevan valmis hallitusneuvotteluihin. Hän kuitenkin totesi Rkp:n tietävän, ettei tule olemaan helppoa, jos kutsu tulee.

”Haluamme olla rakentamassa sellaista Suomea, joka katsoo eteenpäin. Näemme myös, että kaikilla eduskuntapuolueilla on tässä vastuu yrittää löytää ratkaisu”, Henriksson sanoi Rkp:n tavattua hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen. Henriksson painotti myös, että hallituksella on oltava riittävä toimintakyky.

Henrikssonin mukaan Rkp:llä ja kokoomuksella vaikuttaa olevan hyvin samanlainen näkemys muun muassa ilmastokysymyksistä, EU:sta sekä siitä, miten tärkeää on pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista ja ihmisoikeuksista ja ylipäätään demokratian peruspilareista.

Kokoomus on pitänyt kiinni kuuden miljardin euron sopeutustarpeesta tällä vaalikaudella ja kolmen miljardin euron sopeutustarpeesta ensi vaalikaudella. Sopeuttaminen voi tarkoittaa menoleikkauksia, veronkorotuksia tai rakenteellisia uudistuksia.

Henrikssonilta kysyttiin, onko Rkp:llä ja kokoomuksella tästä keskeisin näkemysero.

”Näemme, että kahdeksassa vuodessa (kahdessa vaalikaudessa) pitäisi päästä 2–9 miljardin sopeutukseen. Tämä on meidän lähtökohtamme. Näemme, että tämä on asia, jota on mietittävä ja punnittava, ja täytyy olla valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin, emme me siitä pääse yli emmekä ympäri”, Henriksson sanoi.

Orpo kävi maanantaina kahdenväliset keskustelut myös Liike Nytin puheenjohtajan Harry Harkimon kanssa.

Harkimo sanoi niiden jälkeen, ettei pidä realistisena sitä, että hallitustunnustelija Orpo pyytäisi Liike Nytiä hallitukseen. Hän sanoo, ettei usko Liike Nytin sopivan palapeliin, koska puolueella on vain yksi kansanedustaja.

Harkimon mukaan Liike Nyt kuitenkin haluaisi hallitukseen ja olisi siinä hyvä lisä.

Harkimo luonnehti Orpon kanssa käytyä keskustelua hyväksi. Hän arvioi, että hallituspohjaksi muodostuu perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

”Mutta saavatko he sellaisen hallitusohjelman kasaan, mikä edistää Suomea, se on arvoitus vielä”, hän sanoi toimittajille eduskunnassa keskustelun jälkeen.

Rkp:n ja perussuomalaisten näkemykset etenkin maahanmuutosta ovat olleet varsin kaukana toisistaan.

Orpon tarkoituksena on selvittää, minkä puolueiden kanssa kokoomus voi aloittaa neuvottelut varsinaisesta hallitusohjelmasta. Ensimmäisenä Orpon puheilla kävi viime perjantaina vasemmistoliitto.

Tiistaina keskusteluvuorossa ovat keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset.

Orpo kertoi perjantaina käyvänsä edelleen tiiviisti myös epävirallisia keskusteluita eduskuntaryhmien kanssa ollakseen mahdollisimman varma jo etukäteen siitä, että hallitusneuvotteluilla on mahdollisuus onnistua.

Hän on sanonut, että pyrkimyksenä on ilmoittaa ennen vappua, minkä puolueiden kanssa kokoomus lähtee neuvottelemaan hallitusohjelmasta. Varsinaiset neuvottelut pääsisivät siten alkamaan heti vapun jälkeen. Orpo on kuitenkin todennut, ettei se ole päivästä tai kahdesta kiinni.

Myös vasemmistoliitossa ja Sdp:ssä on pidetty todennäköisenä, että Orpon ensisijainen vaihtoehto on porvarihallitus. Siinä olisivat mukana kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Kokoomuksesta on vakuuteltu, että kaikki vaihtoehdot hallituspohjasta ovat edelleen pöydällä. Muita vaihtoehtoja olisivat kokoomuksen ja Sdp:n varaan rakentuva sinipuna ja kolmen suurimman eduskuntapuolueen eli kokoomuksen, perussuomalaisten ja Sdp:n pohjalle perustuva hallitus.